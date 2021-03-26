طريقة إعداد كيك العسل بطعم لذيذ مثل المحلات

طريقة إعداد كيك العسل، يعتبر الكيك من أنواع الحلويات الخفيفة بالنسبة للكثير من الناس، وخاصة إذا ما أضيف إليه العسل المعروف بفوائده لجسم الإنسان، فهو بذلك يرفع قيمة الكيك الغذائية، كما أنه يكسبه طعمًا شهيًّا ورائعًا، ومن الممكن الاعتماد على كيك العسل كوجبة خفيفة في حالة الشعور بالجوع على مدار اليوم، لذا فإنه من خلال سطور هذا المقال سنتعرف على طريقة إعداد كيك العسل بطعم لذيذ. طريقة إعداد كيك العسل طريقة إعداد كيك العسل مقادير كيك العسل ثلاث بيضات.

ثلاثة كؤوس من الدقيق.

أربع ملاعق كبيرة من العسل.

كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الزبدة.

كأس من السكر الناعم.

عبوة من كريمة الخفق. طريقة التحضير توضع الزبدة والعسل والسكر في إناء، ثم يرفع الإناء على النار.

يرفع المزيج عن النار بعد أن يتجانس، ويترك ليهدأ قليلًا،ثم يوضع عليه البيض بعد خفقه.

تمزج المقادير باستخدام المضرب السلك، ويضاف إليها الدقيق والبيكنج بودر.

بعد أن تتماسك عجينة الكيك يتم تقسيمها إلى ما يشبه الكرات الصغيرة، ويتم فردها وتُصف في قالب فرن.

يوضع القالب في فرن متوسط الحرارة إلى أن ينضج العجين ما يقرب من خمس دقائق.

تخفق الكريمة والسكر الناعم في الإناء الخاص بالخلاط الكهربائي، بعدها سيكون قوام الكريمة مناسب، ترص شرائح العجين الناضجة في صينية تقديم على أن يكون بين كل واحدة والأخرى كمية من الكريمة.

يغلف الكيك بالكريمة ويرش فوقها أي بسكويت ناعم للتزيين.

توضع كيك العسل في الثلاجة حتى تتماسك محتوياتها لتكون سهلة في تقطيعها وتقديمها، وبالصحة والهنا. فوائد تناول العسل الأبيض حماية الجهاز الهضمي من الأمراض.

تقليل حدة السعال وأمراض الرئة.

تخفيف الأعراض المزعجة المصاحبة للحيض.

تخفيف معدلات الكوليسترول في الدم. فوائد تناول العسل الأبيض الوسوم

طريقة إعداد كيك العسل، يعتبر الكيك من أنواع الحلويات الخفيفة بالنسبة للكثير من الناس، وخاصة إذا ما أضيف إليه العسل المعروف بفوائده لجسم الإنسان، فهو بذلك يرفع قيمة الكيك الغذائية، كما أنه يكسبه طعمًا شهيًّا ورائعًا، ومن الممكن الاعتماد على كيك العسل كوجبة خفيفة في حالة الشعور بالجوع على مدار اليوم، لذا فإنه من خلال سطور هذا المقال سنتعرف على طريقة إعداد كيك العسل بطعم لذيذ. طريقة إعداد كيك العسل طريقة إعداد كيك العسل مقادير كيك العسل ثلاث بيضات.

ثلاثة كؤوس من الدقيق.

أربع ملاعق كبيرة من العسل.

كأس من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الزبدة.

كأس من السكر الناعم.

عبوة من كريمة الخفق. طريقة التحضير توضع الزبدة والعسل والسكر في إناء، ثم يرفع الإناء على النار.

يرفع المزيج عن النار بعد أن يتجانس، ويترك ليهدأ قليلًا،ثم يوضع عليه البيض بعد خفقه.

تمزج المقادير باستخدام المضرب السلك، ويضاف إليها الدقيق والبيكنج بودر.

بعد أن تتماسك عجينة الكيك يتم تقسيمها إلى ما يشبه الكرات الصغيرة، ويتم فردها وتُصف في قالب فرن.

يوضع القالب في فرن متوسط الحرارة إلى أن ينضج العجين ما يقرب من خمس دقائق.

تخفق الكريمة والسكر الناعم في الإناء الخاص بالخلاط الكهربائي، بعدها سيكون قوام الكريمة مناسب، ترص شرائح العجين الناضجة في صينية تقديم على أن يكون بين كل واحدة والأخرى كمية من الكريمة.

يغلف الكيك بالكريمة ويرش فوقها أي بسكويت ناعم للتزيين.

توضع كيك العسل في الثلاجة حتى تتماسك محتوياتها لتكون سهلة في تقطيعها وتقديمها، وبالصحة والهنا. فوائد تناول العسل الأبيض حماية الجهاز الهضمي من الأمراض.

تقليل حدة السعال وأمراض الرئة.

تخفيف الأعراض المزعجة المصاحبة للحيض.

تخفيف معدلات الكوليسترول في الدم. فوائد تناول العسل الأبيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة إعداد كيك العسل بطعم لذيذ مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.