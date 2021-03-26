طريقة تحضير عجينة الحليب للمخبوزات الهشة والطرية

نقدم لكم طريقة تحضير عجينة الحليب، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة الحليب حيث تُعد الخطوة الأولى لجميع المعجنات المعروفة والمشهورة في الكثير من الدول العربية والغربية التي لا غنى عنها في العديد من المنازل.طريقة تحضير عجينة الحليب
لعمل عجينة الحليب في عشر دقائق بطريقة بسيطة وألذ طعم ما عليك سوى اتباع الآتي:
- ١/٤ كوب من الزيت النباتي.
- نأخذ ملعقتين من السكر الأبيض.
- رشة ملح.
- كوبين من اللبن (الحليب) السائل.
- ملعقتين كبار من الخميرة.
- ومن الدقيق المنخول نأخذ خمس أكواب.
- ضعي في وعاء كبير اثنين كوب من الدقيق ومقدار السكر والحليب والخميرة واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون لنا خليط متجانس.
- قومي بتغطية الخليط ووضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- ومن ثم ضعي الزيت و٣ كوب من الدقيق على الخليط السابق وقومي بعجن المكونات معًا لمدة خمس دقائق حتى تصل العجينة إلى القوام المتماسك واللين.
- قومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ ليكبر حجمها وتتضاعف.
- يمكنك أن تحسسي على العجين بأصابع يديك لتفريغ الهواء منها.
- وفي هذه المرحلة تصبح العجينة جاهزة للحشو أو يمكنك تخزينها في الثلاجة لحين استعمالها.
- إذا تريدين أن تستعملها مباشرة يمكنك فرد العجين على سطح مرشوش من الدقيق واضيفي الحشو التى تفضليه ثم يمكنك تشكيل العجينة بالشكل المناسب لديك.
وتستخدم عجينة الحليب فى الكثير من الاستخدامات حيث يمكنك عمل المعجنات والفطائر وفطيرة البيتزا التى يفضلها الجميع وهنا سوف نعرض عليكي كيفية تحولها إلى فطيرة البيتزا، ما عليكي سوى اتباع الخطوات التالية:طريقة تحضير البيتزا بعجينة الحليب الرائعة
بعد تحضير عجينة الحليب كما وضحنا في السابق،
- قومي بقطع العجينة إلى أجزاء متوسطة الحجم.
- شكلي كل جزء بشكل دائري حتى تصلي إلى شكل البيتزا المفضل لديك.
- احضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزيت ثم ضعي البيتزا و قومي بغرز الشوكة فيها لتفريغ الهواء منها.
- ثم ضعي فوقها صلصة البيتزا والخضروات المفضلة لديك.
- ادخلي عجينة الحليب التي على هيئة بيتزا حتى تنضج وتقدم ساخنة
الوسوم
نقدم لكم طريقة تحضير عجينة الحليب، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة الحليب حيث تُعد الخطوة الأولى لجميع المعجنات المعروفة والمشهورة في الكثير من الدول العربية والغربية التي لا غنى عنها في العديد من المنازل.طريقة تحضير عجينة الحليب
لعمل عجينة الحليب في عشر دقائق بطريقة بسيطة وألذ طعم ما عليك سوى اتباع الآتي:
- ١/٤ كوب من الزيت النباتي.
- نأخذ ملعقتين من السكر الأبيض.
- رشة ملح.
- كوبين من اللبن (الحليب) السائل.
- ملعقتين كبار من الخميرة.
- ومن الدقيق المنخول نأخذ خمس أكواب.
- ضعي في وعاء كبير اثنين كوب من الدقيق ومقدار السكر والحليب والخميرة واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون لنا خليط متجانس.
- قومي بتغطية الخليط ووضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- ومن ثم ضعي الزيت و٣ كوب من الدقيق على الخليط السابق وقومي بعجن المكونات معًا لمدة خمس دقائق حتى تصل العجينة إلى القوام المتماسك واللين.
- قومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ ليكبر حجمها وتتضاعف.
- يمكنك أن تحسسي على العجين بأصابع يديك لتفريغ الهواء منها.
- وفي هذه المرحلة تصبح العجينة جاهزة للحشو أو يمكنك تخزينها في الثلاجة لحين استعمالها.
- إذا تريدين أن تستعملها مباشرة يمكنك فرد العجين على سطح مرشوش من الدقيق واضيفي الحشو التى تفضليه ثم يمكنك تشكيل العجينة بالشكل المناسب لديك.
وتستخدم عجينة الحليب فى الكثير من الاستخدامات حيث يمكنك عمل المعجنات والفطائر وفطيرة البيتزا التى يفضلها الجميع وهنا سوف نعرض عليكي كيفية تحولها إلى فطيرة البيتزا، ما عليكي سوى اتباع الخطوات التالية:طريقة تحضير البيتزا بعجينة الحليب الرائعة
بعد تحضير عجينة الحليب كما وضحنا في السابق،
- قومي بقطع العجينة إلى أجزاء متوسطة الحجم.
- شكلي كل جزء بشكل دائري حتى تصلي إلى شكل البيتزا المفضل لديك.
- احضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بالزيت ثم ضعي البيتزا و قومي بغرز الشوكة فيها لتفريغ الهواء منها.
- ثم ضعي فوقها صلصة البيتزا والخضروات المفضلة لديك.
- ادخلي عجينة الحليب التي على هيئة بيتزا حتى تنضج وتقدم ساخنة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير عجينة الحليب للمخبوزات الهشة والطرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.