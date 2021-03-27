طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة بدون خلاط

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية ، اليوم سنتعرف علي أسهل طريقة عمل لألذ الكيكات التي يطلبها الكثيرين وهي كيكة الشوكولاتة الاقتصادية المكونة من 3 طبقات من الكريمة البيضاء وكريمة الشوكولاتة اللذيذة بطعم غني من الكاكاو، إليك طريقة التحضير بطريقة سهلة وسريعة وبدون خلاط.



طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاقتصادية

مكونات كيكة الشوكولاتة

2 بيض.

1/2 كوب سكر.

ملعقة فانيليا .

1/2 كوب زيت.

كوب حليب.

كوب ونص دقيق.

3 ملاعق كاكاو خام .

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

اخفقي باستخدام المضرب اليدوي إلي أن يختفي السكر ويفتح لون الخليط، ثم أضيفي نص كوب زيت واخفقيهم قليلا، ثم أضيفي كوب حليب ورشة من الملح وقومي بتقليبهم، ثم أضيفي كوب ونصف من الدقيق تدريجياً علي مرتين، ثم أضيفي 3 ملاعق من الكاكاو الخام مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وقومي بتقليبهم وادمجي مكونات كيكة الشوكولاتة، ثم أضيفي نصف الكمية الأخري من الدقيق، حتى تحصلي علي خليط متجانس من كيكة الشوكولاتة، وفي صينية مقاس 30 أضيفي خليط كيكة الشوكولاتة الاقتصادية الاسفنجية، ووزعي الخليط في الصينية وفي فرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، ثم بعد تمام الخبز أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد، ثم نقوم بتحضير طبقة الكريمة الثانية إلي كيكة الشوكولاتة الاقتصادية .

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1/4 كوب سكر .

ملعقتين ونص نشا.

باكو كريم كراميل.

3 كوب حليب .

ملعقة زبدة كبيرة.

نص ملعقة فانيليا.

تحضير طبقة الكريمة

ثم قومي بتقليبهم علي البارد ثم ارفعيها علي نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب إلي أن يثقل القوام ويبدأ بالغليان، ثم أضيفي ملعقة زبدة كبيرة مع نصف ملعقة صغيرة فانيليا واخلطيهم جيداً، ثم قومي بإطفاء النار وقومي بصب خليط الكريمة علي كيكة الشوكولاتة واتركيها تبرد في الثلاجة جيداً، ثم نقوم بتحضير طبقة كريمة الشوكولاتة .

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1/2 كوب كاكاو فاتح.

3/4 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كوب وربع من الحليب .

طبقة كريمة الشوكولاتة

اخلطي المكونات وارفعيها علي النار وقومي بالتقليب، حتى يسخن الخليط ويثقل قومي بإطفاء النار، ثم أضيفي ملعقة كبيرة زبدة وملعقة كبيرة من الزيت وملعقة فانيليا، ثم قومي بتفريغ الخليط في وعاء فارغ وقومي بتغطيتها بكيس من البلاستيك واتركيها تبرد بدرجة حرارة الغرفة وبعدها قومي بتقليبها بالمضرب اليدوي، ثم قومي بإخراج الصينية من الثلاجة بعد تماسك الطبقة الثانية من كيكة الشوكولاتة الاقتصادية، وقومي بوضع طبقة الشوكولاتة الأخيرة وأفرديها علي كيكة الشوكولاتة، ثم اتركيها تبرد وتقدم باردة واستمتعي بألذ كيكة هشة مثل كيكة البرتقال الهشة المرتفعة .