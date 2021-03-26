سر غامص لنجاح البسبوسة في المنزل بمذاق شهي وقوام رملي ممتاز

سر غامص لنجاح البسبوسة في المنزل، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص تناولها ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول البسبوسة بشكل دائم خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وبالتالي يهتم الجميع بالبحث عن أفضل الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تجهيزها في شهر رمضان، لهذا سوف أوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل البسبوسة في المنزل بالخطوات المطلوبة.

سر غامص لنجاح البسبوسة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات عمل البسبوسة

2 كوب من دقيق السماد

اثنين كوب من اللبن الزبادي

كوب من السكر

ملعقة من البيكينج باودر

ربع ملعقة من الملح

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند وهو ربع كوب من زيت الذرة أو فستق أو لوز للتزيين.

خطوات تحضير البسبوسة

أولا يتم تجهيز وعاء متوسط ووضع فيه دقيق السماد ونضيف إليه جوز الهند المبشور ثم نبدأ بإضافة البيكنج بودر والسكر ونضيف القليل من الملح وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح متجانس، بعد ذلك نبدأ بإضافة الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية التقليب ثم نضيف اللبن حتى تصبح أمامك عجينة لينه متجانسة ولا تلتصق باليد بعد ذلك نقوم بتقطيع البسبوسة بعد وضعها في الصينية ثم نضيف على كل قطعة من الفستق أو اللوز.

بعد ذلك نقوم بتركها لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وأضافت عليها القطر وهي ساخنة بعد أن تهدأ يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم.

يتم تجهيز القطر من خلال تجهيز 2 كوب من السكر وكوب ونصف من الماء وملعقة من عصير الليمون وماء الورد ويتم وضعها في وعاء على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان ويترك لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تم رفعها من على النار ثم يتم وضعها على البسبوسة بعد أن تنضج.