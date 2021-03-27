وصفه ناسفه لتخسيس دهون الكرش وفقدان 6 كيلو من الوزن

الوصفة الناسفة لتخسيس الدهون وفقدان 6 كيلو من الوزن، تعد هذه الوصفة من الوصفات البسيطة جدا في التخسيس وذلك لسهولة محتواها وسهولة مكوناتها وبساطتها في التحضير، وقد قمت بتجربتها علي المستوي الشخصي مع مراعاة التقليل في الوجبات وكانت النتيجة مذهلة ولاحظ الكثير من حولي الفقدان الهائل في الوزن وخاصه المنطقة المحيطة بالبطن، علي الرغم من صعوبة تخسيس هذه المنطقة لكن لوحظ فقدان دهون الكرش والأرداف مما ساعد علي ظهور النقصان الواضح في الوزن الذي احدث تغير في طريقه حياتي وملابسي وصحتي أيضا، وسوف نقوم بعرض المكونات الأساسية للوصفة وكيفيه استخدامها والطريقة المثالية للمحافظة علي الوزن وجعله ثابت وهذا ما سنعرضه الآن.

المكونات الأساسية لوصفه تخسيس الكرش:

تعتمد هذه الطريقة في التخسيس علي فكره التقليل في تناول الطعام، مع مراعاة كثره شرب المياه والمشي بشكل مستمر لمده نصف ساعه فقط كما سنلاحظ مع هذه الوصفة أنها قد تسبب في حدوث شد في عضلات المعدة مما يجعل اختفاء الكرش بسهوله اكثر، والتقليل في وجبات الإفطار وتناول كميه اقل من المعتاد في الوجبات سواء كان في الغداء أو العشاء، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في النتيجة المذهلة التي تحدث للسيدات بعد استخدامها، والكثير من الأطباء وأصحاب محلات العطارة يوصون بها في التخسيس السريع لمنطقه البطن .

المكونات:

ليمونة ونقوم بقطعها لأربع أجزاء أو اكثر علي حسب الرغبة.

مج كبير لتحضير المكونات.

معلقه كبيره كمون.

نص معلقه زنجبيل.

ربع معلقه قرفه.

مج كبيره من الماء المغلي جيدا.

طريقه التحضير:

نقوم بوضع الليمون في المج بعد تقطيعه إلي اربع قطع أو اكثر علي حسب الرغبة، ثم نضع معلقه الكمون ونصف معلقه الزنجبيل مع ربع معلقة القرفة ثم نقوم بتقليب الخليط أولا ثم وضع الماء الساخن عليه والتقليب بشكل خفيف ثم نضع عليهم غطاء ويتم تركهم لمده عشر دقائق لدمج الخليط ويتم شرب هذا الخليط كل يوم ثلاث مرات يوميا قبل الأكل بنصف ساعه.