مكون واحد فقط ضعيه على فراغات شعرك بالليل لشعر طويل وكثيف كالهنديات

يعاني معظم الناس خاصة السيدات من مشكلة وجود فراغات في مقدمة فروة الرأس مما يسبب لهن الحرج الشديد وعدم القدرة على تصفيف الشعر كما يفضلون ، والسبب في ظهور هذه الفراغات قد يرجع إلى خلل الهرمونات ، ربط الشعر بطريقة قاسية وشده بالاشرطة ومشابك الشعر،الاعتماد بصورة دائمة على الصبغات والطرق ومنتجات الشعر الكيميائية ،وقد تظهر فراغات الشعر نتيجة غذاء غير صحي أو تقدم في العمر، والبعض يعالج هذا الأمر طبيًا باستشارة المختص وتناول العقاقير المناسبة والاعتماد على الطعام الصحي ،وقد يلجأ البعض إلى تجربة المنتجات الكيميائية الجاهزة الغير موثوقة وتكون النتيجة زيادة الأمر سوءاً، لذا يُنصح بالعودة إلى الخلطات الطبيعية واعتماد الوصفات الآمنة للوصول إلى نتيجة أكيدة وآمنة والوصول إلى صحة وجمال وكثافة للشعر.

وصفة الثوم والعسل لانبات الشعر

الوصفات الطبيعية هي السبيل الآمن والسريع لعلاج مشكلة الفراغات وانبات شعر اكثر كثافة وحيوية ومن أهم هذه الخلطات:

المكونات:

10 فصوص ثوم.

ملعقتان من العسل.

الطريقة والاستخدام:

نفرم حبات الثوم جيدًا ثم نصفيه لنحصل على خلاصة عصير الثوم.

نضع عصير الثوم في إناء صغير ونضيف إليه العسل و ونخلط جيدًا.

يُفرد المزيج على فروة الرأس مدة ساعة.

يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو الطبي المناسب ونكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

خلطة الثوم وإكليل الجبل

مزج عصير الثوم مع إكليل الجبل يعمل على نمو الشعر ويمنع ضعفه وتقصفه.

المكونات:

3 ملاعق من عصير أو زيت الثوم.

ملعقة زيت اكليل الجبل.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة زيت خروع.

الطريقة والاستخدام: