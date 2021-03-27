الشبكية هي الحل البديل لزراعة الشعر

الشعر من أهم الصفات التي تجعل الفرد اكثر جاذبية ومع فقدان الشعر يصبح الشخص اكبر سناً ، لذلك يبحث الكثير عن علاج للصلع او اي مرض أخر سبب في تساقط الشعر لممارسة الحياة مرة أخري بشكل طبيعي .

– ما هي الشبكية

وحدة الشعر المتخصصة ، الشبكية هي بديل زراعة الشعر التي يراها البعض باهظة الثمن و هي إجراء جمالي لكل من يعاني من فقدان الشعر بسبب الصلع او بعض الامراض الاخري ، لأنها تتكون من شعر طبيعي يتم لصقه بمادة لاصقة مصرح بها طبياً و يتم تجديد اللصق بعد شهر أو شهرين تقريبا .

– مميزات الشبكية

* خفيفة الوزن

* الحصول علي شعر طبيعي و جذاب .

* الحصول علي شعر طبيعي في زمن قياسي .

* تعتبر أقل تكلفة من عمليات زراعة الشعر .

* تعتبر علاج لأمراض اخري مثل الثعلبة .

* يوجد بها فتحات تهوية لتغذية فروة الرأس .

* تعطي نتائج أفضل من زراعة الشعر .

* لايمكن التفرقة بينها و بين الشعر الحقيقي .

– عيوب الشبكية

* قد تتسبب في ضعف الشعر المتبقي و سقوطه بسبب عدم التغذية الكافية لفروة الرأس .

* قد يحدث صداع إذا لم يتم أرتدائها بشكل صحي.

* قلة مراكز التجميل التي توفر لك تركيب الشبكية .

* صعف الرقابة علي الكثير من الصالونات .

– تكلفة تركيب الشبكية

تخنلف اسعار الشبكية من مكان إلي أخر حيث يتم احتسابها بالجرام في بعض الصالونات ليصل جرام الشعر إلي 15 جنيه بينما يوجد اماكن أخري تعرض الشبكية بسعر موحد أيا كان الوزن أو الطول و يتراوح سعرها من 3000 جنيه إلي 5000 جنيه .

– كيفية أختيار أفضل الاماكن لتركيب الشبكية

في ظل وجود العديد من الاماكن التي لا يوجد بها رقابة يجيب عليك تحري الدقة الشديدة عند أختيار المكان التي تقوم فيه بتركيب الشبكية وذلك للتأكد من جودة الخامات المصنوع منها الشبكية و أيضا مدي ثباتها ، و من الافضل معرفة أراء العملاء الذين خاضو التجربة في نفس المكان .