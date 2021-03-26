طريقة عمل فخارة اللحم التركية بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ وأشهى وأروع مذاق ممكن تجربوه

طريقة عمل فخارة اللحم التركية ، تعد فخارة اللحم التركية من الأكلات التركية الرئيسية اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته ومعجناته اللذيذة والمتنوعة والفريدة. كما يغلب على الشعب التركي الذوق الرفيع. وتتميز فخارة اللحم التركي بمذاق خاص ومميز، ويعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى جميع الأعمار. كما أصبحت شهرتها تجوب جميع أنحاء العالم، ليس تركيا فحسب، وحظت بإقبال الكثير. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات وغيرها، فهي مفيدة وصحية للجسم. وتتميز أيضا بسهولة التحضير، وبساطة المكونات. وهي عبارة عن طاجن لحمة بخلطة مميزة مع الخضار المتنوع والعجين، وتطهى في الفرن. وتقدم في شهر رمضان الكريم وفي المناسبات والأعياد والولائم فهي لا تخلو من أي سفرة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير فخارة اللحم التركية لكي تحضرها لأفراد أسرتها أو لضيوفها لما لها من مذاق فريد ومميز، وفوائد جمة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فخارة اللحم التركية وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق رائع وشهي لم تجربوه من قبل.

مكونات فخارة اللحم التركية

تتكون فخارة اللحم التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

كيلو ونصف لحم عجل مقطع مكعبات متوسطة.

نصف كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

ربع كوب دبس الرمان.

ملعقة كبيرة بهار حلو.

ملعقة كبيرة بهارات لحمة مدخنة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عصير ليمونة.

مقادير الخضار

كيلو بطاطس مقطع قطع كبيرة.

كيلو بصل مقطع قطع كبيرة.

نصف كيلو طماطم مقطع قطع كبيرة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة روزماري.

2 عود فلفل حار.

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت.

مقادير العجينة

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ حسب حاجة العجين.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

مقادير الوجه

القليل من الماء أو بيضة مخلوطة بالقليل من الحليب.

حبة البركة.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فخارة اللحم التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزيت النباتي ودبس الرمان وبهار حلو وبهارات لحمة مدخنة وقرفة وملح وفلفل أسود وعصير ليمونة ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف اللحم ونخلطهم جيدا بالتتبيلة (ومن الممكن وضع اللحم بالتتبيلة في الثلاجة بعض الوقت).

ثم نحضر فخارة مقاس 32 سم أو أي صينية فرن وندهنه بملعقة كبيرة من السمنة، ثم نضع فيه اللحم بالتتبيلة.

ثم نضع فوق اللحم البطاطس والبصل والطماطم والملح والفلفل الأسود وروزماري والفلفل الحار، ثم نغطي الفخارة بورق الزبدة، ثم بورق القصدير.

ثم ندخل الفخارة الفرن على أعلى درجة حرارة ونتركها حتى تستوي المكونات حسب حجم قطع اللحم.

ثم نحضر العجينة، نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والخميرة الفورية والملح والماء بالتدريج والزيت النباتي ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر.

بعد اختمار العجينة نفردها بالشوبك بحجم أكبر من الفخارة.

بعد استواء اللحم نحمرها من أعلى (كما في الصورة).

ثم نخرج الفخارة من الفرن ونغطيها بالعجينة (كما في الصورة)، ثم ندهن وجه العجينة بالماء وننثر على الوجه حبة البركة والسمسم.