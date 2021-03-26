عجينة الفلافل الناعمة والهشة لأحلى كرات طعمية محضرة في الفرن

تعد كرات الفلافل أو الطعمية من أهم الأكلات الشعبية وأكثرها شهرة ولها جمهورها العريض حيث تحضر عجينة الفلافل بعناية وتشكل على هيئة كرات وتقلى في الزيت وتقدم على الطحينة والسلطات، يمكنك عمل هذا كله في منزلك بمقادير بسيطة وخطوت سهلة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج من أماكن مجهولة المصدر حفاظاً على صحة أطفالك فتابعينا لتعرفي التفاصيل. عجينة الفلافل المقادير اللازمة لتحضير العجينة: نصف كيلو الفول المدشوش.

بصلة واحدة بيضاء كبيرة الحجم.

ست فصوص من الثوم كبيرة الحجم.

ثلاث أعواد من البصل أخضرالمقطع.

كوب إلا ربع من البقدونس المفرومة.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا أو الكربوناتو.

كمية من السمسم للتزيين. عجينة الفلافل المقادير اللازمة لتحضير العجينة: خطوات تحضير عجينة الفلافل: قومي بغسل الفول جيداً في الماء وتصفيته.

انقعي الفول في الماء لمدة أثنتا عشرة ساعة ليصبح طري.

أحضري كبة الفرم وضعي بها الفول بعد قسمه نصفين.

أضيفي البقدونس والشبت والثوم.

قطعي البصل الأخضر والأبيض إلى شرائح وأضيفيها للخيط.

افرمي المكونات معاً حتى تصبح ناعمة قدر الإمكان.

ضعي العجينة في طبق وتبليها بالتوابل والكزبرة وبيكربونات الصودا وقلبي.

اتركي العجينة تتشرب التتبيلة لمدة عشر دقائق.

قومي بتشكيل العجينة على راحة يدك على شكل أقراص متوسطة السمك والحجم.

أضيفي رشة من السمسم على وجه كل قرص.

أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزيت.

ضعي الفلافل في الصينية وأدخليها الفرن حتى تتحمص من أعلى.

اقلبيها على الجانب الآخر حتى تتحمص من كل الجهات.

أخرجي الفلافل من الفرن وقدميها مع العيش البلدي والطحينة والسلطة.

يمكنك قليها في زيت ساخن غزير إذا أردت. خطوات تحضير عجينة الفلافل: الوسوم

تعد كرات الفلافل أو الطعمية من أهم الأكلات الشعبية وأكثرها شهرة ولها جمهورها العريض حيث تحضر عجينة الفلافل بعناية وتشكل على هيئة كرات وتقلى في الزيت وتقدم على الطحينة والسلطات، يمكنك عمل هذا كله في منزلك بمقادير بسيطة وخطوت سهلة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج من أماكن مجهولة المصدر حفاظاً على صحة أطفالك فتابعينا لتعرفي التفاصيل. عجينة الفلافل المقادير اللازمة لتحضير العجينة: نصف كيلو الفول المدشوش.

بصلة واحدة بيضاء كبيرة الحجم.

ست فصوص من الثوم كبيرة الحجم.

ثلاث أعواد من البصل أخضرالمقطع.

كوب إلا ربع من البقدونس المفرومة.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا أو الكربوناتو.

كمية من السمسم للتزيين. عجينة الفلافل المقادير اللازمة لتحضير العجينة: خطوات تحضير عجينة الفلافل: قومي بغسل الفول جيداً في الماء وتصفيته.

انقعي الفول في الماء لمدة أثنتا عشرة ساعة ليصبح طري.

أحضري كبة الفرم وضعي بها الفول بعد قسمه نصفين.

أضيفي البقدونس والشبت والثوم.

قطعي البصل الأخضر والأبيض إلى شرائح وأضيفيها للخيط.

افرمي المكونات معاً حتى تصبح ناعمة قدر الإمكان.

ضعي العجينة في طبق وتبليها بالتوابل والكزبرة وبيكربونات الصودا وقلبي.

اتركي العجينة تتشرب التتبيلة لمدة عشر دقائق.

قومي بتشكيل العجينة على راحة يدك على شكل أقراص متوسطة السمك والحجم.

أضيفي رشة من السمسم على وجه كل قرص.

أحضري صينية الخبز وادهنيها بالزيت.

ضعي الفلافل في الصينية وأدخليها الفرن حتى تتحمص من أعلى.

اقلبيها على الجانب الآخر حتى تتحمص من كل الجهات.

أخرجي الفلافل من الفرن وقدميها مع العيش البلدي والطحينة والسلطة.

يمكنك قليها في زيت ساخن غزير إذا أردت. خطوات تحضير عجينة الفلافل:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة الفلافل الناعمة والهشة لأحلى كرات طعمية محضرة في الفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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