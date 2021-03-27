نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي بالفاكهة والخضروات

نظام غذائي صحي لحياة أفضل وجسم مثالي، الصحة هي كنز ثمين يمتلكه الإنسان ولكنه قد يسيء استخدام هذا الكنز في بعض الأوقات عند اتباع بعض العادات الغذائية السيئة، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي من المهام الجيدة التي يجب أن نتبعها في حياتنا اليومية، ويختلف النظام الغذائي الذي يمكن اتباعه من فرد لآخر وفقاً لنوع الطعام المتوفر والعادات الغذائية المتبعة، وكذلك جنس الفرد ونوعية النشاط الذي يمارسه يومياً، ولكن هناك بعض الأساسيات التي يمكن اتباعها والتي سنتعرف عليها.

نظام غذائي صحي لحياة أفضل

ذكرنا سالفا أن النظام الغذائي يختلف من شخص لآخر، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد في اتباع نظام غذائي صحي، وذلك عن طريق الإقلال من تناول بعض الأطعمة، والإكثار من تناول أطعمة أخرى، وذلك كالتالي:

الإقلال من تناول بعض الأطعمة

للحصول على نظام غذائي صحي يجب الإقلال من تناول بعض الأطعمة، مثل:

السكريات: ينصح بتقليل تناول السكريات واستبدالها بالفاكهة الطازجة أو المكسرات كاللوز والبندق.

الوجبات السريعة: تحتوي الوجبات السريعة والجاهزة على نسبة كبيرة من الدهون والأملاح، لذا يجب الإقلال منها.

الأملاح: تسبب الأملاح في ارتفاع ضغط الدم إذا زادت عن مستواها الطبيعي، لذا يجب إضافة الكثير من الملح إلى الطعام.

الإكثار من تناول بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة التي يجب الإكثار منها لنظام غذائي صحي، ومنها: