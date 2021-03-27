وصفة سريعة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة ، عمل الكرواسون بالشوكولاتة من أكثر وصفات المعجنات والحلويات التي تبحث عنها ربات البيوت التي تحب أن تقدم كافة الأكلات والمعجنات لأفراد أسرتها بدون أي تكاليف زائدة عن مصروف المنزل الشهري، فأنت من الآن يمكن أن تقدميه بمجموعة من المكونات البسيطة التي توجد بالفعل داخل مطبخك وبسرعة رهيبة. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة نقدم لك اليوم طريقة سريعة وبسيطة لعمل الكرواسون بطريقة الشيف حسن: المقادير: 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

1 بيضة حجم كبير.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

شوكولاتة بكمية مناسبة. طريقة التحضير: في ربع كوب ماء فاتر قومي بذوبان السكر مع الخميرة الجافة وقلبي جيداً.

ثم ضعي في وعاء نصف كمية الدقيق وضيفي لها خليط الخميرة وقلبي جيداً حتى تتجانس.

ثم يضاف اللبن البودرة والبيضة والزيت والزبادي ورشة ملح واخلطي المكونات مع بعضها.

اعجني المكونات معاً بطريقة جيدة حتى أن تمتزج ثم ابدئي في وضع ما تبقي من كمية الدقيق واعجني حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة بدون أن تلتصق باليد.

ثم اتركي العجينة جانباً لمدة ساعة كاملة حتى أن ترتاح وتتضاعف.

احضريها بعد مرور ساعة ورشي سطح أملس بقليل من الدقيق وبعدها افردي العجينة باستخدام الشوبك.

ثم قسميها باستخدام القطاعة لأجزاء متساوية الحجم بحيث أن تكون بشكل المثلثات.

قومي بتشكلها بعد ذلك بهيئة رول بداية من الأسفل ومن ثم لفها بشكل الهلال.

واحضري صينية مدهونة بقليل من الزيت يرص بها قطع الكرواسون وادخليها إلى الفرن المحمي وتركيها حتى أن تنضج.

ثم اخرجيها وادهنيها بالشوكولاتة وتركيها حتى تتماسك ثم قدميها بالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة ، عمل الكرواسون بالشوكولاتة من أكثر وصفات المعجنات والحلويات التي تبحث عنها ربات البيوت التي تحب أن تقدم كافة الأكلات والمعجنات لأفراد أسرتها بدون أي تكاليف زائدة عن مصروف المنزل الشهري، فأنت من الآن يمكن أن تقدميه بمجموعة من المكونات البسيطة التي توجد بالفعل داخل مطبخك وبسرعة رهيبة. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة نقدم لك اليوم طريقة سريعة وبسيطة لعمل الكرواسون بطريقة الشيف حسن: المقادير: 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة.

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

1 بيضة حجم كبير.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 كوب من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

شوكولاتة بكمية مناسبة. طريقة التحضير: في ربع كوب ماء فاتر قومي بذوبان السكر مع الخميرة الجافة وقلبي جيداً.

ثم ضعي في وعاء نصف كمية الدقيق وضيفي لها خليط الخميرة وقلبي جيداً حتى تتجانس.

ثم يضاف اللبن البودرة والبيضة والزيت والزبادي ورشة ملح واخلطي المكونات مع بعضها.

اعجني المكونات معاً بطريقة جيدة حتى أن تمتزج ثم ابدئي في وضع ما تبقي من كمية الدقيق واعجني حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة بدون أن تلتصق باليد.

ثم اتركي العجينة جانباً لمدة ساعة كاملة حتى أن ترتاح وتتضاعف.

احضريها بعد مرور ساعة ورشي سطح أملس بقليل من الدقيق وبعدها افردي العجينة باستخدام الشوبك.

ثم قسميها باستخدام القطاعة لأجزاء متساوية الحجم بحيث أن تكون بشكل المثلثات.

قومي بتشكلها بعد ذلك بهيئة رول بداية من الأسفل ومن ثم لفها بشكل الهلال.

واحضري صينية مدهونة بقليل من الزيت يرص بها قطع الكرواسون وادخليها إلى الفرن المحمي وتركيها حتى أن تنضج.

ثم اخرجيها وادهنيها بالشوكولاتة وتركيها حتى تتماسك ثم قدميها بالهناء والشفاء.

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