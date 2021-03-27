لوني شعرك بدون اي تكاليف بملعقة واحدة صبغ الشعر في المنزل زي المحترفين

يحتاج بعض السيدات إلي صبغ شعرهن فهذا يتطلب دفع مبلغ كبير للوصول إلي لون الشعر المطلوب لأنهم يقومون بصبغه في الصالونات، وأن تأثير الصبغة يظل في الشعر لعدة شهور تقريبا شهرين أو ثلاثة مما يؤدي هذا إلي الذهاب إلي الصالونات بكثرة وذلك يكون بأسعار عالية، لذلك تبحث كل سيدة عن طريقة أو وصفة مناسبة لصبغ الشعر وتكون في المنزل وبدون تعب أو جهد وغير مكلفة ولا تاخد وقت.

وقد توجد بعض الشروط والنصائح التي يجب إتباعها قبل صبغ الشعر وهي لابد من غسل الشعر قبل صبغه بيوم تقريبا، وتجنب استخدام بلسم عند غسل الشعر لأن البلسم قد يعمل إزالة جميع الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، فبهذه الطريقة لا تتماسك الصبغة علي الشعر لمدة طويلة لذلك يمنع استعمال البلسم ولكن إذا كان الشعر جاف يتطلب استخدام بلسم فإن عند صبغ الشعر الجاف نمنع استعمال البلسم قبل صبغ الشعر بيوم.

فقد تؤدي إلي ظهور الشعر الأبيض ومشكلة الشيب بشكل مبكر وتعمل أيضا علي خشونة الشعر وتساقطه وتكسيره، فعند معرفة أضرار هذه الصبغات التي تباع في الأسواق يتجنبون استخدامها فورا، فيقومون بصبغ الشعر بخلطة من الخلطات الطبيعية والتي توجد في أي منزل فإنها تساعد في الحصول علي لون الشعر وصبغه ولكن بطريقة صحية وتدوم لفترة كبيرة.

صبغ الشعر في المنزل

فهذه الصبغة التي يقومون بعض السيدات استخدامها في المنزل تكون نفس الصبغة التي يستخدمونها في الصالونات، فيجب الحرص جيدا عند استخدامها لأنها قد تسبب أحيانا بعض الالتهابات في فروة الرأس أو الجلد، وقد يري البعض أن استخدام هذه الصبغة ضار جدا علي صحة الشعر وتتلفه أيضا.

المكونات :

قرفة.

زيت جوز الهند.

عسل.

يتم خلط نصف كوب من العسل مع نصف كوب من زيت جوز الهند في إناء، ونضيف إليهم القليل من القرفة لأنها هي التي تساعد علي تلوين الشعر.

يتم وضع منشفة علي الكتف لمنع تساقط هذا الخليط علي الملابس.

نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر وتقسيمه إلي خصل، ونتركه حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والبلسم، وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات أسبوعيا لتحصلي علي لون الشعر المطلوب في خلال أسبوعين فقط.

طريقة تحضير صبغ الشعر

تلجأ بعض السيدات للذهاب الى صالونات التجميل لكي تقوم بصبغ الشعر، ولكن هذا يكلفهم مبالغ كبيرة وغير ذلك ان الشعر يتعرض للتلف والهيشان نتيجة تلك الصبغات التي تحتوى على الكيماويات، فمن الأفضل ان تقومي بصبغ الشعر في المنزل بطريقة طبيعية مثل ملعقة الحنة والخلطات المستخدمة معها والتي قومنا بوضعها فى هذا المقال.