اعملي في 10 دقائق أحلي كيكة الشوكولاتة بالصوص هشة ولذيذة طعم لا يقاوم

كيكة الشوكولاتة من ألذ انواع الكيكة التي يحبها الكثير منا ولذا فيبحث العديد من الأشخاص عن أفضل وأسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بالمنزل ، لكي تحرص علي صحتنا وصحة أطفالنا، وتوفير العديد من الأموال أيضا لأنها لا تحتاج إلي تكاليف باهظة من أجل صنعها في المنزل، فهي من الكيكات الإقتصادية والتي يمكن صنعها رأسها الطرق في المنزل.

أسهل طريقة لكيكة الشوكولاتة

المكونات

كوب وربع من الدقيق المنخول.

كوب من اللبن الحليب.

كوب من الزيت الأبيض.

كوب من السكر المطحون.

2بيضة.

كيس بيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

كوب من الكاكاو

نقوم بخلط الزيت واللبن والكاكاو والفانيليا في الخلاط الكهربي ونضربهم جيدا ثم نقوم بتقسيم الخليط نصفين.

نضع نصف منهم في كوب بالثلاجة أما النصف الآخر فنقوم بإضافة البيض إليه وضربه مرة ثانية.

نحضر إناء عميق ونضع فيه هذا الخليط ولابد أن يكون الإناء جاف تماما .

بعدها ننزل يخليك الدقيق المنخول والبيكنج بودر إلي هذا المزيج.

ونقوم بالمزج جيدا بإستخدام ملعقة خشبية أو المضرب اليدوي في إتجاه واحد نصف دائرة من أجل عدم إخراج الهواء من الكيكة.

نقوم بتسخين صينية على النار وتبطينها بالقليل من الزيت والدقيق او نضع بداخلها ورقة زبدة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ننزل بالكيكة في الصينية ونفردها جيدا ولابد من أن يكون قوامها كريمي قبل الفرد حتى تنفش وتكون ذات طعم لذيذ.

نضع الصينية في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة من أجل أن تنضج، وبعد مرور النصف ساعة نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد جيدا في مكان دافئ ولا تعرضها المصدر هواء مفاجئ حتى لا تفسد.

وبعد ان تبرد الكيكة تماما ، نقوم بإحضار النصف الآخر من الخليط الكاكاو والسكر والزيت الموجود في الثلاجة.

ونقوم بتقطيع الكيكة ورش خليط الشيكولاتة عليها وتقطيعها جيدا ووضعها بالثلاجة لمدة ساعة.

وبعد مرور ساعة نقوم بتقديم قطع الكيكة من الشاي او الحليب فهي تقدم للأطفال وللكبار لما لها من مذاق رائع فقد يحبها الكثيرون.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

من منا لا يعشق كيكة الشوكولاتة حيث تتميز بنكتها المميزة، وتختلف طرق عملها من شخص لأخر، ولكن تعد اكثر الطريقه التي يعشقها الصغار والكبار هي كيكة الشوكولاتة الأسفنجية، وهي التي قمنا بإرفاقها في هذا المقال، ويمكن أن نتناول كيكة الشيكولاتة بالصوص بجانب كوب العصير الذي تفضليه أو الشاي فهي خفيفة ولذيذة على المعدة.

من أفضل الأطعمة التي يمكن تناول الكيك بها هي عند إضافة إليها نكهة البرتقال حيث تعطيها طعم ورائحة مميزة تجعلها من يراها يتشوق إلي تناولها، و يعد أهم ما يميز تلك الكيك ان مكوناتها بسيطة وغير مكلفة بل إن غالبها متوفر في كافة المنازل حيث استخدامها في تحضير شتى أنواع الطعام، ولا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها.

أكثر ما يتم الأقبال على تناوله بجانب كوب العصير أو الشاي باللبن هي كيكة الشوكولاتة بالصوص حيث أسهل وألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيرها سريعاً، فهي مناسبة إذا حضر الضيوف في أي وقت، يمكن ان تقومي بتجهيزها بسرعة كما أن صوص الشوكولاتة يعشقها الاطفال والكبار، لذلك قمنا بوضع طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بمقادير سهلة وبسيطة.