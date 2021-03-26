طريقة دونر كباب التركي، هي أكلة تركية قديمة شبيه اليوم بعمل الشارورما التي لها شعبيه كبيرة في البلاد العربية حيث أنها أتثبت بالفعل انها شهية وتحتوي علي العناصر المفيدة للجسم وذلك اليوم أتينا من المطبخ التركي بوصفة شهية وسهلة وهي طريقة دونر كباب التركي فسر تلك الوجبة ومذاقها الخاص الذي يتميز به الأتراك هو خلطتها فعند عمل خلطة اللحم وخلطة الكباب جيداً فان هذا سر نجاحها ويمكن أن تعشقي تلك الوجبة فالدونر الكباب التركي من الوجبات التي أصبحت شعبية في العالم العربي انتقلت من تركيا إلى بلاد الشام ثم إلى العالم العربي. طريقة تحضير ومكونات دونر كباب التركي طريقة تحضير ومكونات دونر كباب التركي هذه الطريقة تكفي ل 4 اشخاص مووقت تحضيرها 20 دقيقة فقط المكونات: 1 كيلو جرام من اللحم.

2 ثمرة من البصل مفروم.

2 ثمرة من الطماطم “البندورة” مفرومتان ناعم.

4 ملاعق كبيرة من البن الزبادي.

5 ملاعق من صلصة الطماطم معجون البندورة.

نصف رأس ثوم مهروسة معها ملعقتان من بهار اللحم.

ربع ملعقة شاي ممسوح من الملح والفلفل الأسود الناعم.

ثلاث ملاعق من الزيت ويفضل زيت الزيتون. ثانياً طريقة التحضير: في لوحد التقطيع المعقم مسبقاً بالخل نقطع اللحم إلى شرائح رفيعة مثل الشاورما الشامي العادية ونضعه في وعاء بعد التقطيع.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه كلاً من الطماطم والبصل واللبن الزبادي وصلصة الطماطم وبهار اللحم والثوم والملح والفلفل الأسود الناعم ونخلط جميع المكونات جيداً.

نحضر وعاء اللحم ونصب فوقة تتبيلة البهار مباشرة ومزجهم سوياً.

نغطي الوعاء الموضوع به اللحم ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة ساعات حتي يمتزج البهار واللبن الزبادي في اللحم جيداً.

نحضر قدر علي نار هادئة ونضع به الزيت الزيتون ولكن نحترس حتي لا يحترق الزيت.

نضيف اللحم المتبل علي الزيت الساخن ونقلب الشاورما علي النار جيداً.

نحضر خبز الشارورما المسبق عملة من طريقة عمل الخبز الصحي.

نحضر مع الدونر التركي سلطة خضراء أو سلطة طحينة أو سلطة زبادي ومن المتعارف عليه أن الأتراك يأكلون مع تلك الوجبة الثومية فتعطي نكهة ومذاق ممتاز وفوائد رائعة للمعدة وتقدم تلك السلطات عند تقديم طبق الدونر التركي. الوسوم

طريقة دونر كباب التركي، هي أكلة تركية قديمة شبيه اليوم بعمل الشارورما التي لها شعبيه كبيرة في البلاد العربية حيث أنها أتثبت بالفعل انها شهية وتحتوي علي العناصر المفيدة للجسم وذلك اليوم أتينا من المطبخ التركي بوصفة شهية وسهلة وهي طريقة دونر كباب التركي فسر تلك الوجبة ومذاقها الخاص الذي يتميز به الأتراك هو خلطتها فعند عمل خلطة اللحم وخلطة الكباب جيداً فان هذا سر نجاحها ويمكن أن تعشقي تلك الوجبة فالدونر الكباب التركي من الوجبات التي أصبحت شعبية في العالم العربي انتقلت من تركيا إلى بلاد الشام ثم إلى العالم العربي. طريقة تحضير ومكونات دونر كباب التركي طريقة تحضير ومكونات دونر كباب التركي هذه الطريقة تكفي ل 4 اشخاص مووقت تحضيرها 20 دقيقة فقط المكونات: 1 كيلو جرام من اللحم.

2 ثمرة من البصل مفروم.

2 ثمرة من الطماطم “البندورة” مفرومتان ناعم.

4 ملاعق كبيرة من البن الزبادي.

5 ملاعق من صلصة الطماطم معجون البندورة.

نصف رأس ثوم مهروسة معها ملعقتان من بهار اللحم.

ربع ملعقة شاي ممسوح من الملح والفلفل الأسود الناعم.

ثلاث ملاعق من الزيت ويفضل زيت الزيتون. ثانياً طريقة التحضير: في لوحد التقطيع المعقم مسبقاً بالخل نقطع اللحم إلى شرائح رفيعة مثل الشاورما الشامي العادية ونضعه في وعاء بعد التقطيع.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه كلاً من الطماطم والبصل واللبن الزبادي وصلصة الطماطم وبهار اللحم والثوم والملح والفلفل الأسود الناعم ونخلط جميع المكونات جيداً.

نحضر وعاء اللحم ونصب فوقة تتبيلة البهار مباشرة ومزجهم سوياً.

نغطي الوعاء الموضوع به اللحم ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة ساعات حتي يمتزج البهار واللبن الزبادي في اللحم جيداً.

نحضر قدر علي نار هادئة ونضع به الزيت الزيتون ولكن نحترس حتي لا يحترق الزيت.

نضيف اللحم المتبل علي الزيت الساخن ونقلب الشاورما علي النار جيداً.

نحضر خبز الشارورما المسبق عملة من طريقة عمل الخبز الصحي.

نحضر مع الدونر التركي سلطة خضراء أو سلطة طحينة أو سلطة زبادي ومن المتعارف عليه أن الأتراك يأكلون مع تلك الوجبة الثومية فتعطي نكهة ومذاق ممتاز وفوائد رائعة للمعدة وتقدم تلك السلطات عند تقديم طبق الدونر التركي.

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