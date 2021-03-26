طريقة تحضير عجينة الحليب للمخبوزات الهشة والطرية

نقدم لكم طريقة تحضير عجينة الحليب، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة الحليب حيث تُعد الخطوة الأولى لجميع المعجنات المعروفة والمشهورة في الكثير من الدول العربية والغربية التي لا غنى عنها في العديد من المنازل.

طريقة تحضير عجينة الحليب

لعمل عجينة الحليب في عشر دقائق بطريقة بسيطة وألذ طعم ما عليك سوى اتباع الآتي:

١/٤ كوب من الزيت النباتي.

نأخذ ملعقتين من السكر الأبيض.

رشة ملح.

كوبين من اللبن (الحليب) السائل.

ملعقتين كبار من الخميرة.

ومن الدقيق المنخول نأخذ خمس أكواب.

ضعي في وعاء كبير اثنين كوب من الدقيق ومقدار السكر والحليب والخميرة واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون لنا خليط متجانس. قومي بتغطية الخليط ووضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن عشر دقائق. ومن ثم ضعي الزيت و٣ كوب من الدقيق على الخليط السابق وقومي بعجن المكونات معًا لمدة خمس دقائق حتى تصل العجينة إلى القوام المتماسك واللين. قومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ ليكبر حجمها وتتضاعف. يمكنك أن تحسسي على العجين بأصابع يديك لتفريغ الهواء منها. وفي هذه المرحلة تصبح العجينة جاهزة للحشو أو يمكنك تخزينها في الثلاجة لحين استعمالها. إذا تريدين أن تستعملها مباشرة يمكنك فرد العجين على سطح مرشوش من الدقيق واضيفي الحشو التى تفضليه ثم يمكنك تشكيل العجينة بالشكل المناسب لديك.

طريقة تحضير عجينة الحليب في عشر دقائق

وتستخدم عجينة الحليب فى الكثير من الاستخدامات حيث يمكنك عمل المعجنات والفطائر وفطيرة البيتزا التى يفضلها الجميع وهنا سوف نعرض عليكي كيفية تحولها إلى فطيرة البيتزا، ما عليكي سوى اتباع الخطوات التالية:

طريقة تحضير البيتزا بعجينة الحليب الرائعة

بعد تحضير عجينة الحليب كما وضحنا في السابق،