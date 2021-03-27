محشي ورق العنب اليبرق الحلبي بدبس الرّمان

يعشق العرب كثيراً تناول المحشي فهو من الأكلات التي دائماً ما تقدم في العزومات والمناسبات بجوار اللحوم الحمراء كلحوم الأبقار والجاموس، أو بجوار اللحوم البيضاء مثل الطيور بمختلف أنواعها سواء أكانت دجاج أو بط أو حمام.

ويشتهر المصريون ببراعة إعداد المحشي بطرق مختلفة وكل شيخ وله طريقته فمن الناس من يصنعه بتسبيك الصلصة وتحمير البصل ومنهم من يصنعه (ني في ني) بدون تسبيك وفي كلتا الحالتين تكون النتائج مبهرة بطعم جذاب.

ويعتبر محشي ورق العنب أو ما يطلق عليه أسم اليبرق الحلبي وهو من أشهر أنواع المحشي الذي يعد بدبس الرمان والليمون الذين يمنحانه الطعم اللازع الشهي الذي يميز محشي ورق العنب عن باقي المحاشي الأخرى، ولذلك سوف نعرض لحضراتكم في هذا المقال أفضل وأسهل وأشهى الطرق لعمل محشي ورق العنب في البيت بمكونات متاحة وطعم ولا ألذ، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات محشي ورق العنب (اليبرق الحلبي) ربع كيلو جرام من ورق العنب.

ثلاثة أكواب من الأرز المصري قصير الحبة.

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم الفريش.

ثلاثة ملاعق كبيرة من معجون صلصة الطماطم الجاهزة.

بصلتان متوسطتان الحجم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

ليمونتان مقطعتان حلقات رفيعة.

ربطة شبت أخضر طازج.

ربطة بقدونس أخضر طازجة.

ربطة كزبرة خضراء طازجة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة حمراء.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة زنجبيل باودر.

ملعقة صغيرة من بهارات المحشي.

مرق دجاج أو لحمة أو ماء لتسوية المحشي. طريقة تحضير محشي ورق العنب(اليبرق الحلبي) يغلى كمية وفيرة من الماء لسلق ورق العنب بعد تنظيفه من العروق.

يسقط ورق العنب في الماء ويقلب ويخرج سريعاً حتى لا ينهري.

يشطف ورق العنب بماء الصنبور ويترك جانباً حتى تجهز الحشوة.

ينظف البصل ويفرم فرماً ناعماً ويوضع في وعاء به الزيت والسمنة على نار متوسطة.

يقلب البصل حتى يصبح لونه أصفر ثم يضاف له عصير الطماطم والصلصة ويترك الخليط على نار متوسطة حتى يتسبك.

تنظف الخضرة (الشبت والكزبرة والبقدونس والفلفل الأخضر) وتغسل وتجفف وتقطع صغيراً وتترك جانباً.

يغسل الأرز جيداً ويصفى تماماً من الماء ويقلب مع الخضرة المقطعة صغيراً.

يضاف الملح والفلفل والكمون والشطة وبهارات المحشي والكزبرة الناشفة والزنجبيل للصلصة المتسبكة وترفع من على النار.

تقلب الصلصة مع الأرز والخضرة وبضاف للخلطة نصف كمية دبس الرمان وهكذا أصبحت الحشوة جاهزة. مكونات محشي ورق العنب (اليبرق الحلبي)طريقة تحضير محشي ورق العنب(اليبرق الحلبي) الوسوم

يعشق العرب كثيراً تناول المحشي فهو من الأكلات التي دائماً ما تقدم في العزومات والمناسبات بجوار اللحوم الحمراء كلحوم الأبقار والجاموس، أو بجوار اللحوم البيضاء مثل الطيور بمختلف أنواعها سواء أكانت دجاج أو بط أو حمام.

ويشتهر المصريون ببراعة إعداد المحشي بطرق مختلفة وكل شيخ وله طريقته فمن الناس من يصنعه بتسبيك الصلصة وتحمير البصل ومنهم من يصنعه (ني في ني) بدون تسبيك وفي كلتا الحالتين تكون النتائج مبهرة بطعم جذاب.

ويعتبر محشي ورق العنب أو ما يطلق عليه أسم اليبرق الحلبي وهو من أشهر أنواع المحشي الذي يعد بدبس الرمان والليمون الذين يمنحانه الطعم اللازع الشهي الذي يميز محشي ورق العنب عن باقي المحاشي الأخرى، ولذلك سوف نعرض لحضراتكم في هذا المقال أفضل وأسهل وأشهى الطرق لعمل محشي ورق العنب في البيت بمكونات متاحة وطعم ولا ألذ، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات محشي ورق العنب (اليبرق الحلبي) ربع كيلو جرام من ورق العنب.

ثلاثة أكواب من الأرز المصري قصير الحبة.

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم الفريش.

ثلاثة ملاعق كبيرة من معجون صلصة الطماطم الجاهزة.

بصلتان متوسطتان الحجم.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

ليمونتان مقطعتان حلقات رفيعة.

ربطة شبت أخضر طازج.

ربطة بقدونس أخضر طازجة.

ربطة كزبرة خضراء طازجة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة حمراء.

ملعقة كبيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة زنجبيل باودر.

ملعقة صغيرة من بهارات المحشي.

مرق دجاج أو لحمة أو ماء لتسوية المحشي. طريقة تحضير محشي ورق العنب(اليبرق الحلبي) يغلى كمية وفيرة من الماء لسلق ورق العنب بعد تنظيفه من العروق.

يسقط ورق العنب في الماء ويقلب ويخرج سريعاً حتى لا ينهري.

يشطف ورق العنب بماء الصنبور ويترك جانباً حتى تجهز الحشوة.

ينظف البصل ويفرم فرماً ناعماً ويوضع في وعاء به الزيت والسمنة على نار متوسطة.

يقلب البصل حتى يصبح لونه أصفر ثم يضاف له عصير الطماطم والصلصة ويترك الخليط على نار متوسطة حتى يتسبك.

تنظف الخضرة (الشبت والكزبرة والبقدونس والفلفل الأخضر) وتغسل وتجفف وتقطع صغيراً وتترك جانباً.

يغسل الأرز جيداً ويصفى تماماً من الماء ويقلب مع الخضرة المقطعة صغيراً.

يضاف الملح والفلفل والكمون والشطة وبهارات المحشي والكزبرة الناشفة والزنجبيل للصلصة المتسبكة وترفع من على النار.

تقلب الصلصة مع الأرز والخضرة وبضاف للخلطة نصف كمية دبس الرمان وهكذا أصبحت الحشوة جاهزة. مكونات محشي ورق العنب (اليبرق الحلبي)طريقة تحضير محشي ورق العنب(اليبرق الحلبي)

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