أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما هي طرق الوقاية والعلاج وأسباب انتقاله

أعراض فيروس كورونا، يبحث الكثير في هذه الفترة عن معرفة كل شيء متعلق بمرض العصر فيروس كورونا، حيث تتزايد عمليات البحث يوماً بعد يوم عن المرض اللعين، وعن معرفة أعراض الإصابة به حيث أن الأعراض تتشابه مع نزلات البرد العادية، لذلك يصعب تحديد ما إذا كان الشخص مصاب بالفيروس أم لا، وتختلف الأعراض من شخص لأخر لكن أكثر الأعراض حدوثاً هي ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل السعال الجاف والإرهاق بشكل عام واحتقان الأنف والزور ووجع في الجسم بشكل عام، وفيما يلي نستعرض على متابعينا الكرام الأعراض وطرق الوقاية من هذا الفيروس الخطير.

أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

هناك أعراض كثيرة يصاب ببعضها المصاب بالفيروس، ومن هذه الأعراض، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

هناك أعراض أكثر شيوعاً مثل الحمى والسعال الجاف والإرهاق، وهناك أعراض أقل شيوعاً مثل التهاب الحلق، وآلام وأوجاع بالجسم، وإسهال، وصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، طفح جلدي وتغيير في لون أصابع اليدين أو القدمين، وهناك أعراض خطيرة تتمثل في، صعوبة وضيق في التنفس، ألم في الصدر.

طرق الوقاية منه

لكي تحافظ على نفسك وأسرتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا عليك اتباع الخطوات التالية.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وبالطريقة الصحيحة.

عدم مصافحة أحد والابتعاد عن التجمعات وترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين.

ارتداء الكمامة أمر في غاية الأهمية لتجنب الإصابة بالفيروس الخطير.

البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات قد الإمكان.

ما هي أسباب انتقال فيروس كورونا

أظهرت التقارير الصحية أنه من أسباب انتقال الفيروس هو المخالطة بشخص مريض، حيث ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ من شخص مصاب إلى شخص سليم، لذلك نصحت منظمة الصحة العالمية من المخالطة والازدحام وحذرت من عدم ترك مسافات آمنة، لأن الشخص المصاب بالفيروس قد لا تظهر عليه أي أعراض، وينقل المرض بين الناس دون أن يشعر وهذا هو مكمن الخطورة.