ضعية لقدمك قبل النوم وتخلصي من تشققات القدمين خلال يوم واحد بس

تخلصي من تشققات القدمين، يتعرض كعب الرجلين إلي التشقق نتيجة للجاف الشديد التي تتعرض له، وأحياناً بسبب نقص بعض الفيتامينات ألازمه لصحة وجسم الإنسان، وهناك بعض الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت، فقط كل ما عليكي هو أن تتبعي إحدى الخطوات الآتية . ضعية لقدمك وتخلصي من تشققات القدمين ضعية لقدمك وتخلصي من تشققات القدمين تشققات القدمين تزعج كثير من الرجال والنساء وخاصتا النساء وسوف نقدم لكم طريق للتخلص من تشققات القدمين وصفة الفازلين للتخلص من تشقق القدمين وصفة الفازلين للتخلص من تشقق القدمين المكونات ملعقتين من الفازلين الطبي .

عصير ليمونه .

حجر خشن .

ماء دافئ .

فوطة .

ملح .

شراب سيلكون . طريقة التحضير والاستخدام نحضر وعاء كبير ونضع فيه الماء الدافئ والملح . نضع الرجل في الوعاء لمدة نصف ساعة . نقوم بحك الكعب بالحجر لمدة عشر دقائق . نجفف الرجل من الماء بالفوطة . ندهن الفازلين على الرجل ونلبس الشراب السليكون . نترك الفازلين على الرجل لمدة 12 ساعة . طريقة التحضير والاستخدام نكرر هذه الخطوات ثلاثة مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية، ولكن سوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول يوم . وصفة العسل وزيت جوز الهند لمنع تشقق القدمين وصفة العسل وزيت جوز الهند لمنع تشقق القدمين المكونات 3 ملاعق من زيت جوز الهند .

2 ملعقة من العسل النحل .

كبسولة من فيتامين ه .

فوطة للتجفيف .

وعاء كبير .

حجر خشن .

ماء دافئ .

كربونات الصوديوم .

شراب سيلكون .

ليمون طريقة التحضير والاستخدام نحضر وعاء كبير ونضع فيه الماء الدافئ، والليمون المقطع إلي شرائح، وكربونات الصوديوم . نضع الرجل في هذا الخليط لمدة نصف ساعة . نحك الرجل بالحجر حتى نزيل الجلد الميت . نجفف الرجل بالفوطة جيداً . طريقة التحضير والاستخدام نحضر بوله ونضع فيها زيت جوز الهند، والعسل، والفيتامين ونخلط جيداً ثم نقوم بدهن كعب الرجل ونلبس الشراب السيلكون لمدة 12 ساعة ويفضل وقت النوم، ثم نغسل الرجل في الصباح وسوف تشاهدين الفرق بنفسك . نحضر طبق ونضع فيه ماء دافئ

نضيف 9 قطرات من عصير الليمون

نضيف إليه ملعقة من الملح الأبيض وملعقة من ماء الورد.

نضع ملعقة من الجلسرين ونقب به جميع المكونات مع بعضها.

. انقعي قدميك لمدة 20- 25 دقيقه في الطبق الموجود به المكونات.

ثم نفرك جوانب القدمين والكعب عن طريق جهاز تنظيف القدمين أو حجر الخفاف.

نخلط معلقة من ماء الورد ومعلقة من عصير الليمون ومعلقة من الجلسرين ونضعهم على الكعب المتشقق ونرتدى جورب ونتركه حتى الصباح. وصفة الليمون لتشقق القدمين الوسوم

تخلصي من تشققات القدمين، يتعرض كعب الرجلين إلي التشقق نتيجة للجاف الشديد التي تتعرض له، وأحياناً بسبب نقص بعض الفيتامينات ألازمه لصحة وجسم الإنسان، وهناك بعض الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت، فقط كل ما عليكي هو أن تتبعي إحدى الخطوات الآتية . ضعية لقدمك وتخلصي من تشققات القدمين ضعية لقدمك وتخلصي من تشققات القدمين تشققات القدمين تزعج كثير من الرجال والنساء وخاصتا النساء وسوف نقدم لكم طريق للتخلص من تشققات القدمين وصفة الفازلين للتخلص من تشقق القدمين وصفة الفازلين للتخلص من تشقق القدمين المكونات ملعقتين من الفازلين الطبي .

عصير ليمونه .

حجر خشن .

ماء دافئ .

فوطة .

ملح .

شراب سيلكون . طريقة التحضير والاستخدام نحضر وعاء كبير ونضع فيه الماء الدافئ والملح . نضع الرجل في الوعاء لمدة نصف ساعة . نقوم بحك الكعب بالحجر لمدة عشر دقائق . نجفف الرجل من الماء بالفوطة . ندهن الفازلين على الرجل ونلبس الشراب السليكون . نترك الفازلين على الرجل لمدة 12 ساعة . طريقة التحضير والاستخدام نكرر هذه الخطوات ثلاثة مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية، ولكن سوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول يوم . وصفة العسل وزيت جوز الهند لمنع تشقق القدمين وصفة العسل وزيت جوز الهند لمنع تشقق القدمين المكونات 3 ملاعق من زيت جوز الهند .

2 ملعقة من العسل النحل .

كبسولة من فيتامين ه .

فوطة للتجفيف .

وعاء كبير .

حجر خشن .

ماء دافئ .

كربونات الصوديوم .

شراب سيلكون .

ليمون طريقة التحضير والاستخدام نحضر وعاء كبير ونضع فيه الماء الدافئ، والليمون المقطع إلي شرائح، وكربونات الصوديوم . نضع الرجل في هذا الخليط لمدة نصف ساعة . نحك الرجل بالحجر حتى نزيل الجلد الميت . نجفف الرجل بالفوطة جيداً . طريقة التحضير والاستخدام نحضر بوله ونضع فيها زيت جوز الهند، والعسل، والفيتامين ونخلط جيداً ثم نقوم بدهن كعب الرجل ونلبس الشراب السيلكون لمدة 12 ساعة ويفضل وقت النوم، ثم نغسل الرجل في الصباح وسوف تشاهدين الفرق بنفسك . نحضر طبق ونضع فيه ماء دافئ

نضيف 9 قطرات من عصير الليمون

نضيف إليه ملعقة من الملح الأبيض وملعقة من ماء الورد.

نضع ملعقة من الجلسرين ونقب به جميع المكونات مع بعضها.

. انقعي قدميك لمدة 20- 25 دقيقه في الطبق الموجود به المكونات.

ثم نفرك جوانب القدمين والكعب عن طريق جهاز تنظيف القدمين أو حجر الخفاف.

نخلط معلقة من ماء الورد ومعلقة من عصير الليمون ومعلقة من الجلسرين ونضعهم على الكعب المتشقق ونرتدى جورب ونتركه حتى الصباح. وصفة الليمون لتشقق القدمين

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