طريقة تكثيف الحواجب بالقرنفل بمكونين فقط بسهولة وبدون تكاليف خلال ثواني

طريقة تكثيف الحواجب بالقرنفل ، إن اكثر ما يؤرق النساء في جميع الأعمار والفئات العمرية عدم وجود شعر في حواجبهم مما لا شك فيه إن عدم وجود شعر في الحواجب يؤثر على ثقة المرأة في نفسها وفى جمالها، ويوجد الكثير من طريقة تكثيف الحواجب بالقرنفل ولكن دائما تبحث النساء عن اكثر الطرق فعالية وسرعة؛ لأن الحواجب مهمه في إبراز جمال المرأة العربية وملامحها الجميلة الفريدة من نوعها.

طريقة تكثيف الحواجب بالقرنفل

يوجد 3 طرق فعاله ولكن بطريقة تحضير مختلفة بنفس المكون الفعال وهو القرنفل المعروف بإنبات الشعر وتحفيز بصيلات الشعر وتغذيتها وعليك أن تختاري إيهم احسن لكى وانسب لكى.

احضري خمس حبات من القرنفل

احضري زيت خروع

طريقة تكثيف الحواجب بالقرنفل وزيت الخروع

الطريقة: قومى بطحن القرنفل ثم ضعي عليه القليل بمقدار ملعقتين كبار من زيت الخروع المعروف بإنبات الشعر وقومى بمزجهم لتحصلي على قوام متماسك يسهل توزيعة على حواجبك وقومى بوضع الخليط قبل النوم مباشرة على حواجبك واتركيه لليوم الثاني وقومى بمسحه فور استيقاظك من النوم ومارسي يومك بكل راحة.

تكثيف الحواجب بالقرنفل

احضري حبه واحدة من القرنفل وقومى بحرقها عن طريق النار وقومى بتلوين حواجبك برماد القرنفل المحروق واتركيه طوال اليوم على حواجبك و مارسي نشاطاتك بكل راحة فهو سيصبح بعد الحرق مثل بودر الحواجب الملون الذي يوضع عند المكياج ولكن الفرق إنه آمن ولا يقوم بتساقط شعر الحواجب وسوف يقوم بتلوين حواجبك بلون الأسود مثل بودر المكياج أو حتى قلم الحواجب فهما معروفين بتساقط شعر الحواجب وبعد 3 أسابيع كحد أقصى سوف تجدين النتيجة الرهيبة والملحوظة في شعر حواجبك وهذه الحل الأمثل لتتقيل الحواجب.

تكثيف الحواجب بالحناء

الطريقة الثالثة إذا كنتي تريدين تلوين حواجبك بلون أخر غير الأسود وهى في نفس فعالية الطريقة الثانية:

احضري حناء

ثم قومى باحضار10حبات من القرنفل بعد طحنهم

احضري بنجر وقشر رمان وشاي وماء وكركدية وحبة البركة وقشر البصل

قومى بإحضار وعاء واسكبي 3 ملاعق من الحناء وعليهم بنجر وشاى وماء وقشر الرمن وماء وكركدية وحبة البركة وقشر البصل وفوقهم القرنفل المطحون وقومى بوضهم على النار واتركيهم ليغلوا مع بعضهم لمدة 20 دقيقة ثم قومى بإطفاء النار وتركهم ليبردوا وقومى بوضعهم في إناء للاستخدام اليومي ثم اغسلي حواجبك ونظفيهم من أي شيء وضعتيه فوقهم وقومى بوضع الخليط على حواجبك لمدة 20 دقيقة ثم قومى بمسح حواجبك برفق سوف تلاحظين الفرق بعد 3 أسابيع كحد أقصى سوف تجدين النتيجة الرهيبة والملحوظة في شعر حواجبك وتكثيف حواجبك بشكل ملحوظ يجب الاستمرار وعدم الانقطاع حتى ولو ليوم واحد فهو يوضع كعلاج للحواجب.