ماسك تفتيح فوري للوجه ثلاث درجات على الأقل في ربع ساعة فقط والسر في الجبنة القريش

ماسك تفتيح فوري هو ما تود معرفته كل حواء تريد الحصول على بشرة بيضاء ناصعة، فالتعرض المستمر للتلوث وعوامل الجو السيئة تؤدي في النهاية لبشرة شاحبة وبها اسمرار وبقع، ومن المعروف أن اللبن الرائب والحليب لهما دور فعال في تبييض البشرة، كما أنها تعمل على ترطيب الوجه وتنعيمه وتجديده بشكل مثالي، ومناسبة لجميع أنواع البشرة، وبالنسبة للبشرة الجافة، يجب أن تستخدمي منتجًا أكثر دهنية، وبالنسبة للبشرة المختلطة يُفضل أن يكون المنتج الخالي من الدهون.

الجبن القريش لتبييض بشرة الوجه

يمكنك تفتيح البقع والنمش والتخلص من علامات تقدم العمر باستخدام وصفة الجبن القريش لتبييض بشرة الوجه وهي سهلة وبسيطة.

المكونات

ثلاث ملاعق من الجبن القريش بدون ملح.

عصير حزمة من البقدونس.

ملعقة من اللبن الرائب.

طريقة الاستخدام

قومي بعصر حزمة من البقدونس الطازج وتصفيتها جيداً.

امزجي ثلاث ملاعق مع الجبن القريش بدون ملح والبن الرائب.

قلبي الخليط جيداً، ثم وزعيه على وجهك بالتساوي.

اتركيه على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

يتم غسل الوجه بالماء البارد جيداً.

ماسك تفتيح فوري

لتفتيح بشرة الوجه، يمكنك أيضًا مزج الجبن القريش مع عصير الخيار بنسب متساوية، ثم ضعي القناع لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

قواعد استخدام أقنعة تبييض الوجه

بغض النظر عن نوع بشرتك، يجب ألا تضعي أي ماسك تفتيح فوري أو ماسك تفتيح الوجه قبل الخروج، فعندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس المباشرة، بعد وضع الماسك تكون البشرة حساسة للغاية وبالتالي عند الخروج إلى الشارع ستحصلين على نتائج عكسية تماماً وضارة بالبشرة.

من الأفضل وضع خلطة لتبييض الوجه في المساء قبل النوم بالليل، حيث أن أثناء النوم، تهدأ البشرة وتمتص بعمق جميع المواد الفعالة ومكونات التبييض.