طريقه عبقريه تحويل كوب حليب إلي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقه واحده

طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ، يعتبر الكريم شانتيه من المكونات الأساسية في عمل الحلويات ولا يمكن الاستغناء عنه في عمل الحلويات لأنه يعطي شكل جميل للحلويات ويعطى لها طعم لذيذ ، وقد تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكريم شانتيه والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بمكونات بسيطة موجودة في المنزل . طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة قد يستخدم الكريم شانتيه في حشو الحلويات ولا يمكن الاستغناء عن لذلك سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تحضير الكريم شانتيه للحلويات . مكونات تحضير كريم شانتيه البودر جيلاتين بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

حليب سائل بمقدار كوب واحد .

سكر ابيض مطحون بمقدار ¼ كوب .

ماء بارد ( مثلج ) بمقدار ¼ كوب .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة . طريقة تحضير وتجهيز كريمه شانتيه في المنزل . نضع الماء المثلج مع الجيلاتين في وعاء صغير ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نحضر وعاء أخر ونضعه على نار متوسطة ونضيف إليه الحليب ونتركه حتى يسخن مع التقليب المستمر ، ثم نرفع الوعاء من على النار .

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الجيلاتين والحليب الساخن ونضربهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً ونحصل على خليط كريمي ناعم .

يمكن إضافة حليب الفراولة المكثف أو أي نكهه تفضليها لإضافة طعم آخر مختلف .

وأخيراً بعد تخضيره نضيف الكريم شانتيه في علبه محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام . مكونات تحضير كريم شانتيه البودرطريقة تحضير وتجهيز كريمه شانتيه في المنزل . طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة تستخدم الكريمة في تزين الحلويات وبالتالي تفضل الكثير من السيدات استخدامها لأنه مفضلة ومحببة لكثير من الأطفال لأنها تتميز بطعم جميل . مكونات تحضير كريمة شانتيه بالزبدة كوب ونصف من الزبدة .

سكر بودر بمقدار 4 ملاعق كبيرة .

حليب سائل بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة . طريقة تحضير كريم شانتيه بالزبدة أولاً نحضر المضرب الكهربائي ونضيف الزبدة ونخفيها جيداً حتي تصبح خليط كريمي .

ثم نضيف إليها الحليب بالتدريج والفانيليا والسكر ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح خليط كريمي متجانس ولين .

وبذلك أصبحت كريمة الزبدة جاهزة للاستخدام كما يمكن حفظها في علبة محكمة الغلق و نحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل كريم شانتيه في الخلاط نخلط بالخلاط الكهربائي ونضيف إليه كوب ونصف من السكر ونضيف إليه كوب من كريم الشانتية الخام ونضع معهم كوب من اللبن المثلج .

نضرب كل المكونات جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نسكب الخليط في بوله كبيرة ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي حتى يزيد حجمه .

ثم ندخله الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل كريم شانتيه في الخلاط الوسوم

طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ، يعتبر الكريم شانتيه من المكونات الأساسية في عمل الحلويات ولا يمكن الاستغناء عنه في عمل الحلويات لأنه يعطي شكل جميل للحلويات ويعطى لها طعم لذيذ ، وقد تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكريم شانتيه والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بمكونات بسيطة موجودة في المنزل . طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة طريقة عمل كريم شانتيه بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة قد يستخدم الكريم شانتيه في حشو الحلويات ولا يمكن الاستغناء عن لذلك سوف نقدم لكم مكونات وكيفية تحضير الكريم شانتيه للحلويات . مكونات تحضير كريم شانتيه البودر جيلاتين بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

حليب سائل بمقدار كوب واحد .

سكر ابيض مطحون بمقدار ¼ كوب .

ماء بارد ( مثلج ) بمقدار ¼ كوب .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة . طريقة تحضير وتجهيز كريمه شانتيه في المنزل . نضع الماء المثلج مع الجيلاتين في وعاء صغير ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

نحضر وعاء أخر ونضعه على نار متوسطة ونضيف إليه الحليب ونتركه حتى يسخن مع التقليب المستمر ، ثم نرفع الوعاء من على النار .

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الجيلاتين والحليب الساخن ونضربهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً ونحصل على خليط كريمي ناعم .

يمكن إضافة حليب الفراولة المكثف أو أي نكهه تفضليها لإضافة طعم آخر مختلف .

وأخيراً بعد تخضيره نضيف الكريم شانتيه في علبه محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام . مكونات تحضير كريم شانتيه البودرطريقة تحضير وتجهيز كريمه شانتيه في المنزل . طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة تستخدم الكريمة في تزين الحلويات وبالتالي تفضل الكثير من السيدات استخدامها لأنه مفضلة ومحببة لكثير من الأطفال لأنها تتميز بطعم جميل . مكونات تحضير كريمة شانتيه بالزبدة كوب ونصف من الزبدة .

سكر بودر بمقدار 4 ملاعق كبيرة .

حليب سائل بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة واحدة صغيرة . طريقة تحضير كريم شانتيه بالزبدة أولاً نحضر المضرب الكهربائي ونضيف الزبدة ونخفيها جيداً حتي تصبح خليط كريمي .

ثم نضيف إليها الحليب بالتدريج والفانيليا والسكر ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح خليط كريمي متجانس ولين .

وبذلك أصبحت كريمة الزبدة جاهزة للاستخدام كما يمكن حفظها في علبة محكمة الغلق و نحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل كريم شانتيه في الخلاط نخلط بالخلاط الكهربائي ونضيف إليه كوب ونصف من السكر ونضيف إليه كوب من كريم الشانتية الخام ونضع معهم كوب من اللبن المثلج .

نضرب كل المكونات جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نسكب الخليط في بوله كبيرة ونستمر في الخلط بالمضرب اليدوي حتى يزيد حجمه .

ثم ندخله الثلاجة لحين الاستخدام . طريقة عمل كريم شانتيه في الخلاط

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