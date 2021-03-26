الكريم الكوري الجبار للتبييض الفوري للعانه وتحت الابط والتخلص من سواد 20 سنه فى دقائق

الكريم الكوري لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم ، الكريم الكوري الذي يحتوي على مواد طبيعية يعتبر من أفضل الكريمات التي يمكن أن تستخدمها كل سيدة للحصول على بشرة ناعمة ناصعة البياض وخالية من البقع الداكنة، كما أن نساء كوريا يعتمدون على استخدام المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والتي تجعلها في غاية الجمال، فهو يعمل على تقشير البشرة والقضاء على الجلد الميت.

يحتوي الكريم الكوري على مجموعة هائلة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والجسم ومنها النشا وبودرة الأرز وماء الورد وكلاً منهم يمتلك القدرة على تفتيح البشرة وغلق المسام كما أنها تعمل على ترطيبها والتخلص من البقع الداكنة ويتم استخدامه كما يلي:

2/1 كوب ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة بودرة الأرز.

1 ملعقة كبيرة النشا.

في وعاء صغير الحجم قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى أن تحصلين على خليط ذات قوام كريمي.

ثم عليك بتنظيف الوجه ومن بعدها يتم تطبيق الكريم على البشرة وتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت عليك بتنظيف الوجه بالماء الفاتر ومن ثم يتم تمرير قطعة نظيفة من القطن معمورة بماء الورد على البشرة لغلق المسام.

للحصول على أفضل النتائج قومي باستخدام الكريم 3 مرات في الأسبوع فه و يجعل البشرة نظيفة ونقية وبيضاء خالية من البقع.

يمتلك الكريم الكوري الطبيعي على مجموعة هائلة من الفوائد أهمها التالي: