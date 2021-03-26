النوتيلا الاصلية فى المنزل واحلى من الجاهزه باسهل واسرع طريقه وبمكونات بسيطه فى دقائق

طريقه عمل النوتيلا الاصلية ، تعتبر النوتيلا من أشهر أنواع الشوكولاتة وتعطي للجميع شعور بالسعادة والفرح عند تواجدها ويعود السبب في ذلك طعمها المتميز والرائع الذي يعشقه الكثيرون من الكبار إلى الصغار، كما أنها تحد من الشعور بالضيق أو الحزن وتستبدل هذه المشاعر بالحب والسعادة، لذا تستطيع كل أم أن تقوم بتحضير النوتيلا بنفسها بأفضل المكونات المفيدة لصحة أحبائنا الصغار.
طريقه عمل النوتيلا الاصلية
يوجد الكثير من أنواع النوتيلا المتنوعة والتي يمكن لكِ أن تقومين بتحضيرها بكل سهولة فمنها النوتيلا بالبندق الذي سوف نقدمها لكِ سيدتي في سطورنا القادمة:المقادير:
- 1 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 2/1 كوب من البندق.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2/1 كوب من الحليب البودرة.
- زيت.
- قومي في البداية بتحضير حبات البندق عن طريق تحميصه داخل الفرن وتركه لمدة 10 دقائق مع التقليب ثم يتم التخلص من قشرته.
- ابدئي بعد ذلك في سحق البندق باستخدام الخلاط الكهربائي حتى أن يصبح مثل البودرة.
- ضيفي له بعد ذلك ملعقة كبيرة من الزيت واعيدي عملية الخلط مرة أخرى ثم ضعي مقدار من الزيت مرة أخرى واخلطي ثانيةً حتى أن يتكون لديك قوام دهني متماسك.
- يضاف للبندق المسحوق ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام وملعقتين من السكر الأبيض الناعم و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا واللبن البودرة واخلطي المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي.
- من المفترض أن تكون النوتيلا جاهزة الآن بعد أن تكون بقوام ومتماسك فإذا أرتِ أن تكون ذات قوام خفيف أو قيل عن طريق استخدامك للزيت يمكن تقليله أو تخفيفه على حسب رغبتكِ.
- يمكنك بعد ذلك وضعها في برطمان زجاجي محكم الغلق وضعيه في الثلاجة واستخدميه في تحضير أشهى أنواع الحلويات والكيك والسندويتشات وبالهناء والشفاء.
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طريقه عمل النوتيلا الاصلية ، تعتبر النوتيلا من أشهر أنواع الشوكولاتة وتعطي للجميع شعور بالسعادة والفرح عند تواجدها ويعود السبب في ذلك طعمها المتميز والرائع الذي يعشقه الكثيرون من الكبار إلى الصغار، كما أنها تحد من الشعور بالضيق أو الحزن وتستبدل هذه المشاعر بالحب والسعادة، لذا تستطيع كل أم أن تقوم بتحضير النوتيلا بنفسها بأفضل المكونات المفيدة لصحة أحبائنا الصغار.
طريقه عمل النوتيلا الاصلية
يوجد الكثير من أنواع النوتيلا المتنوعة والتي يمكن لكِ أن تقومين بتحضيرها بكل سهولة فمنها النوتيلا بالبندق الذي سوف نقدمها لكِ سيدتي في سطورنا القادمة:المقادير:
- 1 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 2/1 كوب من البندق.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2/1 كوب من الحليب البودرة.
- زيت.
- قومي في البداية بتحضير حبات البندق عن طريق تحميصه داخل الفرن وتركه لمدة 10 دقائق مع التقليب ثم يتم التخلص من قشرته.
- ابدئي بعد ذلك في سحق البندق باستخدام الخلاط الكهربائي حتى أن يصبح مثل البودرة.
- ضيفي له بعد ذلك ملعقة كبيرة من الزيت واعيدي عملية الخلط مرة أخرى ثم ضعي مقدار من الزيت مرة أخرى واخلطي ثانيةً حتى أن يتكون لديك قوام دهني متماسك.
- يضاف للبندق المسحوق ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الخام وملعقتين من السكر الأبيض الناعم و4/1 ملعقة صغيرة فانيليا واللبن البودرة واخلطي المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي.
- من المفترض أن تكون النوتيلا جاهزة الآن بعد أن تكون بقوام ومتماسك فإذا أرتِ أن تكون ذات قوام خفيف أو قيل عن طريق استخدامك للزيت يمكن تقليله أو تخفيفه على حسب رغبتكِ.
- يمكنك بعد ذلك وضعها في برطمان زجاجي محكم الغلق وضعيه في الثلاجة واستخدميه في تحضير أشهى أنواع الحلويات والكيك والسندويتشات وبالهناء والشفاء.
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