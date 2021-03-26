احلي تتبيلة لعمل ألذ طاجن لحمة بالبصل على أصولها بطعم خرافي وريحة لا تقاوم

تعد اللحمة من الأكلات التي يتم عملها في أصناف كثيرة، مثل المكرونة الباشميل والكفتة المشوية والكباب وغيره، حيث أن اللحمة تحتوي على فيتامينات ومعادن وغنية بالزنك الذي يعمل على نمو الجسم والحفاظ عليه، ومن اكثر الأكلات الشعبية المشهورة التي يحبها عشاق اللحوم، هي طاجن اللحمة بالبصل، حيث انها تعد من الأكلات الرئيسية على مائدة العزائم، كما يمكن عملها باللحمة الضاني ففي كلا الحالتين تتميز بطعم ونكهة لذيذة، ويزيد الأقبال على تناول تلك الأكلة في الأعياد والمناسبات، فيتم طهيها بكل سهولة بإضافة بعض المكونات إليها، وهذا ما سنقوم بتقديمه في هذا المقال، وهي طريقة عمل أحلي طاجن لحمة بالبصل. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل مكونات الوصفة:- 1 كيلو لحم مقطع مكعبات

٤ حبات بصل مقطعة شرائح

٦ فصوص ثوم مهروس

٤/١ كوب صوص صويا

٤/١ كوب كزبرة خضراء مفرومة

٢/١ كوب ماء

٤ ملاعق كبيرة زيت

٢ ورق الغار

٤/١ ملعقة صغيرة قرفة

١ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل نضع مقلاة بها كمية من الزيت ثم نضيف اليها البصل ونقوم بالتقليب حتى يذبل.

نرفع المقلاة من النار ونتركها جانباً.

وفي مقلاة أخري نضع القليل من الزيت ثم نضيف اللحم ونقلبها حتى يصبح لونها بني.

ثم نضيف اليها الماء والملح والفلفل الأسود وصوص الصويا ونقلبهم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل فوقهم ونتركهم لمدة ثلاث دقائق.

نحضر طاجن مناسب ونضع فيه اللحمة بالبصل.

نقوم بتسخين الفرن جيداً ثم نضع اللحمة ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج تقدم ساخنة. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل ملحوظة:- يمكن إضافة البطاطس إلي طاجن اللحمة وذلك عبر تقطيعه لشرائح ووضعه في أسفل الطاجن، فهي أكلة مميزة وشهية. الوسوم

تعد اللحمة من الأكلات التي يتم عملها في أصناف كثيرة، مثل المكرونة الباشميل والكفتة المشوية والكباب وغيره، حيث أن اللحمة تحتوي على فيتامينات ومعادن وغنية بالزنك الذي يعمل على نمو الجسم والحفاظ عليه، ومن اكثر الأكلات الشعبية المشهورة التي يحبها عشاق اللحوم، هي طاجن اللحمة بالبصل، حيث انها تعد من الأكلات الرئيسية على مائدة العزائم، كما يمكن عملها باللحمة الضاني ففي كلا الحالتين تتميز بطعم ونكهة لذيذة، ويزيد الأقبال على تناول تلك الأكلة في الأعياد والمناسبات، فيتم طهيها بكل سهولة بإضافة بعض المكونات إليها، وهذا ما سنقوم بتقديمه في هذا المقال، وهي طريقة عمل أحلي طاجن لحمة بالبصل. طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل مكونات الوصفة:- 1 كيلو لحم مقطع مكعبات

٤ حبات بصل مقطعة شرائح

٦ فصوص ثوم مهروس

٤/١ كوب صوص صويا

٤/١ كوب كزبرة خضراء مفرومة

٢/١ كوب ماء

٤ ملاعق كبيرة زيت

٢ ورق الغار

٤/١ ملعقة صغيرة قرفة

١ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل نضع مقلاة بها كمية من الزيت ثم نضيف اليها البصل ونقوم بالتقليب حتى يذبل.

نرفع المقلاة من النار ونتركها جانباً.

وفي مقلاة أخري نضع القليل من الزيت ثم نضيف اللحم ونقلبها حتى يصبح لونها بني.

ثم نضيف اليها الماء والملح والفلفل الأسود وصوص الصويا ونقلبهم.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع البصل فوقهم ونتركهم لمدة ثلاث دقائق.

نحضر طاجن مناسب ونضع فيه اللحمة بالبصل.

نقوم بتسخين الفرن جيداً ثم نضع اللحمة ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج تقدم ساخنة. طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل ملحوظة:- يمكن إضافة البطاطس إلي طاجن اللحمة وذلك عبر تقطيعه لشرائح ووضعه في أسفل الطاجن، فهي أكلة مميزة وشهية.

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