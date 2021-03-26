الكريم العجيب كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي رهيب ضد التجاعيد والترهلات في أسبوع

الكريم العجيب كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي رهيب ضد التجاعيد إذا كنت عزيزتي تعانين من تجاعيد البشرة والعلامات التي تتواجد بها فسوف يمكنك اليوم أن تحضري وصفة كريم لبان الدكر لكي تسترجعي مرة ثانية الكولاجين الطبيعي، والتخلص من البشرة الجافة والتجاعدي والترهلات باستخدام الوصفات الطبيعية كريم لبان الدكر لديه العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على نقاء البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى ذلك لبان الذكر لدي فعالية قوية و عامل قوى فى التخلص من الخطوط البيضاء التي تتواجد تحت العين والهالات السوداء. الكريم العجيب كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي رهيب ضد التجاعيد 2 ملعقة من الارز المطحون.

ملعقتين من لبان الذكر المطحون.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير نحضر إناء صغير ونضع فيه الارز المطحون مع لبان الذكر.

و ثم نقوم بعد ذلك بأضافة النشا و نضع كمية من الماء الورد.

مع اضافة العسل وباقي المكونات الاخرى .

نضع هذا الماسك على البشره والأماكن التي يوجد بها بقع داكنة وترهلات وتجاعيد.

يترك حتي يجف ويغسل البشرة.

يكرر هذا الماسك مرتين في الاسبوع لكي نحصل على بشرة صافية غنيه بالكولاجين الطبيعى. فوائد الماسك هذا الماسك يعمل ايضا على محاربة الخطوط البيضاء التي تتواجد تحت العين.

يعالج الترهلات والتجاعيد.

يعمل على التخلص من الهالات السوداء.

يقضي ايضا على البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة.

كريم فعال في التخلص من سواد الاماكن الحساسة وتحت الابطين .

بالإضافة إلى ذلك يعمل ايضا هذا الماسك على التخلص من الاسمرار التي يتواجد حول الفم.

يزيد من الكولاجين الطبيعي كريم لبان الذكر مع الكركم ماء الورد

2 ملعقة من اللبان الذكر.

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من كريم الارز طريقة التحضير نضع على اللبان الذكر المطحون مع الكركم وكريم الأرز.

ثم نقوم باضافة كمية من المياه نضع هذا الماسك على البشرة.

نترك هذا الماسك لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بإزالته باستخدام الماء البارد. الوسوم

الكريم العجيب كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي رهيب ضد التجاعيد إذا كنت عزيزتي تعانين من تجاعيد البشرة والعلامات التي تتواجد بها فسوف يمكنك اليوم أن تحضري وصفة كريم لبان الدكر لكي تسترجعي مرة ثانية الكولاجين الطبيعي، والتخلص من البشرة الجافة والتجاعدي والترهلات باستخدام الوصفات الطبيعية كريم لبان الدكر لديه العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على نقاء البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى ذلك لبان الذكر لدي فعالية قوية و عامل قوى فى التخلص من الخطوط البيضاء التي تتواجد تحت العين والهالات السوداء. الكريم العجيب كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي رهيب ضد التجاعيد 2 ملعقة من الارز المطحون.

ملعقتين من لبان الذكر المطحون.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير نحضر إناء صغير ونضع فيه الارز المطحون مع لبان الذكر.

و ثم نقوم بعد ذلك بأضافة النشا و نضع كمية من الماء الورد.

مع اضافة العسل وباقي المكونات الاخرى .

نضع هذا الماسك على البشره والأماكن التي يوجد بها بقع داكنة وترهلات وتجاعيد.

يترك حتي يجف ويغسل البشرة.

يكرر هذا الماسك مرتين في الاسبوع لكي نحصل على بشرة صافية غنيه بالكولاجين الطبيعى. فوائد الماسك هذا الماسك يعمل ايضا على محاربة الخطوط البيضاء التي تتواجد تحت العين.

يعالج الترهلات والتجاعيد.

يعمل على التخلص من الهالات السوداء.

يقضي ايضا على البقع الداكنة التي تتواجد في البشرة.

كريم فعال في التخلص من سواد الاماكن الحساسة وتحت الابطين .

بالإضافة إلى ذلك يعمل ايضا هذا الماسك على التخلص من الاسمرار التي يتواجد حول الفم.

يزيد من الكولاجين الطبيعي كريم لبان الذكر مع الكركم ماء الورد

2 ملعقة من اللبان الذكر.

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من كريم الارز طريقة التحضير نضع على اللبان الذكر المطحون مع الكركم وكريم الأرز.

ثم نقوم باضافة كمية من المياه نضع هذا الماسك على البشرة.

نترك هذا الماسك لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بإزالته باستخدام الماء البارد.

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