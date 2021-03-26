طريقة عمل البسبوسة العادية مثل المحلات في المنزل بأقل تكلفة

طريقة عمل البسبوسة تهم كثير من ربات البيوت، الذين يريدون معرفة الطريقة الأصلية لعمل البسبوسة وسر نجاحها، حيث إنها من الحلويات التي يقبل عليها كل أفراد الأسرة، ويمكن لست البيت أن تقوم بعملها بكل سهولة ومن مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل، سر نجاحها وكيفية عملها مثل محلات الحلويات المشهورة، هناك أنواع كثيرة من البسبوسة يمكن لست البيت أن تقوم بعملها ومن أهم هذه الأنواع المعروفة في مصر والوطن العربي هي البسبوسة العادية، البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، البسبوسة بجوز الهند، البسبوسة العراقية، البسبوسة الشامية، البسبوسة بقطع الفواكه المجففة، وكل نوع له شيء يميزه ويمكن عملها في المنزل، وكل هذه الانواع مذاقها رائع مكونات البسبوسة نصف كيلو دقيق سميد حوالي 3 كوب نصف

نص كوب سكر 1

كوب زيت أو سمن

ملعقة ص بيكنج بودر

1 كوب ماء أو زبادي أو لبن حليب

نص كوب جوز هند حيث يكون اختياري

2 ملعقة عسل نحل

الشربات

2 ونص كوب ماء

1 ونص كوب سكر 1

ملعقة زيت أو سمن

فانيليا وعصير ليمونه طريقة تحضير البسبوسة أولا نحضر اناه ثم نضيف فيه المكونات التي سبق وذكرناه حيث نضع السميد ونضيف جوز الهند ويكون ونضيف ذرة ملح وملعقة بيكنج باودر ونضيف أيضا نصف كوب زيت ونقلبهم جيدا

ثم نحضر اناء أخر نضع نصف كوب سكر و كوب ماء أو لبن أو زبادي ونضيف معلقتين عسل نحل ثم نقوم بتقليبهم جيدا وبعد ذلك نضيف الأناء الأول علي الإناء الثاني ونقلبهم مع بعض وبذلك تكون البسبوسة جاهزة

نحضر صنية مقاس 28 ثم نحضر معلقتين زيت أو سمنة ونوزعهم في الصنية وننزل بالبسبوسه في الصنية وبعد ذلك نساويها لتكون متزنه ونضيف لها مكسرات أو سوداني ثم نقوم بادخالها البسبوسه في الفرن وذلك علي درجة حرارة 200

ثم نقوم بعمل شربات البسبوسة وهو عبارة عن كوب ونصف سكر ومضاف لها كوبين ونصف ماء ونضعهم علي النار حيث نقوم بتقليبهم جيدا فشربات البسبوسبة لا يكون ثقيل وعندما يغلي علي النار نضع ليمون وفانيليا

البسبوسة تستوي في نصف ساعة ونضع عليه الشربات مكونات البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة الوسوم

طريقة عمل البسبوسة تهم كثير من ربات البيوت، الذين يريدون معرفة الطريقة الأصلية لعمل البسبوسة وسر نجاحها، حيث إنها من الحلويات التي يقبل عليها كل أفراد الأسرة، ويمكن لست البيت أن تقوم بعملها بكل سهولة ومن مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل منزل، سر نجاحها وكيفية عملها مثل محلات الحلويات المشهورة، هناك أنواع كثيرة من البسبوسة يمكن لست البيت أن تقوم بعملها ومن أهم هذه الأنواع المعروفة في مصر والوطن العربي هي البسبوسة العادية، البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات، البسبوسة بجوز الهند، البسبوسة العراقية، البسبوسة الشامية، البسبوسة بقطع الفواكه المجففة، وكل نوع له شيء يميزه ويمكن عملها في المنزل، وكل هذه الانواع مذاقها رائع مكونات البسبوسة نصف كيلو دقيق سميد حوالي 3 كوب نصف

نص كوب سكر 1

كوب زيت أو سمن

ملعقة ص بيكنج بودر

1 كوب ماء أو زبادي أو لبن حليب

نص كوب جوز هند حيث يكون اختياري

2 ملعقة عسل نحل

الشربات

2 ونص كوب ماء

1 ونص كوب سكر 1

ملعقة زيت أو سمن

فانيليا وعصير ليمونه طريقة تحضير البسبوسة أولا نحضر اناه ثم نضيف فيه المكونات التي سبق وذكرناه حيث نضع السميد ونضيف جوز الهند ويكون ونضيف ذرة ملح وملعقة بيكنج باودر ونضيف أيضا نصف كوب زيت ونقلبهم جيدا

ثم نحضر اناء أخر نضع نصف كوب سكر و كوب ماء أو لبن أو زبادي ونضيف معلقتين عسل نحل ثم نقوم بتقليبهم جيدا وبعد ذلك نضيف الأناء الأول علي الإناء الثاني ونقلبهم مع بعض وبذلك تكون البسبوسة جاهزة

نحضر صنية مقاس 28 ثم نحضر معلقتين زيت أو سمنة ونوزعهم في الصنية وننزل بالبسبوسه في الصنية وبعد ذلك نساويها لتكون متزنه ونضيف لها مكسرات أو سوداني ثم نقوم بادخالها البسبوسه في الفرن وذلك علي درجة حرارة 200

ثم نقوم بعمل شربات البسبوسة وهو عبارة عن كوب ونصف سكر ومضاف لها كوبين ونصف ماء ونضعهم علي النار حيث نقوم بتقليبهم جيدا فشربات البسبوسبة لا يكون ثقيل وعندما يغلي علي النار نضع ليمون وفانيليا

البسبوسة تستوي في نصف ساعة ونضع عليه الشربات مكونات البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة

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