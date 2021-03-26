اقوي كريم مقشر للوجه وإزالة الجلد الميت ومحاربه التجاعيد في دقائق

اقوي كريم مقشر للوجه، تقشير الوجه في المنزل بمواد طبيعية يجب أن يكون من العادات التي تحرص على تطبيقها كل أنثى، وهذا لأهمية التقشير للبشرة والعناية بنضارتها، حيث يعمل التقشير على تجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت منها، كما ينشط الدورة الدموية في الوجه وهذا يكسب الوجه نضارة وحيوية، كذلك يحافظ التقشير على نعومة البشرة.

ومن أكثر المواد الطبيعية الفعالة في عملية التقشير السكر، وهذا لأن حبيبات السكر، وخاصةً الخشن تساعد على إزالة الجلد الميت بالكامل وتنظيف البشرة بشكل عميق ومنحها نعومة فائقة، كما يعمل السكر على تفتيح البقع الداكنة ومعالجة آثار الحبوب، ويمكن عمل مقشرات من السكر بعدة طرق منها:

اقوي كريم مقشر للوجه وإزالة الجلد الميت

يمكن خلط ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن مع ملعقة صغيرة من النشا وعصير حبة صغيرة من الليمون، وبعد ذلك نفرك البشرة بالمقشر لمدة ثلاث دقائق، ثم نتركه ما يقارب العشر دقائق، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ونرطبها مباشرة.

يمكن خلط ملعقة كبيرة من السكر الخشن مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وخمس قطرات من زيت اللوز، وبعد ذلك نفرك البشرة بالمقشر بحركات دائرية لمدة دقيقتين، وبعد مرور عشر دقائق نغسل البشرة ونرطبها، وللعلم فإن هذا المقشر فعال جداً في التخلص من الرؤوس السوداء.

مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

يمكن خلط نصف كوب من السكر الخشن مع ملعقة كبيرة من اللوز المطحون وربع كوب من عصير البرتقال الطازج وربع كوب من المانجو المفرومة ونصف كوب من زيت جوز الهند، وبعد ذلك نفرك الوجه بالمقشر كالمعتاد وبعد مرور ربع سعاة نغسل الوجه ونرطبه، وهذا المقشر يمنح البشرة توهجاً ونضارة ملحوظة.

يمكن استخدام السكر البني بدل السكر الأبيض في تحضير مقشر طبيعي للبشرة، والذي نحتاج إلى نصف كوب منه ونصف كوب من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتحضيره، حيث يتم خلط جميع المكونات مع بعضهم وبعد ذلك نفرك البشرة بالمقشر ثم نتركه عليها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ.

أفضل مقشر عميق للوجه

كذلك يمكن عمل مقشر أخر من السكر البني، حيث يتم خلط ربع كوب منه مع ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وبعدها نطبق المقشر على البشرة ونفركه جيداً لمدة دقيقتين، وبعد مرور عشر دقائق نقوم بغسل البشرة وترطيبها.

تقشير البشرة بالقهوة

تعتبر القهوة من أكثر الوصفات التي تساعد علي تقشير البشرة وازاله الجلد الميت، فقومي بخلط ملعقة من القهوة المطحونة، مع القليل من زيت الزيتون، ثم قومي بمزج الخليط جيدا، ثم قومي بتدليك بشرتك بهذا الخليط واتركية لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الوجه بالماء، كرري هذه الوصفة يوميا لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة.