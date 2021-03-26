6 تمارين يوجا فعالة لزيادة الوزن

اليوجا تعتبر تمرين رائع وممكن انها تبقى حل لكتير من المشكلات الصحية ، وفي حين ان اغلب البنات مهوسيين بفقدان الوزن ، الا ان في نسبة بتعاني من النحافة وبيدوروا على زيادة الوزن ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنتعرف على 6 تمارين يوجا لزيادة الوزن.

ايه اللي بيحصل لو عندك نقص في الوزن؟

قبل ما نقول ايه اللي ممكن يحصل لو عندك نقص في الوزن ، لازم تعرفي كويس هل بتعاني من نقص وزن فعلا ولا لا ، وده تقدري تعرفيه من خلال كتلة الجسم لو كتلة جسمك اقل من 18.5 فانتي في الحالة دي بتعاني من نقص في الوزن..تقدري تعرفي من هنا حساب كتلة وزن الجسم

في حين ان بعض الاشخاص ممكن يعانوا من النحافة بشكل وراثي ، ولكن البعض ممكن يكون بسبب نقص في العناصر الغذائية المطلوبة للحفاظ على وزن الجسم صحي ، والعناصر الغذائية دي ممكن متوصلش في مكانها الصح بسبب قلة الاستهلاك او الامتصاص الغير سليم ، وفي الحالة دي الجهاز المناعي هيبقى ضعيف ضد اي مرض او التهابات وهيبقى صعب انه يتعافي بسهولة بعد اي جروح او عمليات لو متوفرتش كمية كافية من العناصر الغذائية لاعادة بناء الانسجة واصلاحها ، وهيكون الجسم كمان معرض للاصابة بالانفلونزا والالتهاب الرئوي.

ولو بتعاني من نحافة شديدة ده ممكن يأثر كمان على دورتك الشهرية ، هتبقى غير منتظمة ، او ممكن كمان انها تقف تماما ، ده معناه ان انتاج الهرمونات غير منتظم في الجسم وفي انخفاض في مستويات الاستروجين.

ولو نظامك الغذائي مش بيديكي سعرات حرارية كفاية ، في الحالة دي الجهاز الكلوي, والقلب والاوعية الدموية, الجهاز الهضمي, الغدد الصماء, الجهاز العصبي المركزي هيتحملوا العبء الاكبر ، لان العناصر الغذائية مش بس بتغذي الانظمة المهمة في جسمك ، ولكن كمان بتساعد على تحسين البشرة والشعر.

ولو بتعاني من نقص الوزن ، هتعاني دايما من الاحساس بالخمول والارهاق ، ومش هيبقى عندك طاقة تعملي اي نشاط في يومك ، وهتبقى قدرتك على التحمل اقل ، وهتلاحظي كمان انك عندك عدم تقدير لذاتك ، واكتساب الوزن بطريقة صح هيخليكي تحسي بنشاط.

ازاي اليوجا بتساعد في زيادة الوزن؟

اليوجا بتعالج مشاكل زي ضعف التمثيل الغذائي, الاجهاد, قلة الشهية, ومشاكل الجهاز الهضمي ، بالاضافة انه بيساعد على استقرار الوزن وبيضمنلك الوصول للوزن الصح ، اليوجا بتعزز دوران الاكسجين والدم ، وده بيساعد على امتصاص العاناصر الغذائية ، وبيقوي العضلات وبتخليها مرنة ، وبيحسن كمان القدرة على التحمل.

ضروري نعرف ان اليوجا بتشتغل بشكل اساسي على عملية التمثيل الغذائي ، ولو عايزة تخسري وزن ممكن تعملي نفس الوضعيات لانها تنفع للاتنين ، وضروري انك تدعمي تمارين اليوجا بنظام غذائي مكثف غني بالمغذيات.

تمارين يوجا لزيادة الوزن:

1- تمرين Bhujangasana (Variation):

التمرين ده معروف كمان باسم الكوبرا.

فوايده: التمرين ده بيشتغل على الجزء الخلفي والامامي من الجهاز الهضمي ، وبالتالي بيساعد على تحسين الشهية وبينظم التمثيل الغذائي ، بيحفز كمان الجهاز التناسلي ، ولما بتعملي تمدد للقلب وفتحه ده بيحسن التنفس ، وبيحسن الدورة الدموية وبيساعد على امتصاص العناصر الغذائية.

