تعرفي على طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل وكيفية عمل شكلها مثل المحلات

طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يحب تناولها العديد من الأشخاص ويتم تجهيزها على هيئة كرات صغيرة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزها فى المنزل حيث تحب الكثير من الأمهات تجهيز أشهى الحلويات لأطفالها حتى تتمكن من تقليل شراء الحلويات من الخارج لتجنب المواد الحافظة التي تؤثر على صحة الأطفال، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم طريقة عمل لقمة القاضي.

تحضير لقمة القاضي

نقدم لكم الان عبر موقعنا المكونات:

2 كوب من الدقيق

نضع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من النشا

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

السكر والخميرة الفورية

كوب وربع من الماء

زيت ذرة للقلي.

2 كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات القطرطريقة تجهيز لقمة القاضي

نقوم بتجهيز الخلاط ونضيف إليه الدقيق والملح والنشا ثم نضع الماء والفانيليا والخميرة والسكر ويتم تقليب المكونات مع بعضها بواسطة الخلاط الكهربائي بسرعة بطيئة حتى تصبح العجينة سائلة وتتجانس مع بعضها جيد أو يمكن تقليب العجينة بواسطة الملعقة لمدة 10 دقائق حتى تتجانس المكونات مع بعضها، بعد ذلك يتم وضع العجين في طبق عميق ويتم تغطيته بورق النايلون ويترك لمدة ساعتين حتى تختمر العجينة ويتم تقليبها بعد مرور ساعة على الأقل.

في الخطوة التالية يتم تجهيز مقلاة فيها زيت غزير ويتم تسخينها ثم يتم وضع العجينة في كيس الحلواني لعمل كور صغيرة أو يمكن تشكيلها بواسطة الملعقة ووضعها في الزيت الساخن و بعد أن يصبح لونها ذهبي يتم رفعها من على النار ووضعها على المناديل الورقية لامتصاص الزيت، والاستمرار في طبق هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية بعد ذلك يتم وضع لقمة القاضي في القطر أو الشربات لمدة عشرة دقائق ثم يتم وضع في أطباق التقديم وتناوله.