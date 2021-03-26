النوتيلا الاصلية فى المنزل واحلى من الجاهزه باسهل واسرع طريقه وبمكونات بسيطه فى دقائق

طريقه عمل النوتيلا الاصلية ، تعتبر النوتيلا من أشهر أنواع الشوكولاتة وتعطي للجميع شعور بالسعادة والفرح عند تواجدها ويعود السبب في ذلك طعمها المتميز والرائع الذي يعشقه الكثيرون من الكبار إلى الصغار، كما أنها تحد من الشعور بالضيق أو الحزن وتستبدل هذه المشاعر بالحب والسعادة، لذا تستطيع كل أم أن تقوم بتحضير النوتيلا بنفسها بأفضل المكونات المفيدة لصحة أحبائنا الصغار.

يوجد الكثير من أنواع النوتيلا المتنوعة والتي يمكن لكِ أن تقومين بتحضيرها بكل سهولة فمنها النوتيلا بالبندق الذي سوف نقدمها لكِ سيدتي في سطورنا القادمة:

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2/1 كوب من البندق.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 كوب من الحليب البودرة.

زيت.