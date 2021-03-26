الجبنة الموتزاريلا المطاطيه بالطريقه الاصليه فى 5 دقائق بمكونات بسيطه جدا مضمونه100%

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، من الطرق الذي يبحث عنها عدد كبير من السيدات التي تحب أن تقوم بتحضير أشهى الأكلات بطريقة اقتصادية غير مكلفة، كما أن الجبنة الموتزاريلا لا يمكن الاستغناء عنها في تحضر أنواع عديدة من الأكلات اللذيذة مثل الفطائر والبيتزا وانواع المكرونه وباقل جهد واقل تكاليف .
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا
إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بأبسط المكونات الغير مكلفة، ويمكن أن تستخدميها في كثير من الأكلات الشهية واللذيذة ويتم تحضيرها كالتالي:المقادير:
- 4/1 كوب خل أرز.
- 2 قرص منفحة.
- 4/1 كوب ماء مغلي.
- ملح خالي يود.
- مضرب سلك يدوي.
- شاش.
- 4 لتر لبن كامل الدسم.
- ضعي قدر على النار ضعي به الحليب وتركيه حتى أن يصبح ساخن واستمري في التقليب.
- ومن ثم يتم إضافة مقدار الخل إلى الحليب وقلبي مرة واحدة وتركيه لمدة 20 دقيقة.
- ثم يتم إضافة أقراص المنفحة إلى الماء وتركيه حتى أن يذوب تماماً بعد ذلك يتم إضافتها للحليب والخل وقلبي حتى أن تتجانس.
- يتم تغطيه القدر بقطعة من الصوف وتركيه لمدة 5 ساعات ومن ثم تبدأ الجبنة تنفصل عن الماء وكافة السوائل.
- ثم يتم تقطيع الجبن إلى قطع بنفس الوعاء بواسطة السكينة.
- ثم يتم تغطيه القدر مرة أخرة عن طريق الغطاء الصوفي وتركيه لمدة 3 ساعات أخرى.
- احضري مصفاه ضعي بها قطعة من الشاش ومن ثم يتم رفع الجبن من السوائل وتوضع فوق قطعة الشاش حتى تتخلص تماماً من السوائل.
- تترك الجبن لمدة 7 ساعات بقطعة الشاش بدرجة حرارة الغرفة حتى يتم تصفيتها.
- قسمي الجبن إلى قسمين واحرصي على أن تجعليها مثل الكرة وتركها بوعاء جاف تماماً مرشوش بقليل من الملح وغطيها بالشاش لمدة ساعة كاملة.
- احضري كرات الجبن وضغطي عليها بواسطة اليد حتى تتخلصين من الماء الموجودة بها، ثم يتم وضع وعاء من الزجاج داخل الميكروويف لمدة دقيقة على الأقل.
- استمري على ذلك حتى انتهاء كرات الجبن حتى تحصلين على الجبن الموتزاريلا بقوام مطاطي باللون المائل للأصفر.
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طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، من الطرق الذي يبحث عنها عدد كبير من السيدات التي تحب أن تقوم بتحضير أشهى الأكلات بطريقة اقتصادية غير مكلفة، كما أن الجبنة الموتزاريلا لا يمكن الاستغناء عنها في تحضر أنواع عديدة من الأكلات اللذيذة مثل الفطائر والبيتزا وانواع المكرونه وباقل جهد واقل تكاليف .
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا
إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بأبسط المكونات الغير مكلفة، ويمكن أن تستخدميها في كثير من الأكلات الشهية واللذيذة ويتم تحضيرها كالتالي:المقادير:
- 4/1 كوب خل أرز.
- 2 قرص منفحة.
- 4/1 كوب ماء مغلي.
- ملح خالي يود.
- مضرب سلك يدوي.
- شاش.
- 4 لتر لبن كامل الدسم.
- ضعي قدر على النار ضعي به الحليب وتركيه حتى أن يصبح ساخن واستمري في التقليب.
- ومن ثم يتم إضافة مقدار الخل إلى الحليب وقلبي مرة واحدة وتركيه لمدة 20 دقيقة.
- ثم يتم إضافة أقراص المنفحة إلى الماء وتركيه حتى أن يذوب تماماً بعد ذلك يتم إضافتها للحليب والخل وقلبي حتى أن تتجانس.
- يتم تغطيه القدر بقطعة من الصوف وتركيه لمدة 5 ساعات ومن ثم تبدأ الجبنة تنفصل عن الماء وكافة السوائل.
- ثم يتم تقطيع الجبن إلى قطع بنفس الوعاء بواسطة السكينة.
- ثم يتم تغطيه القدر مرة أخرة عن طريق الغطاء الصوفي وتركيه لمدة 3 ساعات أخرى.
- احضري مصفاه ضعي بها قطعة من الشاش ومن ثم يتم رفع الجبن من السوائل وتوضع فوق قطعة الشاش حتى تتخلص تماماً من السوائل.
- تترك الجبن لمدة 7 ساعات بقطعة الشاش بدرجة حرارة الغرفة حتى يتم تصفيتها.
- قسمي الجبن إلى قسمين واحرصي على أن تجعليها مثل الكرة وتركها بوعاء جاف تماماً مرشوش بقليل من الملح وغطيها بالشاش لمدة ساعة كاملة.
- احضري كرات الجبن وضغطي عليها بواسطة اليد حتى تتخلصين من الماء الموجودة بها، ثم يتم وضع وعاء من الزجاج داخل الميكروويف لمدة دقيقة على الأقل.
- استمري على ذلك حتى انتهاء كرات الجبن حتى تحصلين على الجبن الموتزاريلا بقوام مطاطي باللون المائل للأصفر.
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