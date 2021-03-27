العجينة اليابانية السحرية لكل المخبوزات عيش بيتزا فطائر هشه وطرية زي القطن

العجينة اليابانية من ضمن المعجنات الأكثر طعم ومذاق هائل، والتي تشتهر بشكل كبير حول العالم وذلك بسبب طعمها الشهي والرائع يقوم بتناولها بصفة مستمرة، وذلك قد تدخل في العديد من الاكلات بشكل دائم إذا كانت في عجينة البيتزا والمعجنات المتنوعة والمختلفة بالحشوات التي نرغب فيها مثل حشو الجبنة الموزاريلا أو اي نوع من الجبن الأخري، أو حشو باللحمه المفرومه وهي في ضمن الأشياء التي لديها قيمة غذائية عالية لذلك عزيزتي يمكنك اليوم أن تقومي في تحضير وجبة سهلة، وسريعة وهي المعجنات اليابانية كما تجعلك تستغني تماما عن بعض المعجنات التي تقوم بشرائها مثل الباتيه والكرواسون تابعي معنى هذا المقال. طريقة العجينة اليابانية طريقة العجينة اليابانية 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الملح.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من السكر. تحضيرالعجينة اليابانية نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق .

ثم نقوم باضافة الخميرة ويمكن ايضا نقوم باضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع اضافة الحليب البودر و ملعقة السكر.

نخلط جميع المكونات جيدا

ثم نبدا باضافة كمية بسيطة من المياه الدافئة.

نحرك هذه المكونات أو يمكنه ايضا ان نقوم باستخدام العجانة

نترك العجينه اليابانيه لمدة نصف ساعة لكي تخمر ثم نبدأ بتشكيلها على شكل قطع صغيرة و دوائر.

نتركها مرة اخرى لمدة عشر دقائق.

كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل الحشوات التي ترغبي فيه بالطريقة التي تريديها. طريقة عمل العجينة اليابانية بحشو الجبن كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الحليب البودر.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة واحدة من الملح الناعم.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كوب من الزيت نصف ملعقة من البيكنج صودا طريقة التحضير نخلط جميع المكونات من الدقيق والحليب والزبادي والبابريكا والزيت والبيكنج بودر والخميرة الفورية.

نضع في العجانة الكهربائية .

نستمر فيه عجني هذه المكونات لمدة ثلاث دقائق.

ثم نقوم بوضع هذه العجينة في مكان دافئ لكي تختمر ويتضاعف حجمها.

نبدأ بفرد العجينة اليابانية السحرية على شكل دوائر صغيرة نضع فيها الجبنة الموتزاريلا والجبن الكريمي أو الشيدر.

نقوم بغلق العجينة من جميع الجهات .

ثم نحضر وعاء عميق به كمية من الزيت لقلي الفطائر.

نضع هذه العجينة في الزيت وعندما يصبح لونها اللون الذهبي.

نقوم باخراجها ونضعها على اوراق المطبخ أو مناديل المطبخ الوسوم

العجينة اليابانية من ضمن المعجنات الأكثر طعم ومذاق هائل، والتي تشتهر بشكل كبير حول العالم وذلك بسبب طعمها الشهي والرائع يقوم بتناولها بصفة مستمرة، وذلك قد تدخل في العديد من الاكلات بشكل دائم إذا كانت في عجينة البيتزا والمعجنات المتنوعة والمختلفة بالحشوات التي نرغب فيها مثل حشو الجبنة الموزاريلا أو اي نوع من الجبن الأخري، أو حشو باللحمه المفرومه وهي في ضمن الأشياء التي لديها قيمة غذائية عالية لذلك عزيزتي يمكنك اليوم أن تقومي في تحضير وجبة سهلة، وسريعة وهي المعجنات اليابانية كما تجعلك تستغني تماما عن بعض المعجنات التي تقوم بشرائها مثل الباتيه والكرواسون تابعي معنى هذا المقال. طريقة العجينة اليابانية طريقة العجينة اليابانية 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من الملح.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من السكر. تحضيرالعجينة اليابانية نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق .

ثم نقوم باضافة الخميرة ويمكن ايضا نقوم باضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر مع اضافة الحليب البودر و ملعقة السكر.

نخلط جميع المكونات جيدا

ثم نبدا باضافة كمية بسيطة من المياه الدافئة.

نحرك هذه المكونات أو يمكنه ايضا ان نقوم باستخدام العجانة

نترك العجينه اليابانيه لمدة نصف ساعة لكي تخمر ثم نبدأ بتشكيلها على شكل قطع صغيرة و دوائر.

نتركها مرة اخرى لمدة عشر دقائق.

كما يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل الحشوات التي ترغبي فيه بالطريقة التي تريديها. طريقة عمل العجينة اليابانية بحشو الجبن كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الحليب البودر.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة واحدة من الملح الناعم.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع كوب من الزيت نصف ملعقة من البيكنج صودا طريقة التحضير نخلط جميع المكونات من الدقيق والحليب والزبادي والبابريكا والزيت والبيكنج بودر والخميرة الفورية.

نضع في العجانة الكهربائية .

نستمر فيه عجني هذه المكونات لمدة ثلاث دقائق.

ثم نقوم بوضع هذه العجينة في مكان دافئ لكي تختمر ويتضاعف حجمها.

نبدأ بفرد العجينة اليابانية السحرية على شكل دوائر صغيرة نضع فيها الجبنة الموتزاريلا والجبن الكريمي أو الشيدر.

نقوم بغلق العجينة من جميع الجهات .

ثم نحضر وعاء عميق به كمية من الزيت لقلي الفطائر.

نضع هذه العجينة في الزيت وعندما يصبح لونها اللون الذهبي.

نقوم باخراجها ونضعها على اوراق المطبخ أو مناديل المطبخ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة اليابانية السحرية لكل المخبوزات عيش بيتزا فطائر هشه وطرية زي القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.