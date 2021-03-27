طريقة عمل كب كيك البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل كب كيك البرتقال، يعد الكب كيك من الحلويات السريعة والمحببة لدى الأطفال، ومع دخول الطلاب إلى المدرسة فإنها تكون وجبة لذيذة يتناولها الأطفال أثناء البريك، فهو من الوجبات المغذية التي تتوافر فيها كافة العناصر الغذائية، كما يمكن للأم إدخال بعض الفواكه التي لا يقبل الأطفال على تناولها مثل البرتقال والجزر، وغيرها من الفواكه الأخرى، لذا نعرض لكي سيدتي طريقة عمل كب كيك البرتقال خطوة بخطوة. طريقة عمل كب كيك البرتقال طريقة عمل كب كيك البرتقال نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني المكونات الاساسية لطريقة عمل كب كيك البرتقال 3 أكواب دقيق

كوب ونصف زبدة

⅓ 1 كوب سكر

كوب عصير برتقال مركز

4 بيضات، بشر برتقال

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح طريقة تحضير كب كيك البرتقال قبل البدء في تحضير مكونات الكب كيك، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونحضر وعاء جاف ننخل فيه الدقيق والبيكنج بودر. نحضر وعاء آخر نضع بها الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، ونبدأ بإضافة البيض تدريجياً بعد إضافة الفانيليا. نضيف عصير البرتقال مع استمرار الخفق، ونبدأ بإضافة الدقيق للحصول على سائل كثيف نسبياً يشبه خليط الكيك. نحضر صينية الكب كيك، ونضع بها الأكواب الخاصة بالكب كيك، ونقوم بصب الخليط إلى نصف الكوب. نضع الصينية في فرن لمدة 20 دقيقة على الأقل، وبعد أن تنضج نتركها لتبرد قليلاً ونقوم بتزينها باستخدام الفروستينج. نصائح نجاح الكب كيك طريقة تحضير كب كيك البرتقالنصائح نجاح الكب كيك حتى تحصلي على كب كيك رائع مثل المحلات عليكي اتباع الآتي: نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود تكتلات به.

لابد أن تكون مكونات الكب كيك بدرجة حرارة الغرفة.

استخدام الأكواب المخصصة للكب كيك، أو دهان الصينية بواسطة الزيت.

عدم تزيين الكب كيك إلا بعد أن يبرد.

ملء أكواب الكب كيك لأقل من النصف. الوسوم

طريقة عمل كب كيك البرتقال، يعد الكب كيك من الحلويات السريعة والمحببة لدى الأطفال، ومع دخول الطلاب إلى المدرسة فإنها تكون وجبة لذيذة يتناولها الأطفال أثناء البريك، فهو من الوجبات المغذية التي تتوافر فيها كافة العناصر الغذائية، كما يمكن للأم إدخال بعض الفواكه التي لا يقبل الأطفال على تناولها مثل البرتقال والجزر، وغيرها من الفواكه الأخرى، لذا نعرض لكي سيدتي طريقة عمل كب كيك البرتقال خطوة بخطوة. طريقة عمل كب كيك البرتقال طريقة عمل كب كيك البرتقال نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني المكونات الاساسية لطريقة عمل كب كيك البرتقال 3 أكواب دقيق

كوب ونصف زبدة

⅓ 1 كوب سكر

كوب عصير برتقال مركز

4 بيضات، بشر برتقال

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح طريقة تحضير كب كيك البرتقال قبل البدء في تحضير مكونات الكب كيك، نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونحضر وعاء جاف ننخل فيه الدقيق والبيكنج بودر. نحضر وعاء آخر نضع بها الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، ونبدأ بإضافة البيض تدريجياً بعد إضافة الفانيليا. نضيف عصير البرتقال مع استمرار الخفق، ونبدأ بإضافة الدقيق للحصول على سائل كثيف نسبياً يشبه خليط الكيك. نحضر صينية الكب كيك، ونضع بها الأكواب الخاصة بالكب كيك، ونقوم بصب الخليط إلى نصف الكوب. نضع الصينية في فرن لمدة 20 دقيقة على الأقل، وبعد أن تنضج نتركها لتبرد قليلاً ونقوم بتزينها باستخدام الفروستينج. نصائح نجاح الكب كيك طريقة تحضير كب كيك البرتقالنصائح نجاح الكب كيك حتى تحصلي على كب كيك رائع مثل المحلات عليكي اتباع الآتي: نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه للتأكد من عدم وجود تكتلات به.

لابد أن تكون مكونات الكب كيك بدرجة حرارة الغرفة.

استخدام الأكواب المخصصة للكب كيك، أو دهان الصينية بواسطة الزيت.

عدم تزيين الكب كيك إلا بعد أن يبرد.

ملء أكواب الكب كيك لأقل من النصف.

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