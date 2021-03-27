طريقة عمل شاورما الفراخ بمذاق لا يقاوم على الطريقة المصرية

شاورما الفراخ من الأطعمة الشهية والتي تمتاز بسهولة تحضيرها ويمكنكِ تقديمها بأكثر من طريقة لأطفالك وجعلهم يتناولون الطعام الصحي في المنزل وتجنب شراء طعام من الخارج، طريقة عمل شاورما الفراخ بمذاق لا يقاوم بكمية تكفي لأربع أفراد ويمكنك تقديمها بعدة طرق مختلفة ومميزه لتغيير طرق تقديم الفراخ التقليدية التي اعتدنا عليها.

نص كيلو من صدور الفراخ.

فلفل أخضر رومي وحار حسب الرغبة.

عدد 3 بصل احمر بحجم كبير.

عدد 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

عدد 3 ثمرات طماطم.

4 ملاعق كبار من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة ملح (يمكن الزيادة حسب الرغبة).

ربع ملعقة صغيرة زعتر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة وبصل بودرة.



أولًا: قومي بتقطيع البصل والفلفل والطماطم إلى شرائح صغيرة الحجم.

ثانيًا: قومي بتقطيع صدور الفراخ إلى شرائح رفيعة وطويلة.

ثالثًا: قومي بوضع صدور الفراخ في إناء مناسب ثم قومي بوضع عصير الليمون والخل والتوابل عليها وقومي بتقليبها جيدًا واتركي الفراخ في التتبيله لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات للحصول على مذاق قوي ويمكنكِ تركها في الثلاجة لمدة يوم كامل.

رابعًا: في إناء واسع قومي بوضع الزيت حتى ترتفع درجة حرارته ثم قومي بوضع صدور الفراخ على درجة حرارة متوسطة واضيفي إليها شرائح الخضار واتركيها على النار لمدة ربع ساعة أو حتى نضوج الفراخ.

الطريقة الأولي:

المكونات التي تحتاجين إليهاطريقة تحضير الشاورماأفكار مختلفة لتقديم شاورما الفراخ

يمكنكِ تقديم الشاورما بجانب الأرز الأصفر أو المعكرونة بجانب طبق من السلطة الخضراء والمخلل ووضع الكاتشب عليها.

الطريقة الثانية:

يمكن تقديمها في سندوتشات من خبز الفينو أو الخبز السوري مع إضافة الثومية والكاتشب بجانب القليل من البطاطس المقلية.