نقدم لكم طريقة عمل كفتة المكرونة حيث لا يفضل الأطفال تناول نوع طعام محدد باستمرار، وبالطبع تبحثين عن أفكار لوجبات جديدة سهلة التحضير ولا تكون مكلفة، ومن هذه الأكلات كفتة المكرونة فهي من الأطعمة الشهية والتي لا تحتاج إلى وقت كبير في إعدادها، ونعرض لكِ طريقة عمل كفتة المكرونة الاقتصادية بكل سهولة. طريقة عمل كفتة المكرونة طريقة عمل كفتة المكرونة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات كفتة المكرونة نصف كيلو من المكرونة أي نوع تفضلينه.

بصلة كبيرة الحجم.

2 بيضة.

2 بطاطس مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والببريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة.

شبت وبقدونس. مكونات التحمير: كوب بقسماط.

كوب دقيق.

2 بيضة.

زيت غزير. طريقة تحضير كفتة المكرونة أولًا: قومي بسلق المكرونة واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج ثم قومي بتصفيتها تمامًا من الماء.

ثانيًا: اتركي المكرونة حتى تبرد ثم قومي بضربها في الكبة أو باستخدام الهند بلندر.

ثالثًا: قومي بتقشير البطاطس وبشرها ثم اضيفيها إلى المكرونة ثم قومي بإضافة التوابل والبيض والشبت والبقدونس إليها ثم قومي بضرب المكرونة مرة أخرى لعدة دقائق حتى تتجانس كل المكونات.

رابعًا: قومي بتشكيل عجينة المكرونة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية قومي بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

خامسًا: في إناء عميق قومي بوضع البيض مع رشة ملح وفلفل أسود، اخرجي الكفتة من الثلاجة ثم قومي بوضعها في الدقيق ثم ضعيها في البيض ثم ضعيها في البقسماط بنفس الترتيب.

سادسًا: وأخيرًا ضعي الكفتة في زيت ساخن بعض الشيء ثم قومي بتقليب الكفتة عندما تتماسك واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي ثم اخرجيها وقومي بتصفيتها من الزيت. طريقة تقديم كفتة المكرونة مكونات التحمير: يتم تقديم كفتة المكرونة ساخنة بجانب المخلل والخبز أو الأرز والسلطة ويمكنكِ تقديم الكاتشب أو صوص الثومية بجانبها. الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل كفتة المكرونة حيث لا يفضل الأطفال تناول نوع طعام محدد باستمرار، وبالطبع تبحثين عن أفكار لوجبات جديدة سهلة التحضير ولا تكون مكلفة، ومن هذه الأكلات كفتة المكرونة فهي من الأطعمة الشهية والتي لا تحتاج إلى وقت كبير في إعدادها، ونعرض لكِ طريقة عمل كفتة المكرونة الاقتصادية بكل سهولة. طريقة عمل كفتة المكرونة طريقة عمل كفتة المكرونة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات كفتة المكرونة نصف كيلو من المكرونة أي نوع تفضلينه.

بصلة كبيرة الحجم.

2 بيضة.

2 بطاطس مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والببريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة.

شبت وبقدونس. مكونات التحمير: كوب بقسماط.

كوب دقيق.

2 بيضة.

زيت غزير. طريقة تحضير كفتة المكرونة أولًا: قومي بسلق المكرونة واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج ثم قومي بتصفيتها تمامًا من الماء.

ثانيًا: اتركي المكرونة حتى تبرد ثم قومي بضربها في الكبة أو باستخدام الهند بلندر.

ثالثًا: قومي بتقشير البطاطس وبشرها ثم اضيفيها إلى المكرونة ثم قومي بإضافة التوابل والبيض والشبت والبقدونس إليها ثم قومي بضرب المكرونة مرة أخرى لعدة دقائق حتى تتجانس كل المكونات.

رابعًا: قومي بتشكيل عجينة المكرونة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية قومي بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

خامسًا: في إناء عميق قومي بوضع البيض مع رشة ملح وفلفل أسود، اخرجي الكفتة من الثلاجة ثم قومي بوضعها في الدقيق ثم ضعيها في البيض ثم ضعيها في البقسماط بنفس الترتيب.

سادسًا: وأخيرًا ضعي الكفتة في زيت ساخن بعض الشيء ثم قومي بتقليب الكفتة عندما تتماسك واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي ثم اخرجيها وقومي بتصفيتها من الزيت. طريقة تقديم كفتة المكرونة مكونات التحمير: يتم تقديم كفتة المكرونة ساخنة بجانب المخلل والخبز أو الأرز والسلطة ويمكنكِ تقديم الكاتشب أو صوص الثومية بجانبها.

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