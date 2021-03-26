طريقة عمل مقلقل الدجاج والكبدة السعودي بالمقادير والخطوات

يتميز المطبخ السعودي بالكثير من الوصفات السهلة والمغذية والتي تحتوي علي العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للإنسان، ومن الأكلات المميزة فيه هي المقلقل، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل مقلقل الدجاج والكبدة السعودي الشهير ومكوناته الأساسية وكيفية تقديمه، حيث تختلف كليا عن طريقة عمل الكبسة السعودي الشهيرة كثيرا بالمملكة وخارجها، ولكن هناك عامل مشترك بينهم وهو الدجاج ولكن مقاديرهما مختلفة تماما.

طريقة عمل مقلقل الدجاج والكبدة

مقادير العمل

1/2 كيلو من صدور الدجاج.

1/2 كيلو من الكبدة.

عدد 2 بصلة مقطعة.

عدد 2 فلفل أخضر وألوان حسب الرغبة.

زبدة نباتي.

ملح

1/2 ملعقة من الفلفل الأسود.

1/2 ملعقة من الكزبرة الناشفة.

1/2 ملعقة من الشطة الحمراء.

يتم تقطيع الدجاج قطع صغيرة وكذلك الكبدة والبصل والفلفل.

يحضر وعاء عميق ويوضع علي نار متوسطة وبها الزبدة أو السمن، بعد ذلك يتم إضافة البصل المقطع جوليان ويتم التقليب حتى يبدأ البصل في تغيير لونه.

بعد ذلك يتم إضافة الدجاج المقطع والتقليب وتركه حتي ينضج ويتغير لونه إلى الأبيض.

يتم إضافة الفلفل والكبدة والتقليلب وعند تغير لون الكبدة إلى اللون البني، يترك كل الخليط علي نار هادئة.

يقدم مقلقل الدجاج والكبدة مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة.

خطوات عمل مقلقل الدجاج والكبدة

كما توجد فكرة المقلقل في جميع الدول العربية الأخري، ولكن تكون عبارة عن الدجاج فقط أو الكبدة فقط، وتتميز هذه الأكلة بوجود البروتينات والخضروات وتقدم مع الأرز الذي يعتبر من أهم النشويات فتعتبر هذه الأكلة من الأكلات المتكاملة التي يحبها الكبار والصغار، وتعد من الأكلات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت كبير ومجهود عظيم لعملها، حيث يمكن عملها وتقديمها خلال نصف ساعة، كما توجد بالمطبخ السعودي الكثير من الأكلات الأخري الشهية مثل مقلقل اللحم الشهي.

طريقة عمل مقلقل اللحم

المقادير

نصف كيلو من اللحم المقطع قطع صغيرة.

عدد 2 بصلة.

3 فصوص ثوم.

فلفل أخضر.

بهارات.

ملح وفلفل أسود.

حبة طماطم.

زيت نباتي.

يتم وضع الزيت النباتي في وعاء علي النار، ثم إضافة اللحم إليه والتقليب حتى يتغير لونه، تضاف باقى المكونات من ثوم وبصل وبهارات وتقلب، تترك الخليط علي نار هادئة من 20 : 30 دقيقة، ثم يضاف الطماطم والفلفل وتترك خمسة دقائق أخري، وتقدم ساخن