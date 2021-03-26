الجبنة الموتزاريلا المطاطيه بالطريقه الاصليه فى 5 دقائق بمكونات بسيطه جدا مضمونه100%

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا ، من الطرق الذي يبحث عنها عدد كبير من السيدات التي تحب أن تقوم بتحضير أشهى الأكلات بطريقة اقتصادية غير مكلفة، كما أن الجبنة الموتزاريلا لا يمكن الاستغناء عنها في تحضر أنواع عديدة من الأكلات اللذيذة مثل الفطائر والبيتزا وانواع المكرونه وباقل جهد واقل تكاليف .

إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بأبسط المكونات الغير مكلفة، ويمكن أن تستخدميها في كثير من الأكلات الشهية واللذيذة ويتم تحضيرها كالتالي:

4/1 كوب خل أرز.

2 قرص منفحة.

4/1 كوب ماء مغلي.

ملح خالي يود.

مضرب سلك يدوي.

شاش.

4 لتر لبن كامل الدسم.