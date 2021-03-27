طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش مثل المخابز بالمنزل

بسكويت البرتقال ، من أجمل أنواع البسكوت حيث يحتوي على نكهة البرتقال اللذيذة التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، ويفضلون تناوله على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو العصير، وهو من المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد والمناسبات والأفراح، وطريقة صناعته سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت أو جهد، وهو من أنواع البسكويت الصحية التي تحتوي على فيتامين سي الذي يوجد في البرتقال، ويعرف بمذاقة الرائع وطعمه المختلف عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، ويوجد أنواع كثيرة من البسكويت التي يفضلها الناس مثل بسكويت الشاي الاقتصادي، وبسكوت النشادر، والبسكوت الإسفنجي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش في المنزل. مكونات عمل بسكويت البرتقال مكونات عمل بسكويت البرتقال يحتوي هذا النوع من البسكوت على المكونات التالية:- عدد 2 كوب من الدقيق. كوب من عصير البرتقال. عدد 3 بيضات. 2 كيس من الفانيليا. كوب من السمن. كوب من السكر. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشه صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من عصير البرتقال المجفف. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في طريقة عمل بسكويت البرتقال وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السكر والسمن والبيض والفانيليا وملعقة عصير البرتقال البودرة وملعقة من الخل ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر وعصير البرتقال ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة لينه سهلة التشكيل.

نترك العجينة ترتاح لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بوضعها في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونقوم بتقطيع العجينة على شكل أصابع أو دوائر.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإدخالها الفرن ونترك حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن بعد أن تستوي ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نقدم البسكوت بجانب الشاي أو العصير. سر نجاح عمل بسكويت البرتقال بالمنزل يجب أن نتبع التعليمات الصحيحة عند عمل البسكويت في المنزل وهى كما يأتي:- وضع ملعقة من الخل يجعل البسكوت هش وخفيف. يجب خفق المكونات جيداً حتى تصبح مثل الكريمة، مما يجعل البسكوت هش. أن يكون السكر ناعم تماماً حتى يذوب أثناء الخفق. يفضل استخدام الزبدة في عمل البسكوت لأنها تجعل العجين طري وسهل التشكيل. عدم عجن العجين أكثر من اللازم حتى لا ينشف ويصعب تشكيلة. يجب وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية غير متماسكة. إذا كانت العجينة سائلة وطرية يجب وضعها بالثلاجة قبل التشكيل. تسجين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت بها. ترك مسافات بين البسكويت عند تشكيلة لأن حجم البسكوت سوف يتضاعف. الوسوم

بسكويت البرتقال ، من أجمل أنواع البسكوت حيث يحتوي على نكهة البرتقال اللذيذة التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، ويفضلون تناوله على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو العصير، وهو من المخبوزات التي يتم عملها في الأعياد والمناسبات والأفراح، وطريقة صناعته سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت أو جهد، وهو من أنواع البسكويت الصحية التي تحتوي على فيتامين سي الذي يوجد في البرتقال، ويعرف بمذاقة الرائع وطعمه المختلف عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، ويوجد أنواع كثيرة من البسكويت التي يفضلها الناس مثل بسكويت الشاي الاقتصادي، وبسكوت النشادر، والبسكوت الإسفنجي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش في المنزل. مكونات عمل بسكويت البرتقال مكونات عمل بسكويت البرتقال يحتوي هذا النوع من البسكوت على المكونات التالية:- عدد 2 كوب من الدقيق. كوب من عصير البرتقال. عدد 3 بيضات. 2 كيس من الفانيليا. كوب من السمن. كوب من السكر. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشه صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من عصير البرتقال المجفف. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في طريقة عمل بسكويت البرتقال وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السكر والسمن والبيض والفانيليا وملعقة عصير البرتقال البودرة وملعقة من الخل ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر وعصير البرتقال ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة لينه سهلة التشكيل.

نترك العجينة ترتاح لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بوضعها في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونقوم بتقطيع العجينة على شكل أصابع أو دوائر.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإدخالها الفرن ونترك حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن بعد أن تستوي ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نقدم البسكوت بجانب الشاي أو العصير. سر نجاح عمل بسكويت البرتقال بالمنزل يجب أن نتبع التعليمات الصحيحة عند عمل البسكويت في المنزل وهى كما يأتي:- وضع ملعقة من الخل يجعل البسكوت هش وخفيف. يجب خفق المكونات جيداً حتى تصبح مثل الكريمة، مما يجعل البسكوت هش. أن يكون السكر ناعم تماماً حتى يذوب أثناء الخفق. يفضل استخدام الزبدة في عمل البسكوت لأنها تجعل العجين طري وسهل التشكيل. عدم عجن العجين أكثر من اللازم حتى لا ينشف ويصعب تشكيلة. يجب وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية غير متماسكة. إذا كانت العجينة سائلة وطرية يجب وضعها بالثلاجة قبل التشكيل. تسجين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت بها. ترك مسافات بين البسكويت عند تشكيلة لأن حجم البسكوت سوف يتضاعف.

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