اقوي دلكة بملعقة نشا لتبييض الجسم وتوحيد لونه وازالة الجلد الميت بالكامل كوني ملكة جمال

تعتبر دلكة النشا لتبييض الجسم من افضل أنواع الدلكة التي يمكن أن تستخدميها خصوصاً لو كنتي عروس وتحتاجين شئ لتفتيح الجسم بشكل سريع وفي نفس الوقت ملحوظ، فهذه الدلكة تعتبر من الخلطات المميزة التي تفضلها العديد من السيدات وذلك من أجل الحصول على بشرة ناعمة ورطبة، فتعلم جيداً أن هناك الكثير من السيدات يريدون أن يظهرون بمظهر جمالي لذلك يبحثون عن طريقة عمل هذه الدلكة في المنزل. دلكة النشا لتبييض الجسم دلكة النشا لتبييض الجسم المكونات: ٣معالق من النشا.

٢معلقة من عصير الليمون الحامض.

٢معلقة من الحليب الجاف.

٣معالق من الحليب السائل. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه هذه المكونات جميعها.

اخلطي هذه المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على مزيج ناعم.

بعدها قومي بتوزيع هذا المزيج على الحسم بشكل متساوي.

اتركي الخلطة على الجسم فترة من الزمن وليكن تلت ساعة تقريباً.

وبعد أن تجف الخلطة على الجسم قومي بعملية تقشيرها.

ويمكن إضافة القليل من الماء من أجل المساعدة في عملية التقشير.

بعدها قومي بغسل جميع الجسم بالماء الدافئ.

وسوف تحصلين على نتائج رائعة خصوصاً لو تم القيام بهذه الخلطة كل فترة من الزمن. دلكة النشا والليمون دلكة النشا والليمون المكونات: ٢معلقة من النشا.

بعض شرائح الليمون أو مكعبات الليمون الصغيرة.

كوب من الماء.

معلقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: في البداية ضعي الماء ومكعبات الليمون في وعاء واتركيه على النار حتى يتم الغليان.

انتظري فترة من الزمن حوالي ١٠دقائق وضعي النشا والبيكنج باودر.

قلبي هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة وبعد ذلك انزعي المخلوط من النار.

ضعي هذا الخليط في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على خليط ناعم يشبه الكريمة.

وبعدها اتركيها حتى تبرد وفي الخطوة التي تليها ضعي الخلطة على الجسم ولكن بعد الاستحمام.

وبعد أن تتم عملية الجفاف اغسلي الجسم بالماء البارد. لكل عروسة فرحها قرب يجب قبل ميعاد الزفاف أن تهتمي بالبشرة والجسم بالخلطات الطبيعية كالنشا فيمكن من خلال النشا وخلطها ببعض المواد الذكورة أن تقومي بتدليك الجسم والمناطق الداكنة كالركب والأكواع بها، كما يمكن التخلص من الخلايا الميتة نهائياً، حيث أن تلك المناطق قد سبب الأزعاج لدي الكثير من الفتيات والسيدات فقط استمري عليها وستلاحظين الفرق. الوسوم

تعتبر دلكة النشا لتبييض الجسم من افضل أنواع الدلكة التي يمكن أن تستخدميها خصوصاً لو كنتي عروس وتحتاجين شئ لتفتيح الجسم بشكل سريع وفي نفس الوقت ملحوظ، فهذه الدلكة تعتبر من الخلطات المميزة التي تفضلها العديد من السيدات وذلك من أجل الحصول على بشرة ناعمة ورطبة، فتعلم جيداً أن هناك الكثير من السيدات يريدون أن يظهرون بمظهر جمالي لذلك يبحثون عن طريقة عمل هذه الدلكة في المنزل. دلكة النشا لتبييض الجسم دلكة النشا لتبييض الجسم المكونات: ٣معالق من النشا.

٢معلقة من عصير الليمون الحامض.

٢معلقة من الحليب الجاف.

٣معالق من الحليب السائل. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي فيه هذه المكونات جميعها.

اخلطي هذه المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على مزيج ناعم.

بعدها قومي بتوزيع هذا المزيج على الحسم بشكل متساوي.

اتركي الخلطة على الجسم فترة من الزمن وليكن تلت ساعة تقريباً.

وبعد أن تجف الخلطة على الجسم قومي بعملية تقشيرها.

ويمكن إضافة القليل من الماء من أجل المساعدة في عملية التقشير.

بعدها قومي بغسل جميع الجسم بالماء الدافئ.

وسوف تحصلين على نتائج رائعة خصوصاً لو تم القيام بهذه الخلطة كل فترة من الزمن. دلكة النشا والليمون دلكة النشا والليمون المكونات: ٢معلقة من النشا.

بعض شرائح الليمون أو مكعبات الليمون الصغيرة.

كوب من الماء.

معلقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: في البداية ضعي الماء ومكعبات الليمون في وعاء واتركيه على النار حتى يتم الغليان.

انتظري فترة من الزمن حوالي ١٠دقائق وضعي النشا والبيكنج باودر.

قلبي هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة وبعد ذلك انزعي المخلوط من النار.

ضعي هذا الخليط في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على خليط ناعم يشبه الكريمة.

وبعدها اتركيها حتى تبرد وفي الخطوة التي تليها ضعي الخلطة على الجسم ولكن بعد الاستحمام.

وبعد أن تتم عملية الجفاف اغسلي الجسم بالماء البارد. لكل عروسة فرحها قرب يجب قبل ميعاد الزفاف أن تهتمي بالبشرة والجسم بالخلطات الطبيعية كالنشا فيمكن من خلال النشا وخلطها ببعض المواد الذكورة أن تقومي بتدليك الجسم والمناطق الداكنة كالركب والأكواع بها، كما يمكن التخلص من الخلايا الميتة نهائياً، حيث أن تلك المناطق قد سبب الأزعاج لدي الكثير من الفتيات والسيدات فقط استمري عليها وستلاحظين الفرق.

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