ازاي تعمليه: نامي على بطنك مع فرد الرجلين والقدمين لتحت ، حطي الكوعين جنبك ، بعدها ارفعي صدرك لفوق ، ومتحمليش وزن الجسم كله على الكوعين بس ولكن على الساعدين بالكامل ، استنشقي بعمق وطلعي زفير بقوة.

2- تمرين Vajrasana:

التمرين ده معروف كمان باسم وضع الماس او وضعية الصاعقة.

فوايده: الوضعية دي الوحيدة اللي تقدري تعمليها بعد الاكل ، التمرين بيشتغل على الجهاز الهضمي وبيحافظ على عملية التمثيل الغذائي تحت السيطرة ، وبيساعد كمان على تهدئة العقل وبيشتغل على كل منطقة بتحتاج اهتمام.

ازاي تعمليه: اقعدي على الارض واتني رجلك تحتك ركزي واتنفسي ، وهيكون افضل لو حطيتي حصيرة او بطانية اليوجا تحت الرجل بحيث انك تثبتي اطول فترة ممكنة من غير ما تحسي بانزعاج او تتعبي بسرعة.

3- تمرين Pavanamuktasana:

التمرين معروف كمان باسم وضع تخفيف الرياح.

فوايده: التمرين بيشتغل على الجهاز الهضمي ، وبالتالي بيساعد على تنشيطة وتنظيمة ، بيهدي من عملية التمثيل الغذائي المفرط وبيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

ازاي تعمليه: ناميي على ضهرك على الارض ، اتني ركبتك ناحية الصدر واحضنيهم بايدك ، ارفعي راسك مع على الارض ، وخلي انك بين ركبتك ، اثبتي على الوضعية دي لمدة ثواني وانتي بتتنفسي بعمق ، وبعدين ارجعي للوضع الاول.

4- تمرين Matsyasana:

التمرين معروف كمان باسم وضعية السمكة.

فوايده: التمرين ده يعتبر من الوضعيات المفيدة جدا لزيادة الوزن ، وبيشتغل على انظمة كتير في الجسم في نفس الوقت ، بما فيهم الغدة الدرقية ، بينظم فرط نشاط الغدة الدرقية اللي ممكن يأدي لانقاص الوزن ، بيقوي الجهاز الهضمي والدورة الدموية والتناسلية والقلب والاوعية الدموية ، وبتتحسن عملية التمثيل الغذائي وامتصاص العناصر الغذائية ، وبيتم معالجة كل مشاكل فقدان الوزن (بسبب مشاكل الغدة الدرقية) وعلاجها بمرور الوقت.

ازاي تعمليه: نامي على ضهرك ، اعملي رجليكي كروس او عكس بعض ، احني ضهرك ببطء بحيث ان قمة الراس تبقى على الارض ، وحسي بالانحناء في اعلى الضهر والرقبة ، اثبتي على الوضع ده لمدة ثواني وبعدها ارجعي للوضع الاول.

5- تمرين Sarvangasana:

التمرين معروف كمان باسم حامل الكتف المدعوم.

فوايده: بيساعد على تحسين الدورة الدموية والاكسجين ، وبتوصل كمية دم للاماكن اللي بيكون صعب يوصلها وده بيديها دفعة من العناصر الغذائية ، وبيتم من خلاله تنضيف كل كتل الطاقة وتقوية الجسم.

ازاي تعمليه: نامي على الارض ، ارفعي الساقين لفوق وانتي بتدعمي الوركين بكف ايدك ، وحولي وزن الجسم على الكتفين ، وارفعي الجزء الاعلى من جسمك كمان بحيث ان راسك واعلى ضهرك يفضلوا على الارض ، اثبتي على الوضع ده لمدة ثواني وبعدها ارجعي للوضع الاول.

6- تمرين Shavasana:

فوايده: التمرين ده بيريح الجسم تماما ، وبيساعد على تحسين امتصاص المغذيات.

ازاي تعمليه: كل اللي هتعمليه نامي على الارض على ضهرك وخلي ايدك جنبك بعيد عن الجسم ، ورجلك مفتوحين بعرض الكتفين ، وجسمك كله مفرود ، في حالة استرخاء تامة.

نظام غذائي لزيادة الوزن بشكل صحي لمدة 7 ايام