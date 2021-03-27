المكون الخطير للتخلص من شيب الشعر نهائياً بمكون جبار متواجد في كل منزل

وصفة المرمية للقضاء على الشعر الأبيض ، وجود الشعر الأبيض بمناطق مختلفة في الشعر يجعل الكثير من الناس يعانون القلق والإزعاج دائماً ويلجأن إلى الكثير من الطرق التقليدية واستخدام مواد كيميائية تضر بالشعر مع مرور الوقت والآن سوف نقدم لكم أفضل الوصفات للقضاء على الشعر الأبيض .

نقوم بإحضار أوراق المرمرية ونضعها في الماء ونقوم بغليها ونتركها فترة حتى تبرد .

نقوم بوضع المرمية على الشعر الأبيض لمدة ساعتين متواصلتين .

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً .

ولكي تحصلي على أفضل نتيجة فعالة للتخلص من الشعر الأبيض بالمرمرية يجب تكرار هذه الوصفة اربعه مرات في الشهر .

للموز الكثير من الفوائد الكثير للشعر ومنها نمو الشعر وتنعيمه والتخلص من الشعر الأبيض الموجود في الكثير من المناطق المختلفة في الرأس وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وكذلك البوتاسيوم .

هذه المواد فعالة جداً في حماية الشعر ومنع تساقطه ومنع الشيب .

نحضر كوب من زيت الزيتون وبعض أصابع الموز و نهرسه جيداً .

ثم يخلط الموز المهروس مع زيت الزيتون ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

نقوم بوضع الخليط على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر بكيس مخصص للشعر .

نتركه على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر ، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخاص بشعرك .

ولكي تحصلي على أفضل نتيجة فعالة يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر حتى نحصل على أفضل نتيجة في القضاء على شيب الشعر .

يحتوي الشاي الأسود على مواد مضادة للأكسدة تعمل على القضاء على الشعر الأبيض .

نضع كوب من الشاي على النار ونضع به ملعقة من الملح ونتركه حتى يغلي جيداً .

ثم نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى تغطي الشع جيداً .

نتركه على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر ، كما يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة ثلاثة أشهر 4مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في التخلص من شيب الشعر .

التقليل من غسل الشعر بالماء الساخن .

عدم استخدام الكريمات ومنتجات العناية بالشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية .

الإكثار من التدخين يقلل من صبغة الشعر .

الابتعاد عن التوتر، يعتبر التوتر من أكثر وأهم الأسباب التي تؤدي إلى شيب الشعر المبكر .

الابتعاد عن التدخين، يعتبر التدخين من الأسباب الرئيسة في شيب الشعر المبكر وتساقط الشعر أيضاً لذلك ينصح بالابتعاد عن التدخين .

استخدام زيت جوز الهند للشعر، يعمل زيت جوز الهند كمرطب للجلد لذلك ينصح باستخدام زيت جوز الهند للشعر لانه يغذي الشعر بحمض اليوريك .

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