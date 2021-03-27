عجينة السمبوسة الذهبية حضريها في البيت بمكونات سهلة

خطوات تحضير السمبوسة، تعتبر السمبوسة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم حشوها بأكثر من حشو، فهي من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة.
يعد السمبوسك من أفضل المُقبلات التي يمكن تناولها بجوار الأطباق الرئيسة وبالأخص في شهر رمضان المبارك، ويتم عمله بأكثر من حشوة منها بالجبنة المشكلة أو بالبسطرمة أو يمكن حشوها باللحمة المفرومة كما يمكن عملها بالهوت دوج، ويعتبر السمبوسة من المقبلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لذا سنحضر خطوات عمله من أول العجينة وحتى الحشوات بجميع النكهات.مكونات تحضير عجينة السمبوسة:
- كأسان من الطحين.
- ربع كأس من الزيت.
- ربع كأس من المياه.
- بذور النانخة.
- ملعقة من الملح.
- إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من بذور النانخة مع الطحين والزبدة والملح ويتم تقليب المكونات جيداً.
- بعد ذلك يتم فرك المكونات جيداً وبعد ذلك يتم إضافة المياه إلى خليط الطحين ويتم خلط المكونات لحين أن تصبح عجينة أمامكم.
- يتم تغطية العجينة وتركها لمدة نصف ساعة.
مكونات تحضير السمبوسة باللحم المفروم:
- زيت نباتي.
- بطاطا مقلية.
- بصل مفروم.
- لحم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من الكاري.
- ملعقة ونصف من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- رشة من الملح.
- رشة من كلاً من الفلفل الأسود.
- نصف كأس من مرقة الدجاج.
- كأس من البازلاء.
- عجينة الفطائر.
- بيضة.
- ربع ملعقة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الكاري.
- يتم إحضار صينية ويتم رشها بالزيت.
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة كبيرة وبعد ذلك يتم وضع البطاطا والبصل ويتم تقليب المكونات بشكل جيد وتركها لحين أن يصبح لون البصل ذهبي.
- يتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم نقله إلى المقلاة وبعد ذلك يتم تقليب قطع اللحم لحين أن يصبح لون اللحم بني وقد يستغرق ذلك فترة سبعة دقائق.
- يتم تتبيل المكونات بملعقتين من كلاً من الكاري والثوم والزنجبيل والملح والفلفل الأسود.
- إضافة مرقة الدجاج إلى خليط اللحم والبازلاء وبعد ذلك يتم تقليب المكونات وتركها على النار لحين أن تغلي.
- يتم ترطيب أطراف العجينة باستخدام المياه وبعد ذلك يتم وضع ثلث كأس من خليط اللح في نصف كل قطعة وبغد ذلك يتم طوي العجينة على شكل مثلث.
- يتم رص السمبوسة في صينية الفرن.
- خلط البيض مع الكركم مع ربع ملعقة من بودرة الكاري وبعد ذلك يتم دهن قطع السمبوسة.
- يتم وضع السمبوسة في الفرن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي.
يتم تحضير كمية من السجق البلدي وقومي بتقطيعه لقطع صغيرة، ثم حضري مقلاة وضعي بها ملعقة من الزيت وقلبي بها السجق حتى يتم نضجه تماما.
بعد ذلك نضع السجق في بولة ونتركها حتى تبرد تماما، واخلطي معهم مشكل من الجبن سويا.
قومي بحشو السمبوسة واقليها بالزيت حتى ينضج ويكون لونها ذهبي ومقرمش.
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خطوات تحضير السمبوسة، تعتبر السمبوسة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم حشوها بأكثر من حشو، فهي من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير السمبوسة.
يعد السمبوسك من أفضل المُقبلات التي يمكن تناولها بجوار الأطباق الرئيسة وبالأخص في شهر رمضان المبارك، ويتم عمله بأكثر من حشوة منها بالجبنة المشكلة أو بالبسطرمة أو يمكن حشوها باللحمة المفرومة كما يمكن عملها بالهوت دوج، ويعتبر السمبوسة من المقبلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لذا سنحضر خطوات عمله من أول العجينة وحتى الحشوات بجميع النكهات.مكونات تحضير عجينة السمبوسة:
- كأسان من الطحين.
- ربع كأس من الزيت.
- ربع كأس من المياه.
- بذور النانخة.
- ملعقة من الملح.
- إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من بذور النانخة مع الطحين والزبدة والملح ويتم تقليب المكونات جيداً.
- بعد ذلك يتم فرك المكونات جيداً وبعد ذلك يتم إضافة المياه إلى خليط الطحين ويتم خلط المكونات لحين أن تصبح عجينة أمامكم.
- يتم تغطية العجينة وتركها لمدة نصف ساعة.
مكونات تحضير السمبوسة باللحم المفروم:
- زيت نباتي.
- بطاطا مقلية.
- بصل مفروم.
- لحم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من الكاري.
- ملعقة ونصف من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- رشة من الملح.
- رشة من كلاً من الفلفل الأسود.
- نصف كأس من مرقة الدجاج.
- كأس من البازلاء.
- عجينة الفطائر.
- بيضة.
- ربع ملعقة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من بودرة الكاري.
- يتم إحضار صينية ويتم رشها بالزيت.
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة كبيرة وبعد ذلك يتم وضع البطاطا والبصل ويتم تقليب المكونات بشكل جيد وتركها لحين أن يصبح لون البصل ذهبي.
- يتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم نقله إلى المقلاة وبعد ذلك يتم تقليب قطع اللحم لحين أن يصبح لون اللحم بني وقد يستغرق ذلك فترة سبعة دقائق.
- يتم تتبيل المكونات بملعقتين من كلاً من الكاري والثوم والزنجبيل والملح والفلفل الأسود.
- إضافة مرقة الدجاج إلى خليط اللحم والبازلاء وبعد ذلك يتم تقليب المكونات وتركها على النار لحين أن تغلي.
- يتم ترطيب أطراف العجينة باستخدام المياه وبعد ذلك يتم وضع ثلث كأس من خليط اللح في نصف كل قطعة وبغد ذلك يتم طوي العجينة على شكل مثلث.
- يتم رص السمبوسة في صينية الفرن.
- خلط البيض مع الكركم مع ربع ملعقة من بودرة الكاري وبعد ذلك يتم دهن قطع السمبوسة.
- يتم وضع السمبوسة في الفرن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي.
يتم تحضير كمية من السجق البلدي وقومي بتقطيعه لقطع صغيرة، ثم حضري مقلاة وضعي بها ملعقة من الزيت وقلبي بها السجق حتى يتم نضجه تماما.
بعد ذلك نضع السجق في بولة ونتركها حتى تبرد تماما، واخلطي معهم مشكل من الجبن سويا.
قومي بحشو السمبوسة واقليها بالزيت حتى ينضج ويكون لونها ذهبي ومقرمش.
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