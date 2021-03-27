كيراتين طبيعي للشعر بمكونات طبيعية ربانية أبرزها الخميرة الفورية

كيراتين طبيعي للشعر هو ما تبحث عنه كل سيدة ترغب في نعومة شعرها دون تعرضه للتلف بسبب المواد الكيماوية المضرة التي تستخدم لفرد الشعر وتسريحه بسهولة ويسر مما يجعلهن يبحثن عن طرق طبيعية للقيام بهذه المهمة وتكون بديلة عن الكيراتين.

توجد طرق متعددة للحصول على كيراتين طبيعي للشعر وهي:

الخميرة الفورية إذا خلط كيس منها مع بيضة وملعقتين كبيرتين من النشا وملعقتين كبيرتين من خل التفاح في إناء عميق وتترك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ثم توضع على الشعر بشكل متساوي وتغطى الرأس بغطاء من البلاستيك ويترك لمدة ساعة كحد أدنى ثم يشطف الشعر بماء فاتر وشامبو وبلسم.

الموز إذا خلطت موزة مستوية بعد هرسها جيدًا مع بيضتين كاملتين حتى يتكون سائل وتقلب جيدًا إلى أن تختلط المكونات بشكل جيد ثم توضع على الشعر بشكل متساوي ويصفف الشعر كعكة ثم يغطي بغطاء مصنوع من البلاستيك لمدة ساعتين كحد أدني ثم يشطف الشعر بماء فاتر وشامبو وبلسم.

البيض أيضًا يمكن أن يصبح كيراتين طبيعي للشعر إذا خلطت بيضة على ثلاث ملاعق زيت زيتون كبيرة وملعقة زيت اللوز الحلو كبيرة وملعقة زيت خروع كبيرة و5 نقاط من زيت اللافندر و 5 نقاط من زيت الياسمين وتقلب مكونات الخلطة جيدًا إلى أن تتجانس ثم توضع على الشعر بداية من الجذور وصولا للأطراف ثم يصفف الشعر ويربط ويغطى بغطاء مخصص للرأس أو بمنشفة دافئة ويترك لمدة ساعة كحد أدنى ثم يغسل بشامبو لا يوجد في مكوناته سلفات وبعدها بلسم مرطب مع ماء دافئ مع الحرص على عدم استخدام ماء ساخن.

من خلال استخدام وصفات طبيعية لفرد الشعر ويقويه تصبح بديلا عن الكيراتين ومن هذه الوصفات هي:

خلط 5 ملاعق من الريحان أو من البابونج أو من الخزامي أو من الزعتر أو من إكليل الجبل أو من الميرمية أو من عشب الأرقطيون ويضاف لها ما يتراوح من 2 إلى 3 كوب ماء مع ملعقة خل كبيرة بعد وضع الماء بالأعشاب على النار لمدة نصف ساعة حتى الغليان ثم توضع على الشعر بعد غسله بالطريقة الطبيعية.