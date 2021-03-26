أقراص البطاطس المقرمشة بالتتبيلة الخاصة الحارة

الجميع يحب تناول البطاطس بمختلف الوصفات فهناك المسلوقة وهناك الاصابع المحمرة كما يمكن عمل أقراص البطاطس المقرمشة والمطهية في الزيت والمتبلة بمختلف التوبل الحارة والشهية، تحضر تلك الوصفة بكل سهولة وتقدم في أفضل المطاعم ومحلات الطعام الشعبي ويمكنك أنت أيضاً تحضيرها في منزلك وتقديمها على الفطور كنوع من التغيير فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. أقراص البطاطس المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. أقراص البطاطس المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير التتبيلة: بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس الجاف.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر. مقادير الغلاف: كوب واحد من دقيق الذرة.

ملعقتان صغيتان من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من البقدونس الجاف.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

كمية من الزيت للقلي. خطوات تحضير أقراص البطاطس: قومي بسلق البطاطس في كمية من الماء على نار متوسطة. أضيفي القليل من الملح إلى الماء واتركي البطاطس حتى تنضج. تقشر البطاطس ثم تهرس باستخدام الشوكة أو الهراسة. قومي بتسخين زيت الزيتون في طاسة على النار ثم شوحي به الثوم والبصل المفروم. أضيفي البصل والثوم المشوح إلى البطاطس المهروسة وقلبي. أضيفي البقدونس وقلبي. أحضري طبق وانخلي به الدقيق. أضيفي جميع توابل الغلاف إلى الدقيق وقلبي. شكلي البطاطس على شكل كرات أو أصابع ثم اغمسيها في الدقيق. اتركي البطاطس تتماسك. سخني الزيت في طاسة لا تلتصق على نار متوسطة. أضيفي أقراص البطاطس بحرص واتركيها تتحمر من كل الجهات. ارفعي البطاطس من الزيت ثم قدميها. خطوات تحضير أقراص البطاطس: الوسوم

الجميع يحب تناول البطاطس بمختلف الوصفات فهناك المسلوقة وهناك الاصابع المحمرة كما يمكن عمل أقراص البطاطس المقرمشة والمطهية في الزيت والمتبلة بمختلف التوبل الحارة والشهية، تحضر تلك الوصفة بكل سهولة وتقدم في أفضل المطاعم ومحلات الطعام الشعبي ويمكنك أنت أيضاً تحضيرها في منزلك وتقديمها على الفطور كنوع من التغيير فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. أقراص البطاطس المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. أقراص البطاطس المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير التتبيلة: بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس الجاف.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر. مقادير الغلاف: كوب واحد من دقيق الذرة.

ملعقتان صغيتان من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من البقدونس الجاف.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

كمية من الزيت للقلي. خطوات تحضير أقراص البطاطس: قومي بسلق البطاطس في كمية من الماء على نار متوسطة. أضيفي القليل من الملح إلى الماء واتركي البطاطس حتى تنضج. تقشر البطاطس ثم تهرس باستخدام الشوكة أو الهراسة. قومي بتسخين زيت الزيتون في طاسة على النار ثم شوحي به الثوم والبصل المفروم. أضيفي البصل والثوم المشوح إلى البطاطس المهروسة وقلبي. أضيفي البقدونس وقلبي. أحضري طبق وانخلي به الدقيق. أضيفي جميع توابل الغلاف إلى الدقيق وقلبي. شكلي البطاطس على شكل كرات أو أصابع ثم اغمسيها في الدقيق. اتركي البطاطس تتماسك. سخني الزيت في طاسة لا تلتصق على نار متوسطة. أضيفي أقراص البطاطس بحرص واتركيها تتحمر من كل الجهات. ارفعي البطاطس من الزيت ثم قدميها. خطوات تحضير أقراص البطاطس:

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