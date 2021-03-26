اقوي ماسك لتبييض الوجه والرقبة والسواد والتخلص من الخلايا الميتة من اول مرة

تحرص جميع السيدات على الاهتمام بجمالها وأنوثتها، وتبيض الوجه والرقبة هو من أُولي اهتمامات العديد منهن، حيث تسعى كل فتاة أو سيدة للوصول إلى شكل جذاب وبشرة بيضاء متفتحة، عن طريق استخدام بعض الماسكات والوصفات الطبيعية، والإكثار من شرب الماء والسوائل المفيدة، وعدم الإكثار من المنبهات والحرص على تناول نظام غذائي سليم، وكذلك البعد عن الأشعة الضارة للشمس وذلك عن طريق تجنب الخروج من البيت في وقت الظهيرة، كما ينصح باستخدام الماء الفاتر وبعض المطهرات الخفيفة لتنظيف البشرة ومنع استخدام الصابون، والانتظام في ساعات النوم والتقليل من الإجهاد والتوتر النفسي قدر الإمكان.

وصفة الزبادي لتبييض الوجه والرقبة

من الوصفات البسيطة ذات مكونات متوفرة في كل منزل وبنتائج فعالة جدًا.

المكونات:

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين دقيق الشوفان.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء مناسب وضعي به كمية الزبادي ثم ملعقة العسل.

امزجي الزبادي مع العسل جيدًا ثم ضيفي دقيق الشوفان وعصير الليمون مع الاستمرار في التقليب للحصول علي خليط متجانس.

استخدميه على الوجه والرقبة من خلال وضعه عليهما بشكل دائري والوصول إلى جميع أجزاء الوجه والرقبة.

اتركيه مدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا ليسهل فركه .

قومي بفركه وإزالته ثم اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ، ثم أحضري مكعبات ثلج ومرريها على بشرتك لإغلاق المسام.

وصفة البرتقال أو الليمون لتفتيح الوجه والرقبة

المكونات:

2 ملعقة عصير برتقال أو ليمون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة ماء الورد.

التحضير والاستخدام: