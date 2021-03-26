كيك الجيلي والكاسترد، طبقة كيكة اسفنجية وكاستر وطبقة جيلي ميكس رائع ولذيذ سينال إعجابك، في هذا المقال طريقة عمل كيك الجيلي والكاسترد البارد اللذيذ بطريقة الشيف هبة أبو الخير .



مكونات كيك الجيلي والكاسترد

يتكون ميكس الكيك الرائع من: الكيك الاسفنجي وطبقة الكاسترد اللذيذة وجيلي الفراولة، وإليك المكونات:

المكونات:

4 بيض بدرجة حرارة المطبخ.

كوب وربع سكر.

كوب وربع حليب بدرجة حرارة المطبخ.

كوب وربع زيت.

2 كوب ونص دقيق.

ملعقة نشا صغيرة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

أضيفي في محضرة الطعام، البيض والسكر والفانيليا، واخفقي علي سرعة عالية 5 دقائق، حتى يتغير اللون وقوام البيض كثيف ولونه يفتح.

وقفي الخفق وأضيفي الزيت والحليب بحرارة الغرفة، واخفقي سرعة متوسطة، حتى يندمج الزيت والحليب مع باقي المكونات .

أضيفي النشا والبيكنج باودر والدقيق بعد أن تقومي بنخل الدقيق الفاخر، وأخفقي علي السرعة الأولي، حتى يختفي كل الدقيق والبيكنج باودر والنشا.

وفي صينية مدهونة زيت، صبي الخليط ووزعي وساويه واخبزي الكيك في حرارة 180 مدة 35 دقيقة ل 40 دقيقة، مسبق التسخين علي الأقل ب ربع ساعة علي 180 درجة مئوية.

في حرارة 180 مدة 35 دقيقة ل 40 دقيقة، مسبق التسخين علي الأقل ب ربع ساعة علي 180 درجة مئوية. قومي بإخراج صينية الكيكة الاسفنجية الهشة، لتجهيز الطبقة الثانية ل كيك الجلي والكاسترد وهي طبقة الكاسترد.

5 أكواب حليب .

5 ملاعق كبيرة من الكاسترد .

4 ملاعق حليب باودر.

4 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة تحضير كيكة الجيلي والكاستردمكونات طبقة الكاسترد

في حلة علي النار وقلبي بدون توقف، حتي يثقل القوام ويغلي مدة دقيقتين، ثم قومي بإطفاء النار وأضيفيه وهو ساخن علي كيك الجيلي.

ثم أدخلي الثلاجة حتى تتماسك وتقومي بتحضير طبقة الجيلي، طبقة كيكة الجيلي بالكاسترد.

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كوب وربع ماء ساخن.

كوب ربع من الماء البارد.

2 باكو من الجيلي.

مكونات طبقة الجيلي

أضيفي المكونات واخلطي جيداً، وبعد تماسك طبقة الكاسترد قومي بإضافة قطع من الفراولة إلي كيكة الجيلي والكاسترد، ثم أضيفي الجيلي وادخليه الثلاجة من 3 ل 5 دقائق، حتى تتماسك، وعند التقديم تظل القطعة متماسكة وستنال إعجاب أسرتك وأطفالك كيكة الجيلي والكاسترد البارد.