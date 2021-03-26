طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية في المنزل بمذاق رائع

طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية، تعتبر الكنافة من أصناف الحلويات اللذيذة والتي يفضلها الكبير والصغير وخاصةً في شهر رمضان المبارك، وتتعدد طرق عمل الكنافة وطرق تحضيرها، فيمكن أيضًا أن يتم عمل الكنافة المحشية بأنواع حشو متعددة وهذا يختلف على حسب الرغبة، أما في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية.

طريقة عمل أصابع الكنافة المقلية

تتنوع طرق عمل الكنافة يمكن توضع في الفرن ويمكن أن يتم تحضيرها في الزيت، كما أن الكنافة يمكن أن يتم تحضيرها مثل أصابع أو مربعات وهذا كله على حسب الرغبة، ويتم حشو الكنافة بأنواع كثيرة من الحشو، وتتميز أصابع الكنافة المقلية بأنها سهلة التنفيذ وغير مكلفة بالمرة.

مقدار كوبان حليب سائل.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة دقيق.

مقدار أربعة ملاعق كبيرة نشا.

مقدار ملعقة صغيرة ماء زهر.

مقدار نصف كيلو كنافة.

مقدار أربعة ملاعق سكر.

مقدار كوب سمن.

سيرة أو قطر أو شربات يكون في وسط حلبي ناعم.

في البداية نقوم بإحضار طبق عميق نضع به القشطة ثم نضيف إليها الدقيق والنشا والسكر و ماء الزهر ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج تمامًا.

نقوم باستخدام المضرب اليدوي لكي نقوم بإذابة النشا والسكر وبعدها نقوم بوضع الخليط على نار هادئة وذلك عن طريق استخدام ملعقة خشبية.

بعد أن يدخل الخليط في مرحلة الغليان نضع القشطة في طبق واسع حتى تبرد.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ونضع بها الكنافة ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط القشطة ونقوم بلف الكنافة بشكل مناسب حتى يصبح أصابع الكنافة سميك.

نضع أصابع الكنافة في المقلاة حتى يصبح لون الأصابع ذهبية، وهكذا تصبح وصفة أصابع الكنافة المقلية جاهزة.

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