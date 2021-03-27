بسكوت جوز الهند ، من أنواع البسكوت التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي يحتاجها الجسم أثناء الصيام لأن الأنسان يفقد نسبة كبيرة من السكريات في نهار شهر رمضان، وهو من الحلويات اللذيذة التي تقدم بعد وجبة الإفطار فتعطي الجسم الطاقة اللازمة، ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الأنسان، ويمتلك نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، التي تعطي الشعور بالشبع لمدة ساعات طويلة، ويحسن من وظائف المخ، ويقوي جهاز المناعة عند الأطفال، ويساعد على علاج التهاب المفاصل، ويقلل من هشاشة العظام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت جوز الهند الشهي تجهيزاً لشهر رمضان المبارك. مكونات بسكوت جوز الهند الشهي مكونات بسكوت جوز الهند الشهي يوجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 كوب من الدقيق. كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. 2 بيضة. ملعقة من الفانيليا. ذرة ملح. 2 كوب من جوز الهند. ربع كوب من الحليب السائل. ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت جوز الهند بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند والملح مع بعض ونتركهم جانباً.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضيف الزبدة والسكر والحليب والبيض والفانيليا ونخفقهم جيداً.

نقوم بوضع الخليط على المكونات السابقة ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية وسهلة التقطيع.

نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة، ثم نقوم بتشكل العجين عليها على شكل دوائر صغيرة الحجم.

نقوم بخلط صفار البيض مع ملعقة من الفانيليا، ثم ندهن وجه البسكوت قبل دخوله الفرن.

نرش السكر على الوجه وندخله الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركه حتى ينضج.

نخرج البسكوت من الفرن ونتركه يبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت جوز الهند بالمنزل مثل المحلات سوف نتعرف على أسرار نجاح البسكوت بالمنزل وهى كما يلي:- توحيد المعايير عند تحضير البسكوت. وضع كوب من الزيت يجعل قوام البسكوت هش. خفق المكونات جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. وضع اللبن والدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية. ذرة الملح تعطي للبسكوت طعم مميز ومختلف. عدم عجن المكونات أكثر من اللازم حتى نحصل على قوام طري وسهل التشكيل. الوسوم

بسكوت جوز الهند ، من أنواع البسكوت التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي يحتاجها الجسم أثناء الصيام لأن الأنسان يفقد نسبة كبيرة من السكريات في نهار شهر رمضان، وهو من الحلويات اللذيذة التي تقدم بعد وجبة الإفطار فتعطي الجسم الطاقة اللازمة، ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الأنسان، ويمتلك نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، التي تعطي الشعور بالشبع لمدة ساعات طويلة، ويحسن من وظائف المخ، ويقوي جهاز المناعة عند الأطفال، ويساعد على علاج التهاب المفاصل، ويقلل من هشاشة العظام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت جوز الهند الشهي تجهيزاً لشهر رمضان المبارك. مكونات بسكوت جوز الهند الشهي مكونات بسكوت جوز الهند الشهي يوجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- 2 كوب من الدقيق. كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. 2 بيضة. ملعقة من الفانيليا. ذرة ملح. 2 كوب من جوز الهند. ربع كوب من الحليب السائل. ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت جوز الهند بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند والملح مع بعض ونتركهم جانباً.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضيف الزبدة والسكر والحليب والبيض والفانيليا ونخفقهم جيداً.

نقوم بوضع الخليط على المكونات السابقة ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية وسهلة التقطيع.

نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة، ثم نقوم بتشكل العجين عليها على شكل دوائر صغيرة الحجم.

نقوم بخلط صفار البيض مع ملعقة من الفانيليا، ثم ندهن وجه البسكوت قبل دخوله الفرن.

نرش السكر على الوجه وندخله الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتركه حتى ينضج.

نخرج البسكوت من الفرن ونتركه يبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت جوز الهند بالمنزل مثل المحلات سوف نتعرف على أسرار نجاح البسكوت بالمنزل وهى كما يلي:- توحيد المعايير عند تحضير البسكوت. وضع كوب من الزيت يجعل قوام البسكوت هش. خفق المكونات جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. وضع اللبن والدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية. ذرة الملح تعطي للبسكوت طعم مميز ومختلف. عدم عجن المكونات أكثر من اللازم حتى نحصل على قوام طري وسهل التشكيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكوت جوز الهند الشهي تجهيزاً لشهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.