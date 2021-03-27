عجينة السبع دقايق الهشة السريعة للبيتزا والمخبوزات

طريقة تحضير عجينة السبع دقايق ، تعتبر عجينة السبع دقائق من العجائن المفضلة عند الكثيرين نظراً لسهولة تحضيرها وبخلاف ذلك مذاقها الجيد، فيتم استخدام هذه العجينة في تحضير الكثير من أنواع المخبوزات على سبيل المثال كلاً من البيتزا والخبز الفينو والبرجر والفطائر بجميع أنواعها سواء كانت حادقة أو حلوة، فهناك الكثير من السيدات الذي يجهلون طريقة تحضير هذه العجينة وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السبع دقائق في المنزل.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه الدافئ.

بيضة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة أو بديل لذلك ملعقة من الزبادي.

خل.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو بديل لها الزيت.

سكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

في حالة إذا كانت العجين حلو يتم إحضار نصف ملعقة من الفانيليا.

إذا كانت العجينة حادقة أو سيتم استخدامها للفينو أو الخبز يتم إحضار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقادير تحضير عجينة السبع دقائق:طريقة تحضير عجينة السبع دقائق:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير عجينة السبع دقائق:

يتم إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من السكر والخميرة مع كأس من الدقيق والمياه ويتم تركها جانباً لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه الكمية المتبقية من الدقيق والملح والفلفل الأسود والخل وبعد ذلك يتم وضع البيضة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم خلط الخليطان السابقان مع بعضهم البعض. يتم الخلط جيداً باستخدام اليد لحين أن يتشكل إليكم عجينة ملساء لا تلتصق في اليد ويتم وضعها في إناء وبعد ذلك يتم تغطيتها وتركها لمدة سبعة دقائق. يتم إشعار الفرن ليسخن قبل إدخال العجينة. القيام بتشكيل العجينة تبعاً للرغبة وبعد ذلك يتم إحضار صينية مدهونة بالزيت ويتم وضع العجينة فيها. ترك العجينة لحين أن تتخمر قليلاً. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها على الرف الأوسط. يتم تركها في الفرن لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة:

تحضير عجينة البيتزا يمكن تحضيرها بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة ولا تحتاج وقت ولا تحتاج لمجهود، سنوضح لكم متابعينا الكرام المكونات بالتفصيل، كما سنحضر خطوات عملها بالتفصيل دون تعب ومجهود.

ثلاثة اكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

مكونات ومقادير عجينة البيتزا السريعة:

طريقة تحضير العجينة:

في الاول قومي بنخل الدقيق جيدا، ثم ضعي عليهم الملح والسكر والخميرة.

الخطوة التالية ضعي الزيت ثم قلبيهظ جيدا وبعدها ضعي الماء الدافئ عليهم واعجني لمدة عشرة دقائق جيدا حتى يتم عمل العجين واتركيه يرتاح العجين لمدة ساعة حتى يختمر.

بعدها ضهي الصلصة والمكونات عليها وضعيها بالفرن حتى تنضج جيدا.