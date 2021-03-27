نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي بالفاكهة والخضروات

نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي، الصحة هي كنز ثمين يمتلكه الإنسان ولكنه قد يسيء استخدام هذا الكنز في بعض الأوقات عند اتباع بعض العادات الغذائية السيئة، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي من المهام الجيدة التي يجب أن نتبعها في حياتنا اليومية، ويختلف النظام الغذائي الذي يمكن اتباعه من فرد لآخر وفقاً لنوع الطعام المتوفر والعادات الغذائية المتبعة، وكذلك جنس الفرد ونوعية النشاط الذي يمارسه يومياً، ولكن هناك بعض الأساسيات التي يمكن اتباعها والتي سنتعرف عليها.نظام غذائي صحي لحياة أفضل
ذكرنا سالفا أن النظام الغذائي يختلف من شخص لآخر، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد في اتباع نظام غذائي صحي، وذلك عن طريق الإقلال من تناول بعض الأطعمة، والإكثار من تناول أطعمة أخرى، وذلك كالتالي:الإقلال من تناول بعض الأطعمة
للحصول على نظام غذائي صحي يجب الإقلال من تناول بعض الأطعمة، مثل:
- السكريات: ينصح بتقليل تناول السكريات واستبدالها بالفاكهة الطازجة أو المكسرات كاللوز والبندق.
- الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة والجاهزة على نسبة كبيرة من الدهون والأملاح، لذا يجب الإقلال منها.
- الأملاح: تسبب الأملاح في ارتفاع ضغط الدم إذا زادت عن مستواها الطبيعي، لذا يجب إضافة الكثير من الملح إلى الطعام.
هناك بعض الأطعمة التي يجب الإكثار منها لنظام غذائي صحي، ومنها:
- الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذا يجب تناولها مرتين على الأقل يومياً.
- الأسماك: للحصول على نظام غذائي صحي يجب إدراج الأسماك ضمن نظامك الأسبوعي، حيث يمكنك تناول قطعتين من السمك على الأقل من بينها قطعة من أسماك الزينة(الماكريل، الرنجة، التونة، السردين).
الوسوم
نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي، الصحة هي كنز ثمين يمتلكه الإنسان ولكنه قد يسيء استخدام هذا الكنز في بعض الأوقات عند اتباع بعض العادات الغذائية السيئة، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي من المهام الجيدة التي يجب أن نتبعها في حياتنا اليومية، ويختلف النظام الغذائي الذي يمكن اتباعه من فرد لآخر وفقاً لنوع الطعام المتوفر والعادات الغذائية المتبعة، وكذلك جنس الفرد ونوعية النشاط الذي يمارسه يومياً، ولكن هناك بعض الأساسيات التي يمكن اتباعها والتي سنتعرف عليها.نظام غذائي صحي لحياة أفضل
ذكرنا سالفا أن النظام الغذائي يختلف من شخص لآخر، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد في اتباع نظام غذائي صحي، وذلك عن طريق الإقلال من تناول بعض الأطعمة، والإكثار من تناول أطعمة أخرى، وذلك كالتالي:الإقلال من تناول بعض الأطعمة
للحصول على نظام غذائي صحي يجب الإقلال من تناول بعض الأطعمة، مثل:
- السكريات: ينصح بتقليل تناول السكريات واستبدالها بالفاكهة الطازجة أو المكسرات كاللوز والبندق.
- الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة والجاهزة على نسبة كبيرة من الدهون والأملاح، لذا يجب الإقلال منها.
- الأملاح: تسبب الأملاح في ارتفاع ضغط الدم إذا زادت عن مستواها الطبيعي، لذا يجب إضافة الكثير من الملح إلى الطعام.
هناك بعض الأطعمة التي يجب الإكثار منها لنظام غذائي صحي، ومنها:
- الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذا يجب تناولها مرتين على الأقل يومياً.
- الأسماك: للحصول على نظام غذائي صحي يجب إدراج الأسماك ضمن نظامك الأسبوعي، حيث يمكنك تناول قطعتين من السمك على الأقل من بينها قطعة من أسماك الزينة(الماكريل، الرنجة، التونة، السردين).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي بالفاكهة والخضروات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.