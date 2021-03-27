جربي دهنة واحدة من كريم الكولاجين الطبيعي وشوفي النتيجة بنفسك فتحتاج الكثير من السيدات الاهتمام ببشرتهن وعلاج بعض المشاكل الناتجة عن التقدم في العمر مثل التجاعيد وظهور الخطوط التعبيرية وغيرها وتلجأ لتجربة المنتجات الصناعية الجاهزة والتي بالطبع قد تضر بالبشر أو تتسبب في آثار جانبية، من موقعنا نقدم لكم أفضل وصفات طبيعية لدعم الكولاجين الطبيعي في البشرة.

دهنة واحدة من كريم الكولاجين الطبيعي

يعتبر الكولاجين هو البروتين المسئول عن تجديد الخلايا في البشرة ومنحها النضارة والصحة التي تنعكس على مظهرها وعلاج الكثير من مشاكلها، وتوجد العديد من المنتجات التي تحتوي على نسب جيدة من الكولاجين ولكن أغلبها باهظ الثمن لذا تحتاج السيدات لبعض الوصفات المنزلية للحصول على كريم الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على تفتيح ونضارة بشرتهن، ويساعد على ذلك وجود العديد من الفواكه والمواد الطبيعية التي تحتوي على الكولاجين ويمكن استخدامها في تفتيح الأماكن الحساسة أيضاً.

وصفات للحصول على كريم الكولاجين الطبيعي

وصفة العسل والخميرة

يمكنك خلط كمية من العسل الأبيض وخميرة العجن وكمية بسيطة من اللبن ودمجهم جيداً للحصول على خليط كريمي يوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

وصفة البيض والخيار

يتم خفق بيضة واحدة من خيارة متوسطة وقطرات بسيطة من زيت الزيتون ثم استخدام الخليط لعمل قناع للبشرة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بعد ذلك.

طرق الحصول على الكولاجين الطبيعي

للكولاجين فوائد عديدة للبشرة فهو يعالج الخطوط البيضا والتجاعيد التي تصيب البشرة والعديد من المشكلات التي تتسبب فيها أشعة الشمس الضارة كالتصبغات ويمكن الحصول على الكولاجين في هيئة مكملات غذائية تحتوي على الفيتامينات المختلفة للبشرة ونسبة من الكولاجين، كذلك يمك استخدام سيرم الكولاجين أو تناول الفواكه المليئة بالكولاجين مثل الجوافة والفراولة.