طريقة تحضير الدوناتس في المنزل بطريقة صحية أفضل من المحلات بعجينة هشه مثل القطن

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل المدونات؛ حيث يعد الدونات من الوصفات الرائعة المحببة لدي العديد من الناس، والدونات هى احدي الحلوى الأمريكي، وتعرف الدونات بشكلها الدائري الجميع المحبب لدي الكثيرين، عندما ترغب بتحضير الدونات ما عليك سوى تحضير المكونات وتحضيرها بكل سهولة، ويمكنك أن تقوم بتقديم العديد من النكهات المختلفة ووضعها على الدونات حسب النكهات المحببة لأطفالك مثل إضافة صوص الشكولاته، أو إضافة الكراميل أو أى نكهة من النكهات الأخري، وصفة الدونات لا تحتاج إلى وقت كبير فيمكنك تحضيرها في خلال 30 دقيقة فقط . طريقة تحضير الدوناتس طريقة تحضير الدوناتس نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير الدونات 5 كوب من الطحين .

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة .

6 ملاعق زبدة وقطعها قطع صغيرة .

6 ملاعق من السكر .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

1 كوب حليب دافئ .

2 بيضة كبيرة .

4 كوب زيت نباتي لقلي الدونات. تزيين الدونات تزيين الدونات 1 كوب سكر بودر. طريقة عمل الدونات نحضر وعاء عميق ونقوم بنخل الدقيق جيدا ثم نضيف الخميرة ونقلب جيدا، نضيف مكعبات الزبدة الصغيرة وتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تدوب مع الدقيق وعدم وجود تكتلات بها، نقو بإضافة كل من السكر ورشة الملح ونخلط، نضيف البيض ومقدار الحليب على هذه المكونات ونقلب جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة ، ندهن وعاء بالزيت ونضع العجينة به ونتركها حتى تخمر.

بعد أن تخمر العجينة نقوم بتقويرها كور صغيرة ثم نبطط العجينة لتأخذ شكل دائرة ثم نقوم بعمل فتحة من النصف، نضع الدونات في صينية مغطاة بورق نايلون وتم دهنها بالزيت، تظل الدونات بها حتى تخمر مرة ثانية فتظل من 30 إلى 60 دقيقة، بعد ذلك نأخذ الدونات إلى زيت عميق ونقوم بقليها حتى تحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها، نرش السكر البودر على الدونات وتقدم بالهنا . طريقة عمل الدونات الوسوم

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل المدونات؛ حيث يعد الدونات من الوصفات الرائعة المحببة لدي العديد من الناس، والدونات هى احدي الحلوى الأمريكي، وتعرف الدونات بشكلها الدائري الجميع المحبب لدي الكثيرين، عندما ترغب بتحضير الدونات ما عليك سوى تحضير المكونات وتحضيرها بكل سهولة، ويمكنك أن تقوم بتقديم العديد من النكهات المختلفة ووضعها على الدونات حسب النكهات المحببة لأطفالك مثل إضافة صوص الشكولاته، أو إضافة الكراميل أو أى نكهة من النكهات الأخري، وصفة الدونات لا تحتاج إلى وقت كبير فيمكنك تحضيرها في خلال 30 دقيقة فقط . طريقة تحضير الدوناتس طريقة تحضير الدوناتس نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مقادير الدونات 5 كوب من الطحين .

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة .

6 ملاعق زبدة وقطعها قطع صغيرة .

6 ملاعق من السكر .

نصف ملعقة صغيرة من الملح .

1 كوب حليب دافئ .

2 بيضة كبيرة .

4 كوب زيت نباتي لقلي الدونات. تزيين الدونات تزيين الدونات 1 كوب سكر بودر. طريقة عمل الدونات نحضر وعاء عميق ونقوم بنخل الدقيق جيدا ثم نضيف الخميرة ونقلب جيدا، نضيف مكعبات الزبدة الصغيرة وتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى تدوب مع الدقيق وعدم وجود تكتلات بها، نقو بإضافة كل من السكر ورشة الملح ونخلط، نضيف البيض ومقدار الحليب على هذه المكونات ونقلب جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة ، ندهن وعاء بالزيت ونضع العجينة به ونتركها حتى تخمر.

بعد أن تخمر العجينة نقوم بتقويرها كور صغيرة ثم نبطط العجينة لتأخذ شكل دائرة ثم نقوم بعمل فتحة من النصف، نضع الدونات في صينية مغطاة بورق نايلون وتم دهنها بالزيت، تظل الدونات بها حتى تخمر مرة ثانية فتظل من 30 إلى 60 دقيقة، بعد ذلك نأخذ الدونات إلى زيت عميق ونقوم بقليها حتى تحصل على اللون الذهبي ثم نخرجها، نرش السكر البودر على الدونات وتقدم بالهنا . طريقة عمل الدونات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الدوناتس في المنزل بطريقة صحية أفضل من المحلات بعجينة هشه مثل القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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