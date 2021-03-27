طريقة عمل البسبوسة بالحليب في المنزل مثل المحلات بمذاق رائع

نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالحليب حيث تعد الحلويات من أكثر الأطباق التي يفضلها الكثير من الناس وللحلوى الشرقية مذاق خاص فريد بها وتهتم كل سيدة بالتفنن بصنع أصناف الحلوى المختلفة ومنها البسبوسة وهي حلوى مصرية تتكون من مزيج يدخل الفرن وبعد خروجه يتم سقايته بالشربات ولا تحتاج الكثير من الوقت حيث يستغرق إعدادها 15 دقيقة فقط . طريقة عمل البسبوسة بالحليب طريقة عمل البسبوسة بالحليب نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البسبوسة بالحليب: نصف كوب سمن بلدي

مع وضع نصف كوب سكر

بالإضافة إلى نصف كوب حليب

2كوب دقيق

رشة ملح

وضع ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 كوب سميد طريقة عمل شربات البسبوسة بالحليب: 2كوب سكر

إضافة كوب ماء

إضافة عصير ليمون طريقة تحضير البسبوسة

اولاً نقوم بصنع الشربات بوضع السكر والماء والليمون في وعاء علي نار متوسطة ونقوم بتقليبهم جيدًا.

ثم نتركهم المزيج عدة دقائق حتى يصبح القوام مثالي لوضعه على البسبوسة.

ثم بعد ذلك نضيف السكر والحليب ورشة الملح علي النارحتى الغليان ثم رفعه من على النار.

بعد ذلك قم بإضافة السميد وجوز الهند ومعلقة كبيرة من بيكنج بودر على الخليط.

عندما يتجانس الخليط نحضر صينية مدهونة ونفرد عليها الخليط باليد بالتساوي.

قم بإدخال الصينية الفرن حتى النضج وبعد خروجها نضع عليها الشربات. بسبوسة الحليب المكثف: المكونات:

كوب من السميد

كوب من الحليب البودرة

نصف كوب من السكر.

نصف كوب زيت نصف كوب زبدة

ملعقة بيكنج بودر

بيضة

3ملاعق حليب صوص الحليب المكثف: نصف كوب حليب مكثف

نصف كوب حليب عادي طريقة تحضير البسبوسة بالحليب المكثف

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180

احضري صينية وقومي بدهنها.

امزجي جميع المكونات حتى تصبح سميكة ويمكن توزيعها باليد.

ثم ادخليها الفرن حتى تنضج.

عند إخراجها ضيفي إليها صوص الحليب المكثف وضعيها في اطباق التقديم. صوص الحليب المكثف: الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالحليب حيث تعد الحلويات من أكثر الأطباق التي يفضلها الكثير من الناس وللحلوى الشرقية مذاق خاص فريد بها وتهتم كل سيدة بالتفنن بصنع أصناف الحلوى المختلفة ومنها البسبوسة وهي حلوى مصرية تتكون من مزيج يدخل الفرن وبعد خروجه يتم سقايته بالشربات ولا تحتاج الكثير من الوقت حيث يستغرق إعدادها 15 دقيقة فقط . طريقة عمل البسبوسة بالحليب طريقة عمل البسبوسة بالحليب نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البسبوسة بالحليب: نصف كوب سمن بلدي

مع وضع نصف كوب سكر

بالإضافة إلى نصف كوب حليب

2كوب دقيق

رشة ملح

وضع ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 كوب سميد طريقة عمل شربات البسبوسة بالحليب: 2كوب سكر

إضافة كوب ماء

إضافة عصير ليمون طريقة تحضير البسبوسة

اولاً نقوم بصنع الشربات بوضع السكر والماء والليمون في وعاء علي نار متوسطة ونقوم بتقليبهم جيدًا.

ثم نتركهم المزيج عدة دقائق حتى يصبح القوام مثالي لوضعه على البسبوسة.

ثم بعد ذلك نضيف السكر والحليب ورشة الملح علي النارحتى الغليان ثم رفعه من على النار.

بعد ذلك قم بإضافة السميد وجوز الهند ومعلقة كبيرة من بيكنج بودر على الخليط.

عندما يتجانس الخليط نحضر صينية مدهونة ونفرد عليها الخليط باليد بالتساوي.

قم بإدخال الصينية الفرن حتى النضج وبعد خروجها نضع عليها الشربات. بسبوسة الحليب المكثف: المكونات:

كوب من السميد

كوب من الحليب البودرة

نصف كوب من السكر.

نصف كوب زيت نصف كوب زبدة

ملعقة بيكنج بودر

بيضة

3ملاعق حليب صوص الحليب المكثف: نصف كوب حليب مكثف

نصف كوب حليب عادي طريقة تحضير البسبوسة بالحليب المكثف

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180

احضري صينية وقومي بدهنها.

امزجي جميع المكونات حتى تصبح سميكة ويمكن توزيعها باليد.

ثم ادخليها الفرن حتى تنضج.

عند إخراجها ضيفي إليها صوص الحليب المكثف وضعيها في اطباق التقديم. صوص الحليب المكثف:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة بالحليب في المنزل مثل المحلات بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.