مش هتاخد وقت اعملي احلي شيش طاووق بوراك الفراخ بتتبيلة وطعم ملوش حل

يتسائل بعض الاشخاص عن أفضل طريقة لعمل الشيش طاووق، حيث أنها من اشهى واطعم الاكلات التي يتم تناولها فهي عبارة عن قطع من الدجاج متبلة، كما تختلف طريقة تحضيرها من بلد الى اخري، ويعد الشيش طاووق من اكثر الأكلات العربية شهرة، والتي يقبل على تناولها الكثير من الاطفال والكبار، ولكن بعضهم يفضل شرائها من المطاعم والمحلات نظراً لطعمها المميز وتتبيلتها الرائعة، ولكن اصبح الآن يمكن عملها أفضل من الجاهزة في المنزل فهى لن تكلفك الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة احترافية لعمل الشيش طاووق بتتبيلة مثل المطاعم ولن تفرقيها أبداً عن الجاهزة، فالسر يكمن في التتبيلة.

طريقة عمل الشيش طاووق

من خلال هذه المكونات يمكن عمل أحلي شيش طاووق على طريقة المطاعم، في حالة لم يكن لديكي بعض من تلك المكونات يمكنك استبدالها بالتوابل فهي ستعطي نفس الطعم.

مكونات الوصفة:-

كيلو من أوراك الفراخ مقطعة إلي مكعبات ملعقة صغيرة ونصف ملح ملعقة كبيرة سبع بهارات ملعقة صغيرة فلفل أبيض ملعقة كبيرة كاري نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقتان كبيرتان معجون طماطم ملعقتان كبيرتان دبس رمان ملعقتان كبيرتان دبس فليفلة 3 ثوم مهروس كوب ونصف لبن زبادي ربع كوب زيت نباتي نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نحضر وعاء عميق نضع فيه مكعبات الفراخ ثم نضيف جميع التوابل التي ذكرناها في الأعلي. ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتي تمتص مكعبات الفراخ التتبيلة جيداً. بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء ونتركه لمدة أربع ساعات ثم نحضر أسياخ خشبية ونضع فيها مكعبات الفراخ. نحضر الفحم ونضع فوقه أسياخ مكعبات الفراخ المتبلة، مع التقليب المستمر حتى تنضج تماماً. تقدم ساخنة بجانب البطاطس او المكرونة وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الشيش طاووق