اكلة هتشرفك في العزومات صينية بطاطس باللحمة المفرومة في الفرن سهلة وسريعة

يعد هذا الطبق من الأطباق المعروفة في المجتمعات العربية فهي أكلة بسيطة ولها مذاق لذيذ ورائع، لذلك يفضلها فئة كبيرة من الناس بمختلف الأعمار وتعتبر من الأكلات التي تناسب الأطفال لأنها سهلة الهضم والمضغ والبلع وتكون مفيدة أيضا لهم، وهي من الوجبات التي بها نسبة كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات التي تفيد الإنسان، وبالرغم من فائدتها الكبيرة إلا أنها من الأصناف التي تسبب زيادة في الوزن لذلك عند تقديمها لا يتناولونها بكثرة للمحافظة علي صحتهم. طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة المكونات : بطاطس مهروسة.

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

فلفل أخضر مفروم.

طماطم مفروم.

ملح وفلفل أسود وكمون.

بهارات لحمة وثوم بودر وبصل بودر.

بقسماط.

زيت.

بقدونس.

بابريكا. طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء وتقطيعها علي شكل مكعبات، و نجهز وعاء وبه كمية مناسبة من الماء ونضعها علي نار متوسطة حتي الغليان، ثم نضع إليها مكعبات البطاطس ونضع رشة من الملح ونتركها حتي يتم سلقها جيدا.

بعد سلق البطاطس نقوم بتصفيته جيدا من الماء ووضعه في طبق عميق، ونقوم بهرس البطاطس ليصبح بيوريه ونضيف إليه رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا بالإضافة إلي كمية من البقدونس المفروم، ويتم تقليب هذه المكونات جيدا.

نحضر طاسة علي النار ونضع بها كمية من الزيت ونضيف إليها ربع كيلو من اللحمة المفرومة ورشة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من بهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر، ويتم تقليبهم ونتركها حتي يتغير لونها ونضيف إليها البصل المفروم ويتم تقليبه مع اللحمة أيضا وبعد خمس دقائق نضيف الفلفل الأخضر والطماطم المفروم، مع التقليب المستمر ثم نضع رشة من الملح ويتم رفعها من النار.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت ونضع رشة من البقسماط، ثم نضيف نصف كمية البطاطس المهروسة وفردها بشكل جيد، ثم نضع كمية اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من البطاطس ويتم فردها أيضا بشكل متناسق ونضيف ملعقة من الزيت لتساعد علي فردها باستخدام ملعقة، وفي النهاية نضيف رشة من البقسماط لأنها تعطينا لون جميل للصينية.

يتم تشغيل الفرن وتسخينها ثم نضع هذه الصينية ونتركها حوالي نصف ساعة، حتي يتم تحميرها وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتقديمها. طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة الوسوم

يعد هذا الطبق من الأطباق المعروفة في المجتمعات العربية فهي أكلة بسيطة ولها مذاق لذيذ ورائع، لذلك يفضلها فئة كبيرة من الناس بمختلف الأعمار وتعتبر من الأكلات التي تناسب الأطفال لأنها سهلة الهضم والمضغ والبلع وتكون مفيدة أيضا لهم، وهي من الوجبات التي بها نسبة كبيرة من البروتينات والكربوهيدرات التي تفيد الإنسان، وبالرغم من فائدتها الكبيرة إلا أنها من الأصناف التي تسبب زيادة في الوزن لذلك عند تقديمها لا يتناولونها بكثرة للمحافظة علي صحتهم. طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة المكونات : بطاطس مهروسة.

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

فلفل أخضر مفروم.

طماطم مفروم.

ملح وفلفل أسود وكمون.

بهارات لحمة وثوم بودر وبصل بودر.

بقسماط.

زيت.

بقدونس.

بابريكا. طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء وتقطيعها علي شكل مكعبات، و نجهز وعاء وبه كمية مناسبة من الماء ونضعها علي نار متوسطة حتي الغليان، ثم نضع إليها مكعبات البطاطس ونضع رشة من الملح ونتركها حتي يتم سلقها جيدا.

بعد سلق البطاطس نقوم بتصفيته جيدا من الماء ووضعه في طبق عميق، ونقوم بهرس البطاطس ليصبح بيوريه ونضيف إليه رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا بالإضافة إلي كمية من البقدونس المفروم، ويتم تقليب هذه المكونات جيدا.

نحضر طاسة علي النار ونضع بها كمية من الزيت ونضيف إليها ربع كيلو من اللحمة المفرومة ورشة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من بهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر، ويتم تقليبهم ونتركها حتي يتغير لونها ونضيف إليها البصل المفروم ويتم تقليبه مع اللحمة أيضا وبعد خمس دقائق نضيف الفلفل الأخضر والطماطم المفروم، مع التقليب المستمر ثم نضع رشة من الملح ويتم رفعها من النار.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت ونضع رشة من البقسماط، ثم نضيف نصف كمية البطاطس المهروسة وفردها بشكل جيد، ثم نضع كمية اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من البطاطس ويتم فردها أيضا بشكل متناسق ونضيف ملعقة من الزيت لتساعد علي فردها باستخدام ملعقة، وفي النهاية نضيف رشة من البقسماط لأنها تعطينا لون جميل للصينية.

يتم تشغيل الفرن وتسخينها ثم نضع هذه الصينية ونتركها حوالي نصف ساعة، حتي يتم تحميرها وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتقديمها. طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكلة هتشرفك في العزومات صينية بطاطس باللحمة المفرومة في الفرن سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.